Por Gabriel Marclé

El post 25 de junio -fecha de las elecciones provinciales- llegó con pruebas del inicio de la campaña que desembocará en las elecciones municipales del 2024, donde se elegirá al sucesor o sucesora del Gobierno que Juan Manuel Llamosas encabeza desde el 2016. El peronismo -representado en Hacemos Unidos por Córdoba- y el radicalismo -en Juntos por el Cambio- ya se embarcaron en la búsqueda de competidores -la UCR con una interna pactada para el 17 de septiembre. Por fuera de estos dos espacios, se ubican las llamadas “terceras fuerzas” que empiezan a prepararse para salir a jugar un partido históricamente disputado por los antes mencionados partidos mayoritarios.

Aún en instancias primigenias de la campaña municipal, el escenario político de Río Cuarto permite anticipar un buen número de alternativas que buscarán copar el universo de electores que no votarán ni peronismo ni radicalismo. Es en esta franja donde se posa una creciente expectativa, pensando que la ciudad mantiene una tradición de “terceras fuerzas” pujantes que han dado más de una sorpresa. A diferencia de lo que ocurre en otros distritos de la provincia, la “grieta” entre PJ y UCR deja lugar para que ingresen otros actores de potencia.

Los casos más significativos de esa hendija en la que se ubican las eventuales segundas minorías legislativas se dieron en los últimos dos procesos electorales de la ciudad, el de 2016 y el de 2020. El factor común en esas campañas fue Pablo Carrizo, primero con el partido Respeto y luego como parte de una alianza conjugada en la firma Política Abierta (PAIS). El dirigente, hasta hace unos años “outsider” de la política local, consiguió capitalizar el voto de los sectores disidentes y no tradicionales, alcanzando algo histórico: le dio dos bancas a una tercera fuerza, primero con un 9,22% de los votos (2016) y luego con el 11,9% (2020).

Con estos resultados excepcionales, se daría por hecho una nueva vuelta para Carrizo y sus aspiraciones por llegar a la intendencia local, la primera ni peronista ni radical. Sin embargo, la última parte de su carrera política en la ciudad está cruzada por un dramático giro y una insoslayable acusación. Es que el año pasado, la Justica provincial lo condenó 7 meses de prisión en suspenso en la causa por violencia de género denunciada por su ex pareja años atrás. Esta situación le valió la expulsión del Legislativo, donde detentaba la presidencia del bloque PAIS. Pese a este hecho, desde el entorno de Carrizo afirman que el referente de Conciencia Ciudadana -su nueva agrupación- retornará a la escena y buscará ser candidato, siempre y cuando la ley se lo permita. “Sigue midiendo en las encuestas”, aseguran.

De la situación del expulsado concejal se desprende otra posibilidad para el escenario de las terceras fuerzas. PAIS, partido que le dio el sello a Carrizo para que pudiera presentarse en 2020, se encuentra liderando la segunda minoría que el ex candidato a intendente dejó liberado. Las dos bancas tomaron la forma completa de Política Abierta, aunque el partido forma parte de la alianza Hacemos Unidos por Córdoba a nivel provincial. Este elemento no es menor y abre la posibilidad de que la ahora tercera fuerza se pliegue a la iniciativa oficialista. Sin embargo, desde el partido que comanda el riocuartense Yvon Tesio afirman que “se está haciendo el camino” hacia la construcción de una alternativa potente para competir en 2024. El propio dirigente ya se ha declaro precandidato a intendente de PAIS en varias oportunidades.

A las alternativas mencionadas se suman dos que también vienen colectando una buena participación. Una de ellas proviene del sector libertario, sector “empoderado” por la construcción nacional de Javier Milei y la notoriedad ganada en lo provincial. Aún sin lograr superar la expectativa de voto del 3% (en las últimas municipales, su candidato Mario Lamberghini ni siquiera llegó al 2%), la dirigencia local de La Libertad Avanza especula con un crecimiento post presidenciales. En su momento, también se habló de las mediciones que el sector venía realizando entre candidatos locales, donde Pablo Carrizo también apareció en la nómina. La principal desventaja del partido local ha sido la imposibilidad de lograr una lista de unidad (en 2020, el Partido Libertario disputó el voto contra la UCEDE).

La izquierda ha sido una constante con Guadalupe Fantín de candidata en las últimas dos elecciones y seguramente la fuerza -dividida a nivel provincial y nacional- buscará llegar a una lista de consenso. También se espera la aparición de iniciativas surgidas del gremialismo y de las agrupaciones sociales de corte barrial, donde supieron ubicarse ATE y CTA -aunque en 2020 apoyaron a Juan Manuel Llamosas.

Los que rompen

Un capítulo aparte para la pelea por las terceras fuerzas se da dentro del peronismo y el radicalismo, donde hay dirigentes que amenazan con romper las coaliciones y presentar propuestas propias.

En Juntos por el Cambio se baraja la posibilidad de que, dejados de lado de la interna entre radicales, aparezcan opciones del PRO o el Frente Cívico. Sin embargo, el dirigente con más chances “romper” a la oposición es Eduardo Scoppa, un ex radical que viene manteniendo la costumbre de presentarse con lista propia (en 2012 logró la tercera banca y en 2020 casi llega a los votos necesarios para abrir un inédito cuarto bloque legislativo). Aunque Scoppa no forma parte de la principal alianza opositora (JpC) y es un exiliado de la UCR, últimamente parecía acoplado al proyecto político del radical Gonzalo Luján (que irá a la interna de septiembre). Finalmente, se habría alejado con su equipo y ya suena la posibilidad de que vuelva a presentarse por la intendencia. Eso sí, no sería sino hasta fines de año.

Del lado del peronismo también podrían encontrarse candidatos que rompan con Llamosas y HUpC, donde llamarían a evitar la interna con un candidato del consenso. Mauricio Dova, Roberto Aguilera y otros nombres asoman como nombres dispuestos a salirse del proyecto oficialista para “probar suerte” si les niegan la interna. En el oficialismo entienden estas candidaturas como formas de meterle presión a Llamosas para no quedarse afuera del 2024.

En el caso del kirchnerismo, sus dirigentes esperan por resultados de Unión por la Patria a nivel nacional. En su momento hablaron de presentar candidato, pero eso fue antes de la pésima performance en las provinciales. Sin chances de subsistir por sí mismos, terminarían volcándose a la construcción amplia del PJ oficialista y, tal como ocurrió en 2020, con pedido de secretarías y bancas.