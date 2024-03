¡Heil, Gildo!

Por Javier Boher

Argentina es un país centralista, un enano macrocefálico de extremidades raquíticas, como lo calificó Félix Luna. Solo importa lo que pasa en la cabeza, en ese foco de concentración poblacional, económica y política que opaca lo que ocurre lejos del puerto. Cuanto más lejos de Buenos Aires, menos notoriedad nacional.

Muchas veces se discute o se repasa sobre la historia poniendo el foco en las condiciones existentes en esa zona, como si todo se limitara a ellos. "Fuimos el país más importante del mundo", repite una y otra vez el presidente, como si hace un siglo no hubiesen existido la explotación, la pobreza y las desigualdades regionales, con palacios en Buenos Aires y mal de chagas en todos los ranchos del norte.

Afortunadamente las cosas fueron cambiando, pero tampoco tanto. Los noticieros nacionales apenas levantan noticias del interior, como si la nuera de un político siendo tirada a los chanchos no tuviese el mismo valor que el último video viral de los hijos de Messi. No sirve pelearse contra eso, porque es lo que consume la mayoría de la gente, pero hay un silencio particular para este tipo de cuestiones que suceden en la periferia más lejana del país.

Ese criterio vale también para los análisis y evaluaciones que hacen los analistas. El grueso de ellos está en Buenos Aires y alrededores, acariciando al poder político de cerca. El Congreso, la Casa Rosada, los ministerios, la Corte Suprema, todos son lugares en los que la política existe y circula de manera diferente a como lo hace en el interior profundo. La calidad de la democracia también es diferente, por lo que el funcionamiento de las elecciones en una escuela de Palermo es muy distinto al de una escuela de Negra Muerta, Santiago del Estero, o en Cajón de Ginebra Chico, Chubut. Usar el foco de la opulencia y civismo porteños para analizar la política nacional es un error muy grande, pero la tendencia normal entre los que protestan porque les cierran unas estaciones de subte mientras hay provincias con menos de 100 conexiones domiciliarias a la red de gas natural.

Hace un tiempo fue noticia que en Jujuy habían encarcelado a algunas personas por haberse expresado sobre la condición cefálica diferente del ex gobernador Morales, so pretexto de haber ejercido violencia machista sobre su hija menor de edad al poner en duda su identidad. Lo único que mantuvo vivo al tema fue que Morales es radical y que peronistas y libertarios están juntos en la cruzada contra el susodicho.

Esta semana la noticia pasó casi inadvertida: en Formosa metieron preso por dos días a un ciudadano que le hizo Fuck You al gobernador Gildo Insfrán. Se ve que el señor se ha vuelto sensible a los intentos desestabilizadores para con su joven gobierno de 28 años (y al que le quedan cuatro más). Es sabido que un dedo del medio bien erguido es suficiente para destruir todo el aparato de represión desarrollado durante tanto tiempo.

Formosa fue noticia en la pandemia por sus centros de detención. También lo fue por las mujeres que se escapaban al monte para que no les roben los hijos. Tuvo una serie de protestas que terminaron en la nada, pero que al menos molestaron a los que tienen el poder. Vimos detenciones a empresarios y a políticos, pero también al gobernador diciéndole retrasada mental a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en otro de los casos en los que el Inadi guardó silencio.

El joven detenido estaba viajando en su moto a comprar una garrafa (Formosa es una de esas provincias con menos de 100 conexiones de gas natural), cuando se cruzó con el gobernador. En un gesto de plena libertad de expresión, le levantó el dedo del medio al gobernador. Lo detuvieron con el insólito argumento de que creían que la garrafa era una bomba.

Hace unos meses en Córdoba se armó un escándalo por la forma en la que reaccionó la custodia del ex gobernador Schiaretti cuando un ciudadano se acercó a hacerle un reclamo durante una recorrida por el sur provincial. Hubo quejas de varios que después defienden a Insfrán, a pesar de que el hombre reducido por la custodia no debió pasar dos días preso por un gesto a la distancia.

Formosa es una ofensa al concepto y al ideal de democracia. No existe orden republicano, división de poderes ni derechos individuales. Es un régimen político premoderno, barbárico, donde no hay ciudadanos sino súbditos.

Formosa reúne todas las condiciones para una intervención federal que nunca ocurrirá. Así, lo formoseños están condenados al exilio interno o a vivir bajo una tiranía. A Insfrán no le gusta que le hagan señas y manda a detener a la gente, pero quizás en no mucho tiempo empieza a pedir que lo saluden con el brazo en alto: ¡Heil, Gildo!.