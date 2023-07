De Loredo sacudió la campaña: pidió el traspaso de la Policía

Por Alejandro Moreno

Rodrigo de Loredo sacudió ayer la campaña por la Intendencia al proponer que la Provincia transfiera a la Municipalidad de Córdoba los policías que hoy operan en la ciudad, junto con los recursos correspondiente, para hacerse “cargo” de lo que considera el problema que más preocupa a los vecinos.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio expuso ayer en el almuerzo de la Bolsa de Comercio (el lunes pasado estuvo el peronista Daniel Passerini) y cuando todos esperaban que alguna promesa económica fuera la central de su discurso, sorprendió con su idea para enfrentar la crisis de la seguridad.

El modelo sugerido por De Loredo es similar, aunque no exactamente igual, al adoptado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2016, cuando el flamante presidente Mauricio Macri le transfirió parte de la Policía Federal. Precisamente Macri vendrá hoy a Córdoba a participar de la cena de recaudación de fondos para la campaña, que tendrá lugar en un salón de la zona sur.

Con esta propuesta, el radical consiguió reposicionarse en el centro de la campaña para las elecciones del 23 de julio, justo cuando el peronismo amagaba con un contraataque tratando de vincularlo al Suoem -el gremio de los municipales que tiene tan mala imagen entre los contribuyentes- y a las gestiones de Ramón Mestre -aunque no fue funcionario y sí un opositor interno- para esmerilar su imagen.

El plan del radical parece poco realizable, porque habría trabas constitucionales y porque, políticamente, es inimaginable que el próximo gobernador, Martín Llaryora desista de una función tan importante como la seguridad; sería una lápida para sus ambiciones nacionales futuras, que en el peronismo ya admiten.

En términos electorales, restará observar si este giro hacia una provincialización del debate de campaña le suma o le resta a De Loredo, a quien las encuestas indican por encima de Passerini, por un margen que se discute.

“En materia de seguridad, el fracaso fue absoluto y total”, dijo De Loredo desde el atril de la Bolsa de Comercio. Y detalló, como señales, la pérdida de autoridad, la crisis del Servicio Penitenciario y la falta de formación de los agentes que salen a la calle.

Luego de calificar como “un calvario” la vida de los vecinos de la ciudad de Córdoba por el avance de los delincuentes sobre sus libertades, anunció que a través de los legisladores que asumirán el 10 de diciembre pedirá “que se transfiera la Policía de la Provincia” a la Municipalidad.

Precisamente, que el Gobierno transfiera los más de diez mil policías que hoy se desempeñan en la ciudad de Córdoba, junto con la infraestructura y el presupuesto correspondiente.

“Es una decisión osada –reconoció-, porque yo personalmente estoy dispuesto a hacerme cargo del tema, y a no mirar para un costado si me conviene o no, porque es mi ciudad, y es el principal problema que tienen los cordobeses”.

“Entonces –insistió- le vamos a pedir a la Provincia, en esta idea de sinergia y convivencia (que antes había prometido) que nos transfiera la jurisdicción. Nos queremos hacer cargo, queremos estar encima de cada uno de los diez mil agentes que tiene Córdoba, de su infraestructura, de su equipamiento, que nos puteen a nosotros, pero si tras veinticuatro años no lograron resolver este tema, por qué voy a creer que lo van a saber hacer”.

Luego, en un mensaje subido a las redes sociales, expresó que la gente sabe “muy bien que tengo una mirada equilibrada de los gobiernos del peronismo en Córdoba”. Y puntualizó que si bien “el legado en obras públicos y viales es indiscutible”, opina que “en materia de seguridad el fracaso ha sido contundente”.

“En Córdoba vivimos una pandemia de robos”, graficó, y sostuvo que “la naturalización del delito” alteró la vida de la gente, ya sea que viva en barrios comunes o con seguridad privado.

“En el mundo entero se impone un nuevo paradigma vinculado a las policías de cercanía. La inmediatez en el control de las fuerzas de seguridad es una tendencia internacional e irreversible”, explicó.