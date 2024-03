Por Bettina Marengo

Martin Llaryora acudirá hoy a las 15 a la reunión en Casa Rosada convocada por el presidente Javier Milei, aunque es probable que el jefe de Estado no esté presente y lo reciba, a él y a casi totalidad de los gobernadores que confirmaron, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ya dijo el mandatario provincial que no es problema que esta primera reunión no sea con Milei. Considera que está bueno que primero “tamicen” los ministros, como sus funcionarios “tamizan” sus relaciones con los intendentes cordobeses.

La cita es para empezar a acercar posiciones entre las necesidades de la Nación y de las provincias en materia fiscal y de transferencias de recursos, y recomponer vínculos luego del fracaso de la ley Bases en el Parlamento y de la revancha del presidente con corte de coparticipación al chubutense Ignacio Torres. La idea es avanzar en un nuevo tratamiento de la ley ómnibus para luego, alivio fiscal mediante para los distritos, poder firmar el famoso “pacto de mayo”.

Es un encuentro que no viene con camino asfaltado, sino más bien todo lo contrario. El cordobés dijo que si Milei pone sobre la mesa lo mismo que se rechazó en el Parlamento, el resultado será el mismo. Con todo, en el Panal aseguran que tienen “mucha esperanza” . Lo último de la zaga fue el gigante cartel de “no hay plata” con que Caputo recibió el miércoles a los ministros de finanzas provinciales que lo fueron a ver al Palacio de Hacienda, entre ellos el cordobés Guillermo Acosta.

Pese a ello, el llaryorismo ve gestos, o quiere verlos. Por ejemplo, en la decisión de la Nación de extender la vigencia de algunos fondos docentes, no el Fonid, que hacía dos meses no pagaba a las provincias. Son fondos menores, destinados a algunas obras o el pago de la “quinta hora” en escuela primaria. Según lo publicado en el Boletín Oficial de ayer, es una prolongación de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo. “Hay una certeza y es que el Fonid no lo van a volver a pagar. Esa fue una definición enfática que les dieron a los ministros”, informó una fuente en off que está al tanto de las tratativas. Mientras, la Provincia sigue con la paritaria docente sin cerrar, y Llaryora admitió que tendrá que hacer “otra oferta” al gremio de la UEPC, que ayer en asamblea provincial resolvió un nuevo paro de 24 horas para el jueves 14.

Son datos que enmarcan el clima previo, igual que el anuncio de Francos de que, contra la posición de Llaryora y de otros gobernadores, el Ejecutivo nacional buscará revertir el achique del impuesto a las Ganancias, que es coparticipable, y que luego de la reforma Massa aplica solo a salarios equivalentes a 18 salarios mínimos vital y móvil. En su speech en la Bolsa de Comercio del miércoles, el gobernador mediterráneo dijo que no acuerda con restituir Ganancias en sueldos más bajos porque es un impuesto “recesivo” y que terminará incidiendo en las paritarias. Todo indica que esa será la oferta de la Rosada para aumentar la coparticipación de las provincias y que la tensión política se trasladará al Congreso.

Además, está el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria, donde buscó primeriar el bloque de Diputados donde estan los cordobesistas, Hacemos Coalición Federal, que pidió una sesión especial para el martes próximo a fin de tratar un proyecto de actualización de haberes previsional que intervenga sobre la licuación de los haberes de los pasivos. Lo mismo hizo la bancada que conduce Pichetto con el Fonid, fondo que como se dijo arriba, es considerado capítulo cerrado por Milei.

En la Provincia aseguran que hoy el cordobés se moverá solo frente al gobierno nacional, que se sabe pedirá a los mandatarios un fuerte ajuste del gasto público. “Si coincidimos con alguno, mejor”, afirman. En la ExpoAgro de San Nicolás se lo vio junto al radical Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y al entrerriano Rogelio Frigerio, dirigente del PRO, ambos cercanos a Mauricio Macri, que el miércoles en Rosario fue declarado “huésped de honor” por el mandatario local. Macri, que se encamina a la presidencia del PRO, pidió apoyo para el gobierno de Milei.

Ayer, los gobernadores patagónicos tuvieron una cumbre de seis en Puerto Madryn como intento de armar un bloque regional con peso en el Congreso. Estaba invitado el jefe de Estado, pero no asistió.

“No tiene mucho sentido hacer reuniones previas si no sabemos qué pueden decir”, señalaron ante la pregunta desde el Panal, aunque otras fuentes mencionan una reunión con el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, en CABA.