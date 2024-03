Passerini en contexto

Por Felipe Osman

Daniel Passerini abrirá hoy, en el Parque Educativo Sur, las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, y como se acostumbra, aprovechará la ocasión para plantear las líneas directrices de su plan de Gobierno al frente del Palacio 6 de Julio.

Alfil ya glosó, en su edición del viernes pasado, los que se espera sean los ejes centrales de su presentación: Seguridad, Salud, Educación y Transporte. Sin embargo, el contexto invita a un segundo análisis, trazando ahora un paralelismo entre las circunstancias que rodearon el inicio de la gestión de su antecesor y principal aliado político al frente de municipio, el ahora gobernador Martín Llaryora, y las que ahora se presentan.

Tal vez lo más evidente sea que, en ambos casos, el contexto varió muchísimo entre la campaña electoral y los primeros meses de la gestión. En el primero, Llaryora ofreció una plataforma electoral que debió adecuarse nada menos que a la pandemia, un factor que el sanfrancisqueño consiguió superar y hasta por momentos hacer jugar a su favor.

Ahora, el comienzo de Passerini coincide con otro elemento no menos disruptivo: el sprint inicial de Javier Milei en la Presidencia, una realidad muy difícil de imaginar cuando el ahora intendente trajinaba la campaña que lo llevaría a vencer a Rodrigo De Loredo en las municipales de julio del año pasado.

Por otro lado, aunque tanto la llegada de Milei al poder como el sacudón de la pandemia patearon el tablero, los efectos políticos fueron bien distintos. Durante los primeros meses de la crisis sanitaria se vivió una suerte de espejismo de unidad nacional, con postales tan inéditas como la foto compartida de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, o el pleno de los medios gráficos nacionales compartiendo una misma tapa (“Al virus lo frenamos entre todos”). Hoy, la relación entre la Nación y las provincias es crítica, con el presidente enfrentado a cada uno de los mandatarios provinciales.

En 2019, Llaryora llegaba a la Municipalidad con un monumental respaldo político. Juan Schairetti había hecho una elección de 57 puntos, superando la marca histórica de Eduardo Angelóz (54), y aunque el contexto económico tenía sus complejidades, ni por asomo podría ser comparado con el actual. De hecho, entre 2019 y 2023 la Provincia celebró decenas de acuerdos de cooperación con la Municipalidad, financiando gran parte de la obra pública que se ejecutó en la capital.

Passerini arriba al poder en otro contexto. Llaryora consiguió encarnar la sucesión peronista, pero no tiene el control de la Legislatura y está en minoría en el Tribunal de Cuentas. La recaudación provincial (al igual que la municipal) está resentida por la contracción económica, y la nación dinamita puentes con los gobernadores al mismo ritmo que reduce el envío de fondos y recorta subsidios a las provincias. Es evidente que la actual gestión municipal no contará, ni por asomo, con el respaldo que tuvo la anterior. Y no por falta de sintonía política, sino por las categóricas circunstancias de la realidad. “No hay plata”, diría un libertario.

De hecho, ese recorte, lejos de agotarse en las provincias, impacta de lleno sobre los municipios, y tanto más sobre aquellos que, por su envergadura, no pueden prescindir de un robusto sistema de transporte.

Al iniciar su gestión municipal, Hacemos por Córdoba puso la lupa sobre los números de sus antecesores y machacó hablando de la herencia mestrista. Hacemos Unidos toma ahora el relevo sin beneficio de inventario. Eso sí: a su favor, puede decirse que Passerini recibe un municipio ordenado. Y aunque la oposición no esté de acuerdo con aquel postulado, ese es el guion al que la nueva gestión debe apegarse.

Llaryora desembarcó en el Palacio Municipal con una plataforma de gobierno que proponía, entre sus ejes centrales, el mentado “fin del cogobierno” con el Suoem, la puesta en valor de los espacios públicos, la digitalización del municipio y su desconcentración operativa.

Parte de ese plan de gobierno estuvo facilitado por la buena sintonía con el Gobierno Provincial. La plataforma del Vecino Digital se sobreimprimió sobre el Ciudadano Digital de la Provincia. La puesta en valor de los espacios públicos fue comandada por Daniel Rey, proveniente de las filas schiarettistas. Y tanto la reducción de la dedicación presupuestaria al pago de salarios como la desconcentración operativa ya fueron perfeccionadas. Esos avances fueron importantes para la ciudad, pero no pueden venderse dos veces.

Mañana Passerini mostrará el plan de gobierno del que depende no sólo su gestión, sino también su proyección política. Habrá que ver con qué sorprende, pero también cómo dota de épica a una gestión que, al menos en sus inicios, deberá gobernar a la defensiva del contexto nacional.