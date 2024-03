Rambaldi suma el apoyo amarillo de Dietrich

Por Yanina Soria

Desde que dio el batacazo en las elecciones municipales y le arrebató una de las ciudades más importantes del departamento Colón al peronismo, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, se muestra decidido a ganar terreno político en el tablero provincial.

El dirigente de Encuentro Vecinal que gobierna desde diciembre pasado y que denunció en reiteradas oportunidades a su predecesor, Facundo Rufeil, atiende dos frentes en simultáneo: por un lado la gestión municipal; y por el otro, avanza junto a otros cinco alcaldes no peronistas de la zona, en la conformación de un Ente regional propio.

Si bien el grupo de los seis (G6) como se los conoce le imprimen un tono fundamentalmente de gestión a ese nuevo órgano del municipalismo, el bloque en el que trabajan además de La Calera, Río Ceballos, La Granja, Jesús María, Mendiolaza y Villa Allende, no deja de ser un polo político en el mapa reconfigurado del intendentismo cordobés.

Si bien, tanto Rambaldi como el resto de los jefes comunales mantienen un vínculo correcto con el gobierno de Martín Llaryora y han dado claras señales de institucionalidad, ninguno (hasta ahora) aceptó los convites políticos del partido cordobés. Con lo cual, todo lo que hacen y dejan de hacer, es seguido desde el Panal. Pues, si bien el G6 no está atado a ninguna línea nacional de Juntos por el Cambio, su matriz está allí.

De hecho, Rambaldi recibió en su ciudad el fin de semana la visita de un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri. El ex secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, del PRO co fundador del G25, pasó por La Calera y se reunió con el gabinete municipal.

Hubo intercambio de experiencias en cuanto a la gestión, pero también tono político en el encuentro con el hombre cuyo nombre sonó hace un mes para integrar el gobierno del presidente Javier Milei.

Dietrich, apoyó la gestión municipal del Rambaldi y cargó contra “la herencia” del peronismo local. De hecho, en sus redes, luego, puso el “caso de La Calera” como ejemplo del desmanejo de los fondos públicos.

“Gran parte de los políticos argentinos han gobernado con una desidia escandalosa. No sólo por malgastar, por no cuidar los recursos, por buscar retornos que los beneficien a ellos personalmente, sino que además, por descuidar los bienes públicos, los bienes de todos los argentinos”, dijo el ex funcionario macrista.

Mostró fotos del playón municipal de La Calera: “Como se ve, los autos están destruidos y abandonados. Algunos de estos vehículos seguían pagando seguro y ´consumían nafta´ sin moverse. Lisa y llanamente, se adjudicaban litros y litros de nafta a patentes de vehículos que están ahí tirados hace años. Ahí se fue la plata de vecinos de La Calera todos estos años. Así es como se administraron los recursos públicos en todo nuestro país, en una escandalosa cantidad de lugares a nivel nacional, provincial y municipal”.

Siguió Dietrich: “Por estos desmanejos del pasado, no hay más plata. Por estas cosas hay que resetear el sistema de manera urgente. Necesitamos cambiar la matriz y no dejar lugar para que estas cosas, como la desidia que hubo en La Calera durante 16 años, vuelvan a pasar”.

Públicamente Rambaldi le agradeció haber visibilizado “los 16 años de rufeilismo, en donde un grupo de corruptos se hicieron millonarios a expensas de 60 mil calerenses”.

El intendente de la Calera que llegó al municipio de la mano de una alianza con los partidos locales de Juntos por el Cambio, dijo tener buena relación con todos los sectores, incluso, con los de la Libertad Avanza también.