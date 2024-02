Agrupaciones y sindicatos cuestionan “liderazgo” de Llamosas

Por Julieta Fernández

Distintos espacios del peronismo local se autoconvocaron en la sede del PJ en la Avenida España para sentar un posicionamiento frente a las elecciones municipales de este año. Le adjudican una “falta de conducción partidaria” al intendente Juan Manuel Llamosas, ya que consideran que como titular del partido debiera “conciliar la candidatura con todos los espacios”. Descartada la instancia de la interna (algo que reclamaban precandidatos como el ex llamosista Gustavo Dovis), las distintas patas del peronismo local piden consensuar un candidato o candidata y abrir la discusión en el seno del partido.

Ayer por la noche, se reunieron cerca de 50 dirigentes y militantes del delasotismo, schiarettismo, la CGT, las 62 Organizaciones Peronistas y distintas organizaciones afines al kirchnerismo y a movimientos sociales de la ciudad. También asistieron referentes históricos del peronismo local como Eduardo “Lalo” Mugnaini y el ex presidente del PJ, Hugo Abraham. En representación del sindicalismo, hubo dirigentes como Ricardo Tosto, integrante del triunvirato de la CGT local, Julio Chávez de Luz y Fuerza y Fabio Oviedo del Sindicato de la Carne.

“Todavía estamos esperando que se defina un candidato. Nosotros (como movimiento obrero) queremos que siga gobernando el peronismo. Queremos ser parte del peronismo y que en Río Cuarto no pase lo que pasó con Milei”, dijo Ricardo Tosto, uno de los titulares de la nueva CGT y quien acompaña abiertamente la candidatura de Adriana Nazario. “No hay conducción del partido. Los adversarios tienen a su candidato y nosotros todavía no. No se tienen que olvidar de la gente y los dirigentes que los militaron para llegar a donde estan”, dijo Tosto frente a los presentes.

Las expresiones del dirigente sindical rememoran un reclamo realizado por la CGT local luego de que los diputados de Hacemos por Córdoba no acompañaran la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. En aquel entonces, Tosto dijo que el movimiento obrero riocuartense se encontraba “totalmente desilusionado”, ya que habían militado y acompañado al gobernador Martín Llaryora en las elecciones provinciales, así como también a Juan Manuel Llamosas en su candidatura a legislador.

No es la primera vez que algunos sectores sindicales le apuntan al intendente en función de su rol como presidente del justicialismo local. El año pasado, la representación local de las 62 Organizaciones Peronistas había cuestionado a Llamosas luego de la derrota del peronismo en las elecciones provinciales (en la ciudad de Río Cuarto). Al haberse tratado de una elección en la que el jefe municipal encabezaba la lista de legisladores, este sector del sindicalismo (que ya se había manifestado como ‘schiarettista pero no llamosista’) le había pedido la renuncia del partido.

Pero las duras expresiones de la renovada CGT no pasan inadvertidas en este contexto, teniendo en cuenta que Ricardo Tosto había demostrado un fuerte acompañamiento a la gestión de Llamosas a partir de su rol como titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. En ese marco se puede interpretar la frase pronunciada por el dirigente en la que pide que el llamosismo “no se olvide de los dirigentes que lo militaron para llegar a donde está”.

“Faltan compañeros pero vinimos acá para comenzar esa tarea de recomponer al peronismo. Esperemos que se sumen a esta tarea”, planteó el ex legislador y dirigente delasotista, Franco Miranda. “El peronismo se tiene que replantear cómo abordar los nuevos tiempos y las necesidades de la gente. La realidad es profundamente compleja, delicada. El peronismo tiene que estar preparado para dar esa discusión”, dijo Miranda en representación de La Militante. Previamente, el ex legislador había planteado que el proyecto de Nazario no implicaría una “continuidad” de la gestión Llamosas, ya que consideró que las necesidades y demandas actuales en la ciudad distan de las del 2016 y 2020.

Algunas de las presencias destacadas fueron el jefe del bloque Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali, quien aseguró que “sin el peronismo unido no se gana. Cuando nos hemos equivocado, hemos perdido”. También asistieron los concejales delasotistas Marisa Fernández y Ariel Bathauer y la concejala Mariela Gatica, integrante del kirchnerismo loca