Transporte: Alerta en el Mójica ante quita de subsidios

Por Julieta Fernández

“Cada vez se incrementa más el subsidio para que el servicio pueda funcionar”. Esa fue una de las expresiones que utilizó el intendente Juan Manuel Llamosas sobre el cierre del 2023. En diálogo con el programa radial Nada Fake, el jefe municipal anticipaba que una de sus preocupaciones principales para este 2024 era garantizar la prestación del servicio de transporte ante un nuevo modelo económico que auguraba una posible quita de subsidios por parte del gobierno nacional.

El último trimestre del 2023 tuvo a la empresa SAT y al Municipio enfrentados en varias oportunidades, a partir de los pedidos de aumento del boleto de la empresa y la reducción de la cantidad de frecuencias como respuesta a la falta de solvencia económica. El punto de “acuerdo” (o que al menos trajo paz entre ambas partes) fue la ordenanza que permite que el Municipio disponga de aplicar aumentos al valor del boleto sin tener que pasar por el Concejo Deliberante.

“De confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país. Vale remarcar además, que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”, reza un fragmento del comunicado firmado por varios intendentes entre los que también se encuentra Daniel Passerini (Córdoba), Eduardo Accastello (Villa María) y Marcos Ferrer (Río Tercero).

El pedido de los mandatarios municipales apunta a “estudiar en profundidad” el esquema para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio. En el escrito, consideraron que “hacerlo de manera improvisada puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.

Según pudo saber Alfil, desde el área de Servicios Públicos de la Municipalidad estaban a la espera de una reunión para analizar las implicancias en el servicio local luego de la resolución emitida por el gobierno nacional. No obstante, algunas de las primeras reacciones ante la medida aseguraron que sería “inviable” que el Municipio se haga cargo en la totalidad de los aportes que usualmente realiza Nación a partir del Fondo Compensador del Transporte del Interior.

La SUBE

Aunque la implementación de la tarjeta SUBE podría amortiguar el impacto en varios usuarios, la preocupación en el Palacio de Mójica no menguó. En gran parte porque consideran que un porcentaje importante de los usuarios del servicio no recibe ningún tipo de subsidio nacional o probablemente no encaje en los requisitos para recibir el beneficio del descuento a partir de la SUBE.

Esta semana, el Municipio había destacado que ya hay más de 5000 beneficiarios del 55% de descuento en el boleto a partir de la tarjeta SUBE (hace una semana, el boleto se actualizó a $340). El subsecretario de Transporte del Municipio, Diego Moreno, había informado que en la unidad de gestión local recibían un promedio de 200 turnos por día para tramitar el beneficio. El funcionario señaló que si se constata que un vecino cumple con los requisitos para acceder a la tarifa social, se le brindará el acceso al descuento. Desde su implementación hace un mes y medio, hay un 25% de los usuarios del servicio que utiliza la tarjeta SUBE en la ciudad.

Un porcentaje de los usuarios (aquellos que se enmarquen en los requisitos para obtener el descuento) no sentiría el “shock” que advierten en otras localidades en las que no rige el sistema SUBE. De alguna manera, el convenio firmado pocos días antes del ballotage entre el gobierno local y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, podría morigerar el impacto en algunos usuarios pero, hasta el momento, podría dejar afuera a una importante cantidad de usuarios.