Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Qué adhesiones cosecharán los candidatos?

El informante del Gran Río Cuarto dialogaba con la cronista sobre lo que podría verse en las próximas semanas de campaña y el vínculo de los candidatos con los municipios de la región.

Informante GRC: Siempre le digo que el próximo/a intendente de Río Cuarto tiene que tener una mirada regional. Que sepa trabajar en conjunto con los intendentes de la región y más aún en este contexto particular. Por ende, no creo que los intendentes del Gran Río Cuarto sean prescindentes. Desde el vamos, Maxi Rossetto (Holmberg) seguro no lo va a ser. Él viene de ese “semillero” de dirigentes delasotistas y ha sido muy claro en su acompañamiento a Adriana (Nazario).

Periodista: Yo creo que (Gianfranco) Lucchesi de Las Higueras quizás se mantenga un poco al margen porque tiene un buen vínculo con ambos candidatos.

I GRC: Tengo intriga porque a fines del año pasado se mostró junto a (Guillermo) De Rivas y Llamosas en una agenda conjunta de trabajo. Puede que se incline a bancarlo. De ser así y tener apoyos divididos, terminaríamos rompiendo la lógica de los tres municipios del “mismo equipo”. Al menos en lo que dure la campaña.

P: Menos mal que aclaró lo de la campaña. Si gana Nazario o De Rivas, se seguirá manteniendo esta idea de Gran Río Cuarto “todo peronista”.

I GRC: Hay que reconocer que se ve un vínculo más maduro entre los actuales intendentes y Río Cuarto. No hay que olvidarse que hubo varias mezquindades en el último tiempo porque Llamosas bancaba a Rossetto y (Miguel) Negro no ocultó su descontento. Lo que está claro es que el contexto demanda que los candidatos planteen una plataforma que en algunos aspectos vaya un poco más allá de la ciudad e incluya a otros municipios en la agenda.

“Hasta en la sopa”

El militante peronista relataba un particular episodio de la cotidianeidad en tiempos de campaña.

Militante: No sabe lo que me pasó. Caí en la cuenta de que es muy difícil vencer al aparato…

Periodista: ¿Revelaciones tardías? (risas). Cuénteme.

M: No es de ingenuo, solo que todos los días aparece algo nuevo para ratificarlo. Yo solo quería afinar mi guitarra y…mire (le envía una captura de pantalla).

P: ¿Qué es esto? Solo veo una app de afinación para celular.

M: Mire bien…abajo. ¿No ve el banner de Guillermo De Rivas?

P: ¡Ah! Ahí está. Sí. Me está pasando con videos de YouTube. Aparece seguido el muchacho. Pero bueno, no me sorprende. Tiempo de campaña.

M: A mí tampoco. Le repito, es obvio que estás cosas pasan. Pero, entienda que, para uno que está trabajando en otra propuesta, estas cosas tienen su efecto. No vamos a bajar los brazos, pero cuesta ver que viene despareja la cuestión. Lo vemos hasta en la sopa nosotros, así que imagínese el resto de la ciudad. La pusieron toda en la campaña. Por eso, más vale que les salga bien, porque si les sale mal van a tener que aguantarse la vuelta.







La expectativa de la última noche

Al cierre de esta edición, la periodista recibía un mensaje de un militante peronista en la previa a la última noche del Festival Otoño Polifónico.

Militante peronista: ¿Sabe si vendrá el gober? Es la última noche del Otoño Polifónico y ya ha venido en otras oportunidades. Además, el clima está hermoso (risas).

Periodista: Pregunté pero no me supieron decir. Quizás a la noche (por ayer) nos enteramos de algo. Pero no había nada confirmado hasta ahora. Veremos.

M P: Ojo, no es un domingo más. Siendo 24 de marzo y con las actividades por el Día de la Memoria, entendería si no llegase a venir. Pero no dejo de estar expectante porque es lo que muchos estamos esperando hace rato.

P: ¿La foto?

M P: Que no sería cualquier foto. Hoy está más que claro que Llamosas le puso la banda de candidato a Guillermo (De Rivas) y si bien el secretario de Gobierno ya estuvo en reuniones con ministros provinciales, todavía falta “la cereza del postre”. Y creo que justamente por esa razón puede hacerse esperar un poco.

P: Hay mucha especulación con el tema de las encuestas también.

M P: Seguro. Pero no me atrevo a decir mucho hasta no saber qué pasa hoy a la noche (por ayer). Me cuesta mucho imaginar una campaña del oficialismo sin una fuerte presencia del gobernador. Aún planteando el escenario desde una mirada bien localista, no creo que el Panal sea ajeno. Si no es hoy, será en unos días pero algo habrá.

Los posteos del 24M

El community manager llegaba a la cronista para mostrarle algunas de las publicaciones de los candidatos a intendente en el marco del Día de la Memoria.

CM: Algo que no se habla lo suficiente entre los que trabajamos en redes es el 24 de marzo. Y más en un contexto donde las ideas negacionistas tienen bastante cabida con este gobierno nacional. Es triste que más de un colega habrá estado dando mil vueltas para ver cómo abordar algo en lo que debiera haber un consenso a esta altura.

Periodista: ¿Estuvo chusmeando las redes de los candidatos? Yo vi algunas de instituciones o incluso de comercios locales que se llenaron de comentarios negacionistas. Por un simple flyer que compartía la efeméride o solo la frase “Nunca Más”. Ni me imagino lo que serán las redes de los dirigentes.

CM: Eso que usted menciona es el claro ejemplo del contexto en el que nos encontramos. Muchos agravios en redes y los candidatos claramente no escapan a eso. Hasta ahora, vii que Gonzalo Parodi publicó un flyer del Nunca Más y otros dirigentes radicales también hicieron lo mismo, ponderando la figura de Alfonsín. En el caso de De Rivas, subió un video en el festival “Todavía Cantamos” que fue en el marco de la Semana de la Memoria. Ahí siento que hubo una especie de vuelta de tuerca que puede evitar algunos “bardos” en comentarios.

P: Claro. No apunta tanto a la efeméride en sí sino a las actividades que se hicieron.

CM: No me parece mal recurso, aunque habrá quienes piensen que todo está enmarcado en la campaña. Y sí, todo lo que se diga o no se diga se leerá en clave electoral. De cualquier manera, me parece que una fecha como esta amerita que la dirigencia se banque la que venga.

P: Normalmente no preguntaría esto pero ¿algún candidato compartió algo con tintes negacionistas?

CM: Hay de todo en la viña del señor. Lamberghini (Partido Libertario) publicó en sus estados alguna que otra chicana contra los zurdos por los cánticos que se iban a escuchar en la marcha y compartió los dichos de Victoria Villarruel