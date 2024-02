Por Julieta Fernández







El lado rockero de De Rivas

El analista le compartía a la cronista un video publicado recientemente por el secretario de Gobierno y precandidato a intendente, Guillermo De Rivas.

Analista: Interesante recurso para mostrar a los candidatos de una manera más “humana” si se quiere, ¿no? Creo que (Mauricio) Dova también había subido contenido similar hace un tiempo. Parece que no pero los gustos musicales pueden hacer que la gente se sienta más identificada con un dirigente. Ahora, ¿qué piensa del repertorio del “Guille”?

Periodista: Bien amplio e hizo bien en mencionar el cuarteto antes que todo lo demás (risas).

A: Es que es imposible que un cordobés no sienta admiración por La Mona. También creo que no fue casualidad que haya dicho que vio prácticamente todo lo que ha habido en el Coloso Banda Norte, sector de la ciudad en el que juega fuerte. Igual, yo me quedo con el lado rockero de De Rivas y le diría que hasta lo envidio mucho por los músicos que vio cuando vinieron a Río Cuarto. Ver a Charly en esas épocas debe haber sido espectacular.

P: Comparto ese sentimiento. Aunque los que vivieron ese tiempo también suelen remarcar que Río Cuarto ha sido una plaza difícil. Incluso para músicos de semejante calibre.

A: Totalmente. Pero no dejo de envidiarlo (risas). En fin, me parece bien utilizado este recurso para ayudar a conocer “el otro lado” del candidato y dejar un poco de lado la solemnidad. Ahora, sigo reafirmando que parece que estuviésemos en una etapa muy prematura de la campaña en la que apenas se está tratando de instalar a un candidato. Y no. Estamos a nada de marzo y todo sigue en “veremos” para el peronismo. A esta altura me parece que debiéramos estar hablando de otras cosas.

Ente metropolitano

La periodista dialogaba con el informante de la región, quien le transmitía los dichos del intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone, sobre la conformación de un ente metropolitano que incluirá a la localidad.

Informante: Parece que el Gran Río Cuarto va tomando forma. Bah, el ente metropolitano del que hablaron algunos intendentes. Todavía me acuerdo de cuando Perrone decía que Baigorria debía ser incluida. Lo viene diciendo desde hace casi un año.

P: Bueno, ya está bastante encaminado eso, ¿no?

I: Esperan que en marzo o abril ya pueda estar funcionando como tal. Siempre se dijo que de esta manera podrían realmente comenzar a trabajar con una visión integrada del Gran Río Cuarto. Y más en estos tiempos en los que Nación no parece dispuesta a bajar recursos para varias cuestiones. Las localidades chicas van a sentir mucho el ajuste pero puede que con estas herramientas puedan gestionar recursos que beneficien a más de una localidad.

P: Hay que reconocer que, si esto se viene hablando hace casi un año, es porque “la vieron” (risas).

I R: Este ente seguramente se hubiera conformado de todos modos, porque el trabajo en conjunto era algo demandado hace rato. Pero no caben dudas de que el contexto actual impulsa a acelerar los tiempos para que eso se materialice pronto. Además, no se trataría solo de Holmberg, Las Higueras, Baigorria y Río Cuarto sino también de ir sumando más localidades a través de distintos anillos. Promete ser algo interesante e incluso necesario en estos tiempos para la mayoría de los intendentes. Veremos cómo funciona.

Los pasillos del Concejo andan diciendo…

La periodista recibía un mensaje del informante, quien le comentaba sobre una situación dentro del bloque PAIS.

Informante: En los pasillos del Concejo se anda comentando un temita con la tercera fuerza, ¿se imagina por dónde viene?

Periodista: Entiendo que ya hay algunas diferencias planteadas hace rato. (Miriam) Salvatierra ya no forma parte de PAIS. Más allá de que va a terminar su mandato. ¿Viene por ahí?

I: Bueno, esto es por otro tema pero seguramente es una de varias diferencias que se habrán planteado. Le digo lo que se comenta por los pasillos del Concejo: dicen que habría asesores de la tercera fuerza que no estarían cumpliendo con sus tareas como corresponde, que no asisten los días que deberían, entre otras cuestiones.

P: No es tan distinto a lo que se planteó cuando (Pablo) Carrizo todavía era concejal y no asistía a las comisiones.

I: Y esto parece que ha generado enojos dentro del espacio. Dicen que algunos se “golpean el pecho” hablando de empatizar con la ciudadanía y de gestionar mejor los recursos del pueblo pero no lo llevarían a la práctica.

P: De ser así, ¿sabe si se les ha llamado la atención a estas personas?

I: La concejala Salvatierra les habría exigido que cumplan con su tarea pero parece que no ha habido escucha. Sí quiero remarcar que no sería el caso de todos y que hay gente que trabaja de buena fe en el espacio y para las distintas áreas en las que hay representación del partido.