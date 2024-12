Por Yanina Soria

A tres años de una nueva contienda electoral en Córdoba, ya son tres -por lo menos- los apuntados en la carrera hacia la gobernación: el radical Rodrigo De Loredo, lanzado días atrás; el senador Luis Juez, que puso en marcha su plan provincial esta semana; y el propio gobernador Martín Llaryora que irá por su reelección.

Esa claridad que parece moldear muy de antemano la compulsa por el manejo de los destinos de la Provincia, no rige para el escenario municipal. Como se sabe, la imposibilidad de repetir que tiene el actual intendente Daniel Passerini abre un escenario de múltiples opciones para el oficialismo que tendrá tiempo para forjar un heredero. Lo que no quita, claro, que prematuramente ya haya dirigentes con intereses en juego por la sucesión.

Sin embargo, esa aparente “debilidad” política del peronismo no parece ser un activo capitalizado por la oposición que tampoco tiene un contrincante claro para poner a rodar ya en la cancha.

Por el contrario, la hiperinflación de precandidatos tanto en la vereda de enfrente como en la propia de Hacemos Unidos por Córdoba es síntoma de uno de los axiomas de la política: cuando hay muchos, en realidad, no hay ninguno.

Por lo pronto, desde el gabinete del intendente municipal le bajan el tono a la rosca subterránea propia y focalizan, dicen, en la gestión de la ciudad que, en definitiva, será lo que tendrán para mostrar de cara al ´27.

Justamente, al no haber hoy un nombre que sintetice en una sola figura el dirigente opositor a Passerini, las objeciones a la gestión llegan repartidas desde las distintas fuerzas: juecismo, radicalismo, PRO, la Izquierda y los libertarios.

Por eso, sorprendió en las últimas horas la reaparición del radical Ramón Mestre en el ring municipal con ácidas críticas contra la administración del intendente Passerini. Le preguntó irónicamente cuándo arranca la gestión y lo acusó de hacer “humo”, entre otras cosas.

“Consulta: ¿cuándo comienza la gestión de Daniel Passerini? Las calles rotas son el reflejo de su gobierno: más baches, grietas por donde mires y una empresa prestataria del servicio de agua transferida a la Municipalidad que no se controla. ¿Arranca o no arranca? Claramente, no arranca. Estas son las consecuencias de no hacer las obras que necesita la gente y hacer las que necesita el gobierno. Cuando cambias desagües por publicidad y humo pasan estas cosas. ¡Los vecinos de la ciudad de Córdoba necesitamos que su gestión arranque, Passerini”, posteó en sus redes sociales el ex intendente que, en medio de la interna boinablanca, en varias oportunidades ya dejó en claro su intención anotarse en la carrera provincial en la próxima elección.

En ese marco, viene moviéndose por el interior y ahora levanta perfil en la ciudad que gobernó durante dos periodos.

Rápidamente, del lado de Hacemos el guante fue recogido por el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, quien lo cruzó también por redes y le tiró con lo de la “pesada herencia”.

“Que Ramón Mestre critique al gobierno municipal es un elogio. Habla quien dejó un desastre total en la ciudad, nada funcionaba. ¿Cree que no tenemos memoria? Solo generó problemas, nunca soluciones. ¿Se acuerda ahora? cuando gobernó usted los cordobeses padecimos su “no” gestión. Dejó la única ciudad con deuda en dólares que los cordobeses estamos pagando, sin obras, Plaza España que se hundía, calles detonadas, suciedad, desorden de todo tipo. Siga hablando ex Intendente, mientras tanto seguiremos dando soluciones a los vecinos, algo que usted nunca hizo”, le endilgó el funcionario passerinista.

De algún modo, para el Palacio 6 de Julio, Mestre resulta un adversario político que les es cómodo; pues la gestión del radical no es hoy de las mejores valoradas por los vecinos que, en la elección del 2019 cuando los ex Cambiemos fueron divididos, le dieron la espalda a la candidatura provincial de Mestre. En aquella oportunidad, el radical logró poco menos de 9 por ciento de los votos de la cuidad que venía de gestionar.