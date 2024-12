Por Felipe Osman

Con una agenda que tuvo a la sanción definitiva del Presupuesto Municipal 2025 como asunto de mayor interés, el Concejo Deliberante llevó a cabo ayer la segunda sesión especial del mes, y aprobó el proyecto girado por el Ejecutivo a principios de diciembre, que ya había recibido media sanción el 5 de diciembre.

De las tres ordenanzas que conforman el Paquete Económico -Tributaria, Tarifaria y Presupuesto propiamente dicho- solo el Código Tributario tuvo una modificación, de mínima incidencia, en su artículo 8. Con lo cual, es esquema de respaldos y rechazos de la iniciativa no se movió respecto del que hubo semanas atrás.

La ordenanza que marcará la “hoja de ruta” durante el segundo año de gestión de Daniel Passerini recibió el respaldo del oficialismo y de Gabriel Huespe, del bloque Ciudadanos (ex PRO), y el rechazo de la UCR, el Frente Cívico, el FIT (Laura Vilches) y Cordobeses por la Libertad (Jessica Rovetto Yapur).

Miriam Aparicio, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, fue la encargada de defender el proyecto en la sesión de ayer, y lo hizo destacando que el paquete económico es necesario para “dotar de institucionalidad a la Municipalidad” y valorando a un “Estado presente y responsable”, buscando, seguramente, el contraste que Passerini gusta de resaltar con relación al Gobierno Nacional.

Aparicio señaló que el presupuesto busca garantizar “un rol activo de la gestión municipal en la prestación de servicios públicos, y un Estado cercano y eficiente”, recordó la eliminación de un centenar de tasas para simplificar la gestión del vecino, y el incremento de los fondos destinados a la Secretaría de Ciudad Inteligente “para una ciudad moderna y tecnológica”, a la vez que recordó que la dedicación presupuestaria al pago de salarios se mantendrá por debajo del 45 por ciento.

A su turno, Javier Fabre (UCR), vicepresidente de la comisión en cuestión, cargó contra la iniciativa diciendo que el Presupuesto 2025 no recogía el mensaje que la ciudadanía dejó en las urnas en la última elección presidencial. “La elección del año pasado fue una bisagra, la gente votó otro país: Fue un llamado de toda la Argentina haciendo un sumario a la casta (…) el municipio de Córdoba es inteligente para cobrar tributos, pero bobo para brindar servicios. Los titulares de todos los municipios están equivocados si creen que estos cambios no los alcanzarán. En este entramado de lo nuevo, el gasto no puede ser la mentira de lo social para generar renta electoral. Para que un Estado sea justo es necesario establecer prioridades justas”, apuntó, fundando su voto en contra.

El Frente Cívico hizo lo propio reiterando las críticas que ya había vertido al momento de tratarse la iniciativa en primera lectura, reclamó un plan de obras al Ejecutivo y puso el foco en el Presupuesto no había tomado en consideración los reclamos recibidos durante la audiencia pública que precedió a la sesión de ayer. “Es cierto que el Concejo cumplió con la ordenanza de audiencia pública, pero no se escuchó a los vecinos”, señaló la presidenta de bloque, Graciela Villata.

Laura Vilches, del FIT, también rechazó el paquete económico, pero con argumentos opuestos a los de Fabre, al apuntar que se trataba de un “presupuesto de ajuste”.

Al momento de fundar la posición de la UCR, Elisa Caffaratti, su presidenta, tomó la palabra y reclamó que el Ejecutivo hubiera sostenido en la letra definitiva del Presupuesto las facultades delegadas que derivan de las emergencias. “El presupuesto tiene 36 artículos, pero en 21 se delega al Ejecutivo”, cuestionó, adelantando el voto negativo del radicalismo.

Huespe, del bloque Ciudadanos (ex PRO), fue el único respaldo que el oficialismo cosechó de la oposición. “Este es el primer presupuesto de este intendente, acompañarlo tiene que ver con la ética de la responsabilidad, por eso doy mi voto de confianza”, señaló. Algunos opositores, por lo bajo, le recordaron que, en el ámbito municipal, la gobernabilidad está garantizada por la Carta Orgánica.

También se trataron otros temas, como la aprobación de la sesión de un inmueble a la Fundación Junior Achievement, en el barrio Quebrada de las Rosas; la ratificación de un Convenio Marco de Cooperación entre las ciudades de Córdoba y Santa Fe, con el objeto de “desarrollar acciones orientadas a los servicios públicos, sustentabilidad, transporte y movilidad urbana”; y un Convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Gobierno de la Provincia para la construcción de dos centros de rehabilitación de adicciones y salud mental.