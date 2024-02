El Concejo creó el Ente de Fiscalización y Control

Por Felipe Osman

Tras un accidentado tratamiento que incluyó dos vueltas de la iniciativa a comisión, el proyecto que proponía la creación de un ente autárquico destinado a la autorización, habilitación, fiscalización y control de negocios y actividades económicas con y sin fines de lucro fue finalmente aprobado en segunda lectura por el Concejo Deliberante, que antes celebró una sesión preparatoria para definir las autoridades de cuerpo para el ciclo legislativo que el intendente Daniel Passerini pondrá en marcha en marzo.

Respecto de este último asunto, la sesión duró apenas unos minutos, ya que el cuerpo decidió reelegir a las mismas autoridades que definió en diciembre. Sandra Trigo, del oficialismo, seguirá a cargo de la Presidencia Provisoria, mientras que Marcos Vázquez (Hacemos Unidos), Sergio Piguillém (UCR) y Martín Juez (Frente Cívico) fueron confirmados como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente.

Apenas terminada la sesión preparatoria el Concejo dio inició a las sexta sesión extraordinaria, con el objeto de aprobar la creación del Ente de Fiscalización y Control, lo que consiguió tras un debate que duró poco menos de una hora.

El oficialismo defendió la creación del ente y, al igual que sucedió en la primera lectura, contó con el respaldo de los ocho votos bancada radical y los tres votos de las bancadas unipersonales del PRO, Cordobeses por la Libertad y Ciudadanos. Mientras, el FIT y el Frente Cívico ratificaron su rechazo.

Laura Vilchez, desde la izquierda, argumentó en contra del ente poniendo el foco en la defensa de los intereses de los empleados municipales, aunque cuestionando también la necesidad misma de que el Estado Municipal cuente con un ente autárquico para abordar las problemáticas de la habilitación y fiscalización de negocios.

Graciela Villata, desde el Frente Cívico, construyo su alegado alrededor de dos ejes. El primero, conceptual, enderezado a poner en crisis la naturaleza del ente, que, según apuntó, no reviste los caracteres esenciales de la autárquica, en tanto que no tiene independencia económica ni administrativa del Palacio 6 de Julio. No se provee de sus propios recursos, y sus autoridades son designadas y removidas por el municipio.

El segundo, cuestionando la no recepción en el despacho de las inquietudes manifestadas por los vecinos y cámaras empresarias que concurrieron a la asamblea pública celebrada tras la aprobación en primera lectura.

Tras las manifestaciones de cada bancada, Martín Simonian, presidente del bloque oficialista, solicitó que el proyecto pasara a votación. Por 27 votos a favor y 4 en contra la iniciativa quedó sancionada, sobrepasando con comodidad los dos tercios que exige la Carta Orgánica para la creación de entes autárquicos.

El Ente de Fiscalización y Control llega como la respuesta de la actual gestión a una problemática de larga data en la ciudad de Córdoba. Que tuvo su último punto alto con la causa por certificados apócrifos de Bomberos y por la detención del inspector municipal Héctor Jayo, quien habría amasado un patrimonio incompatible con las funciones que desempeñaba en la Municipalidad.

Creado a imagen y semejanza de la Agencia Gubernamental de Control de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ente de Fiscalización aspira a agilizar la habilitación de comercios, transparentar los procesos de fiscalización y permitir a los comerciantes acceder a habilitaciones definitivas que los protejan del pedido de coimas por quienes tienen a su cargo el control de sus actividades.

La eficacia o no de la herramienta acuñada para lograr tales objetivos será puesta a prueba en los próximos meses.