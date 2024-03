Mujeres ponen la música a girar

Por Gabriel Abalos

Dos lanzamientos discográficos en plataformas encabezan la agenda del viernes en este día especial, puesto que son mujeres músicas las protagonistas centrales de estas novedades, en diferentes géneros de los que forman ese extenso océano delimitado por los estilos y los públicos.

Lanzamiento # 1

Una de las novedades proviene del dúo de tango formado en Córdoba, Chapeau, que integran Valeria Martin en violín y Daniela Mercado en piano, que están presentando su segundo disco titulado Pócima, que hoy se lanza de la mano de EPSA Music en todas las plataformas digitales. Chapeau es un lujo de las dos instrumentistas interactuando y un enfoque dentro del tango renovador, con un rico dominio de la historia del género por parte de ambas músicas. Tanto Daniela como Valeria cuentan con sobrados créditos referidos a sus carreras, aportes y brillo propio en el ambiente cultural de Córdoba. Editaron en 2018 un primer álbum, Tango de autor, y en Pócima prosiguen su indagación y explotación al máximo de los recursos acústicos de sendos instrumentos, para aportar a una propuesta “netamente tanguera, explosiva, pero sin falsos artificios y dulce y sentida sin caer en la sensiblería”, dicho en sus propias palabras. El repertorio del nuevo disco plantea un recorrido desde tangos y valses más antiguos, a la exploración de sonoridades bien del siglo veintiuno por compositores actuales, entre ellos la propia pianista, Daniela Mercado, también arregladora de varios de los temas, además de los arreglos por maestros contemporáneos como Damián Torres o Julián Peralta, e incluso uno de Valeria Martín: Jardín de Francia de Romeo Gavioli. Pócima formula una invitación a oír los recursos históricos del violín y del piano, de una sonoridad clara y magistral por ambas instrumentistas quienes muestran una gran química como dúo, propiciando enfoques novedosos de tangos como el de título contrapuesto a la magia del dúo: Mala junta, de Julio de Caro y Pedro Laurenz; el lírico A Evaristo Carriego de Eduardo Rovira, con arreglos de Dani Mercado, o el bellísimo vals Pequeña de Osmar Maderna y Homero Expósito, junto a otro clásico como Nieblas del Riachuelo de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo. El tango contemporáneo incluye Fetiche y Agosto, ambos de Julián Peralta, y composiciones de la pianista de Chapeau, como Gallesco, o Psicosis, inspirada en la película homónima de Alfred Hitchcock. Un gran lanzamiento para horadar la apabullante nadidad de los tiempos que corren.

Lanzamiento # 2

Otra novedad que se incorpora a las plataformas desde este viernes se expande en una región menos popular y más compleja de la música, la que aporta el álbum debut de la soprano cordobesa Natalia Cappa, titulado Una, disponible en todas las plataformas a través del sello New Focus Recordings de Nueva York. Con un largo recorrido en la música como cantante y creadora, Natalia Cappa decidió encargar seis obras a compositores residentes en diferentes regiones de la Argentina: Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Salta. Los músicos invitados representan una gama de estéticas bien diferentes y con experiencias musicales diversas. Se explica en el material que las obras debían cumplir sólo dos requisitos: estar concebidas para voz solista femenina y explorar la riqueza de la lengua española y sus raíces. Las obras de Jorge Sad Levi, Diego Tedesco, Jorge Diego Vázquez Salvagno, Agustina Crespo, José Halac y Ramiro Mansilla Pons, reflejan en conjunto parte de la riqueza de la música argentina contemporánea. Las respuestas de los compositores a la invitación de Natalia Cappa le dieron ocasión a la soprano de poner a prueba -y salir airosa- su notable versatilidad que se manifiesta en giros melódicos virtuosos, así como en la interpretación de notación compleja y abstracta. El programa de Una recorre una serie de exploraciones escritas para la soprano con y sin interacción electrónica, donde textos poéticos proponen un amplio uso de la voz, del susurro al grito, del parlato a la aparición de pasajes melódico, y recursos rítmicos propios de la experimentación poética moderna. A ello se suman efectos sonoros espaciales, superposiciones, ecos, o contracantos, entre otros, aportados por la edición en estudio, y en general hay un fuerte acento puesto en la valoración tímbrica del instrumento vocal en su propio peso. El enfoque lírico aprovecha en sus colores la historia del discurso hablado, de larga tradición en la poesía y en la música. Aun cuando no existe un acuerdo ni plan conjunto por parte de los compositores, impera la unidad dada por el enfoque de la cantante y por sus dotes interpretativas que sacan provecho de una expresividad no ajena a la teatralidad, y allí juegan los estados de ánimo, los golpes de carácter, las resonancias rituales, mediante vocalizaciones donde los dientes, los labios, la lengua, la respiración, la garganta, son llaves de las posibilidades musicales del instrumento. El disco Una habilita una experiencia no convencional de escucha, desafía la zona de confort de los oídos y constituye una valiosa novedad para quienes tienen la disposición de asomarse a ese universo en gran medida desconocido para el gran público.

Las vocalistas salen de gira

Entre las celebraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, se cuenta la producción del ciclo Ellas giran con voz, organizado por la Agencia Córdoba Cultura, que lleva una serie de conciertos al interior de la provincia, desde este jueves hasta el domingo 17 de marzo. Participan las cantantes Eli Fernández, Roxana Carabajal, Cecilia Mezzadra y Silvia Lallana, quienes estarán acompañadas por mujeres instrumentistas en cada presentación: Cecilia Fandiño, Romina González, Trinidad Bertero y Mili Camino. Se les unirán, asimismo, cantantes anfitrionas de cada localidad en las que tenga lugar el evento. Hoy se inicia el ciclo en la Plaza Sarmiento de Deán Funes, a las 21, con las cantantes anfitrionas Chochi Pacheco y Silvia Arrieta.