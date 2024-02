1M: Llaryora evalúa presencia y tiene cita con el círculo rojo

Por Bettina Marengo

Un ejercicio de imaginación mínimo dice que si el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hubiera sido antes de la caída de la ley ómnibus, la presencia del gobernador Martín Llaryora en el recinto donde hablará Javier Milei no habría tenido ningún rasgo de duda. Pero pasaron cosas.

No es la hora 21 en que citó el presidente, que a algunos diputados le trastoca los esquemas, es el momento político del mayor enfrentamiento de la historia por fondos y poder entre la Casa Rosada y la mayoría de los mandatarios provinciales. Especialmente con el cordobés, el deterioro de las relaciones es grande desde el 10 de diciembre pasado, cuando el mandatario acomodó su propia asunción para viajar raudo a CABA. Desde el bloque de Hacemos Unidos por Cordoba calificaron de “provocación” el horario nocturno del evento, pero aseguraron que responderan con “templaza” para luego discutir “ley por ley”. Este jueves se reúne la bancada que conduce Miguel Pichetto para evaluar posición sobre el DNU 70 de la desregulación de la economía.

En ese marco, y avizorando días tempestuosos, ayer en el Panal afirmaron que “todavía no se definió” qué hará el gobernador el viernes 1 de marzo y deslizaron que “falta una eternidad” para que llegue la jornada institucional. Al cierre de esta nota no habían llegado las invitaciones formales de la Presidencia de la Nación para el mandatario cordobés. Si se da el faltazo, hay antecedentes en el exgobernador Juan Schiaretti que supo evitar las asambleas parlamentarias de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández.

Con un PRO y un K en el foco de Milei, el chutubentse Ignacio Torres y el bonaerense Axel Kicillof, Llaryora bajó el tono de su enfrentamiento con el jefe de Estado por los fondos para el transporte del interior, la Caja de Jubilaciones y el Fonid, aunque en la oficina del ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, no descartan la llevar a la Corte Suprema el reclamo por los fondos previsionales. Ya hay dos recursos en el máximo tribunal por la deuda del Anses del gobierno de Alberto Fernández. En el oficialismo provincial consideran que esos expedientes “se tienen que mover en algún momento”.

Ayer el vocero Manuel Adorni descartó una convocatoria de Milei a los gobernadores antes de la Asamblea Legislativa y dijo que el ajuste y el recorte de fondos se va a sostener, casi al mismo tiempo que la Justicia federal de Rawson le diera la razón a Torres y ordenara a la Nación devolver la coparticipación retenida a Chubut y refinanciar la deuda que originó la quita. El 1 a 0 del partido, que será largo, motivó una fuerte diatriba del jefe de Estado contra la “casta política”. “Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien”, escribió en Twitter. Mal clima para una juntada en la Rosada o en Olivos.

Ante su electorado, a Llaryora no le conviene hacer más olas frente al jefe de Estado nacional, y tampoco frente al círculo rojo que ve con muy buenos ojos la regla del déficit cero que ya le pidieron al expresidente Mauricio Macri. La semana que viene y la otra, al gobernador lo espera en doblete el empresariado local en sendos almuerzos en la Bolsa de Comercio y en la Fundación Mediterránea. En el primer caso, será el miércoles próximo en el marco de la presentación de Fundación ECOSUR (Estudios Económicos del Sur), donde será disertante junto el extitular del Banco Central, Guido Sandleris, presidente de la nueva entidad. En tanto, el lunes 11 va encabezar un “almuerzo de trabajo” en la Mediterránea, organización que tuvo muy buena relación con el exgobernador Juan Schiaretti pero que se mostró cercana a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. No son relaciones aisladas. Está circulando en las redes y no espontáneamente un video de Llaryora junto a representantes de cámaras empresariales de la provincia, que según fuentes oficiales pertenece a una actividad realizada días antes del tratamiento de la ley Bases. En el video, el sanfrancisqueño insiste con la necesidad de un plan productivo y no solo de un plan fiscal, y alienta a los diputados y senadores de Hacemos Unidos por Córdoba a no votar retenciones a las exportaciones en el Congreso. El momento en que se hizo circular en redes no es aleatorio sino que coincide con las críticas al gobernador de una parte de la Mesa de Enlace del sector rural, en reclamo de un mayor ajuste en las cuentas públicas.

