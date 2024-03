Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Estudiando para el debate

El periodista se contactaba con un dirigente del radicalismo, en busca de novedades sobre la campaña.

Periodista: ¿Tiene alguna buena nueva? Ando sondeando los frentes de campaña y capaz me podía ayudar con algo.

Dirigente: ¿Con algo como qué? Sea más específico, porque siempre salen con el tema de (Gabriel) Abrile y todo eso…

P: No, porque ya aprendí que les da urticaria tocar el tema (risas). Solo quería saber cómo andaba todo por ahí. ¿Alguna novedad del “Pampa” (Gonzalo Parodi)?

D: Se sigue trabajando fuerte, caminando, reuniéndonos, escuchando a los vecinos, yendo a lo importante. No nos frenamos en trivialidades. Los otros andan jugando a la vecina chismosa, pero nosotros vamos más callados. Le digo la verdad, estoy sorprendido por eso. Pero está bueno, porque nos da tiempo para mirar mejor el panorama y estar bien preparados para lo que viene.

P: Hablando de lo que viene, imagino que estarán trabajando en el debate.

D: Supongo que se hará como todos los años de elección. Me suena a que va a ser diferente este año. Una lástima que no podamos debatir contra (Juan Manuel) Llamosas que se achicó en 2020, pero le vamos a transmitir a (Guillermo) De Rivas lo que pensamos de esta gestión.

P: ¿Parodi está estudiando entonces?

D: ¡Como siempre! Aunque me dijeron que hay otros candidatos que necesitan un poco más de entrenamiento porque no reaccionan bien a las críticas.

P: ¿Se ponen agresivos?

D: No. ¡Se achican! (Risas). Ya sabemos que no gana el que grita más, pero la gente está esperando otra cosa de sus dirigentes. Si no, no hubieran votado a (Javier Milei).

P: ¿Parodi emulará a Milei en el debate? ¡Sorpresa!

D: ¡No me tergiverse! ¡Jamás! No podemos estar más en las antípodas.

“Todavía hay tiempo”

La cronista dialogaba con el informante sobre las especulaciones en torno a las alianzas que se confirmarán luego del 24 de abril para las próximas elecciones municipales.

Informante: Mucho se anda diciendo sobre las alianzas y toda esa rosca y está claro que el “Pampa” (como apodan al candidato Gonzalo Parodi) logró cosas interesantes con sectores como Respeto y el ex concejal Eduardo Scoppa. Pero sigue habiendo dudas con los socios que acompañaron en los últimos ocho años y eso no me parece menor.

Periodista: Es cierto que antes se daba por sentado que iban a acompañar y ahora algunos alimentan la idea de que no es seguro. Al menos una parte del PRO bullrichista había planteado la posibilidad de ir con LLA, para alinearse con su espacio a nivel nacional. No sé si eso habrá cambiado en los últimos días.

I: No sé de ellos pero con el Frente Cívico se advierte incertidumbre. No sé si están dialogando con otros sectores pero hay algunos de sus dirigentes que juegan un poco a hacerse los misteriosos y dicen que “todavía falta” para el 24 de abril y que ahí se va a saber. Yo no quiero aventurarme a sacar conclusiones porque quizás están viendo cómo acomodarse, ya que el FC hace dos períodos que tiene una banca en el bloque.

P: Mientras más amplias las alianzas, más difícil es conformar a todos.

I: Totalmente. Veremos qué pasa con este espacio porque las especulaciones ya están a la orden del día. Con esto de que La Rucci, espacio aliado al Frente Cívico en las elecciones provinciales, ahora está con (Guillermo) De Rivas, algunos empezaron a plantear dudas también sobre lo que podría hacer el Frente Cívico. Yo personalmente no creo que se vayan con el PJ pero ¿quién es uno para poner las manos en el fuego?

Silbidos y descontento

El informante llegaba a la cronista con un dato sobre la última noche del Otoño Polifónico y la reacción de ciertas personas en el público.

Informante: Por suerte estuve en la última noche del Otoño Polifónico y le puedo dar fe de esto: hubo algunos silbidos de la gente en un momento.

Periodista: Si me cuenta esto, intuyo que no habrán sido silbidos a los artistas.

I: Claramente no. Fue en un momento en el que las autoridades municipales y provinciales estaban en el escenario. Hay que recordar que este evento fue declarado de interés provincial y estuvo la vicegobernadora Myrian Prunotto. Le digo lo que yo interpreté: esa reacción de algunas personas se dio en un momento medio protocolar, donde el Municipio le agradeció al gobierno provincial. Creo que igual lo que puede haber molestado a la gente no es el gobierno provincial en sí o el intendente, sino la cuestión política en medio del espectáculo. Estamos en tiempos de mucha apatía y a veces esos momentos, que es difícil obviarlos, pueden generar molestias en quienes fueron solamente a ver a los músicos.

P: Me imagino. Igual debe ser difícil conjugar esas cuestiones protocolares o gestos políticos en un evento que es organizado por el Municipio y tiene acompañamiento de la Provincia.

I: Yo le digo lo que vi estando ahí. El Festival estuvo impecable pero no se puede dejar de advertir que a mucha gente le molestaron las alusiones políticas, por más institucionales que seam. Porque después de todo, estamos en campaña. A eso, súmele que Alejandro Lerner presentó una de sus últimas canciones que dice “Del gobierno se van ricos mientras nuestra gente vive en la pobreza”. Hubo muchos aplausos en ese momento, lo que de alguna forma refleja lo difícil que es para la dirigencia llevar adelante una campaña acorde al contexto.

Municipio niega rumor

La cronista llegaba al informante de la gestión para consultarle sobre un rumor en torno al supuesto uso de una camioneta del Municipio en la mudanza de una ex funcionaria y ex diputada del PJ.

Periodista: Me dijeron que, la semana pasada, una camioneta del Municipio se habría usado en la mudanza de una ex diputada. En concreto, de Claudia Márquez. Quería corroborar si eso fue así.

Informante gestión: Me llegaron unos mensajes en los que se estaba diciendo eso pero desde ya se lo desmiento. El trabajador al que aluden forma parte de una cooperativa que presta servicios a la Municipalidad pero también a particulares y privados. Entiendo que esa mudanza a la que hacen referencia en el mensaje ha sido una actividad del ámbito privado y la camioneta también es propiedad de esa cooperativa, por lo que le desmiento cualquier tipo de conexión que se haya hecho al respecto.

P: ¿Qué opina de ese rumor?

I G: Quizás la situación puede prestarse a la confusión pero claramente les faltaba información a los que difundieron eso. También estamos en tiempos de campaña, así que no sorprende tampoco.