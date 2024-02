Por Gabriel Marclé

En días donde el favoritismo, la tensión entre bandos y la especulación por las encuestas coparon la agenda del peronismo riocuartense que se arma para competir en las urnas, Juan Manuel Llamosas apareció con una de esas acciones propias de su rol como conductor político del oficialismo. Nada tuvo que ver con el posicionamiento de candidatos, sino con la organización de las filas que militarán el proyecto electoral. En ese sentido, Fue una semana de novedades importantes para el vínculo entre la Municipalidad llamosista y los representantes del sector obrero, aliados fundamentales en periodos electorales como el que se avecina.

Aunque la noticia resonante fue la firma del acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municionales (SUOEM-RC), el hecho más significativo en el marco de la actualidad política del PJ tuvo que ver con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, sector que podía llegar a presentar una piedra en el camino de la “unidad” pregonada por Llamosas. ¿Por qué? Se trata del sindicato conducido por Ricardo Tosto, cosecretario de la CGT local y el brazo sindical de Adriana Nazario, competidora en la carrera por la candidatura PJ contra Guillermo De Rivas, el “favorito” del llamosismo. La negociación paritaria con este gremio presentó la oportunidad justa para limar asperezas y liberar tensiones del rifirrafe entre bandos.

Ayer, el Concejo Deliberante aprobó el acuerdo paritario con el Sindicato de Obras Sanitarias, el cual aplicará una suba del 37,5% a distribuirse entre los haberes de febrero, marzo y abril. Es decir, con esta paritaria y teniendo en cuenta el aumento del 15% que ya se habían aplicado para los haberes de enero (15%), los trabajadores del EMOS cobrarán un 52,5% más durante el primer cuatrimestre del año. “No se pueden quejar”, comentaban desde el Ejecutivo municipal respecto a un gremio que solía reclamar que sus sueldos se encontraban atrasados, acusando que la prioridad se inclinaba a favor del Sindicato de Municipales.

El timing de este cambio de postura del Ejecutivo con el Sindicato se explica por la cercanía del inicio de la verdadera campaña y la necesidad de Llamosas de contar con todo el arco sindical jugando a favor de la alternativa oficialista, sea quien sea el candidato. Claro que es conocida la alianza entre Tosto y Nazario mientras Llamosas parece jugar fuerte por De Rivas, pero el intendente y jefe del PJ dio una señal propia de los armados peronistas en tiempos electorales.

Llamosas entendió que ya no está tratando con un sindicato más, sino que ahora debe dialogar y construir puentes con un sector que conduce nada más y nada menos que una de las tres cabezas de la CGT local -quizá la más movilizante. Independientemente del apoyo del STOS a Nazario, se trata de una acción que atiende más al proyecto general que a las internas individuales. Esto es reconocido también desde el entorno de Tosto: “Creo que el intendente actuó respetando el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. Eso era lo que se le reclamaba”.

Según los de Obras Sanitarias, era necesario un gesto de este tipo para dejar atrás las tensiones que se profundizaron entre la campaña presidencial y el comienzo de este año. el intendente pudo contar con ellos cuando los necesitó en cada elección municipal, especialmente cuando Llamosas fue candidato a legislador en la lista de Martín Llaryora. Entre los representados por una de las cabezas de la CGT también se comenta que esto no aplaca el esfuerzo que hacen para que Nazario sea candidata, pero sí genera mejores perspectivas a futuro si es que la ex diputada no llega al objetivo. “Sabemos que lo importante es garantizar la unidad peronista”, comentan desde el entorno de Tosto, aunque advirtiendo que eso no implica obsecuencia y que se construirá en base al respeto.

Llamosas dejó en claro que quiere a todo el sindicalismo dentro de la alianza y por fuera de los personalismos, algo que también viene reflejando junto a Guillermo De Rivas en los últimos días. El secretario de Gobierno se juntó la semana pasada con representantes locales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ayer el Concejo también aprobó un adelanto de fondos para garantizar el funcionamiento de la delegación local de la agrupación sindical. Muñeca y billetera, elementos que Llamosas puso en juego en el momento justo.