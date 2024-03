Por Gabriel Silva

“El Presidente mantiene una imagen pública de 56%, lo cual es muy bueno y extraordinario ante semejante ajuste. Pero no hay que dejar de ver que a los tres meses de haber asumido (Mauricio) Macri tenía 70, Alberto Fernández 60 y hasta Cristina (Kirchner) un 65%”, dijo el radical Rodrigo de Loredo en un video publicado en sus redes ayer. El cual tiene una extensión de casi cinco minutos y describe el escenario parlamentario, la relación de Javier Milei con los gobernadores, tanto los de Juntos como los peronistas, el enfrentamiento con los gremios, el rol de Justicia y las chances de que lleguen inversiones en este contexto.

Pieza comunicacional en la que, al final, dispara: “todo lo que se diga en las redes puede ser cierto, pero hasta tanto no se puedan sancionar leyes por Twitter o resolver conflictos judiciales por Tik Tok, todas las explicaciones suenan a excusas”.

Como ocurre habitualmente, el jefe de la bancada del radicalismo en la Cámara baja quedó en medio de varios cruces de libertarios y otros que lo cuestionaron por no haber dado quórum para tratar la movilidad jubilatoria hace algunas semanas en Diputados y difundir este video ayer, a horas de conocerse el DNU con el aumento a la clase pasiva. Es decir, lo terminaron corriendo de ambos lados de la grieta, cuando tiene un frente complejo para sostener la conducción del bloque en la Cámara baja.

Algo que Alfil adelantó hace un tiempo y que analizó, incluso, cuando el cordobés logró imponerse a Facundo Manes en el control del bloque en diciembre.

Lo sucedido luego con la ley ómnibus lo puso en la mira de Milei y los libertarios y la chance del desembarco de un paquete más acotado –“puede ser una ley fitito”, dijo a este diario un integrante de bloque que conduce De Loredo- reaviva la tensión. Por un tratamiento más simple que se podría comenzar a discutir en abril y como previa del Pacto de Mayo.

El video se dio a conocer el mismo día que el Gobierno nacional publicó el DNU por jubilaciones en el Boletín Oficial y se trata de la segunda diferencia de importancia de De Loredo con Casa Rosada en redes en poco más de una semana. La anterior fue por el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema; cuando propuso que sea Elisa Carrió la que reemplace la vacante en máximo tribunal y se cumpla con el cupo.

Algo que, incluso, también generó un rechazo de las mujeres del radicalismo que insistieron en redes con el arribo de una mujer, pero no apuntaban precisamente a la fundadora de la Coalición Cívica. Que, no sólo no se hizo eco del pedido del radical cordobés, sino que a través de algunos interlocutores les hizo saber que no le había caído bien.

La sorpresa de algunos en el bloque fue mayor cuando interpretaron que la publicación de De Loredo se hacía en función del impacto y las reacciones en redes sociales.

Volviendo al video, el radical apunta a que un acuerdo entre los libertarios y el PRO aún sigue siendo escaso para la gobernabilidad que necesita Milei. Y lo dice claramente: “sumando el PRO en Diputados, tienen 75; y en el Senado, pasarían a tener 14 senadores. No llegan a los dos tercios”, dijo el radical y apuntó que el retroceso que hizo Milei luego de la ley ómnibus fue atacando. “Retrocede atacando para no mostrarse débil”, apuntó.

La discusión por las jubilaciones

El jueves pasado, cuando se cerró la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social que conduce la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y el Gobierno decidió aumentar las jubilaciones por decreto, este diario reflejó el alivio que representaba para un sector de la UCR no entrar en esa discusión antes del debate por una ley ómnibus acotada.

Sin embargo, al concretarse ayer la publicación en el Boletín Oficial con el incremento del 12,5% para el mes de abril, además de un 13,2% correspondiente al IPC de febrero, desde el bloque radical reconocieron que insistirán para “mejorar el DNU”.

Aquí hay un diálogo entre la propia Brouwer de Koning con la parlamentaria del bloque Hacemos, la schiarettista Alejandra Torres, que también integra la comisión y hay otros en esa bancada con un proyecto propio como es el caso de los integrantes de la Coalición Cívica.

“Vamos a seguir con la comisión con el cronograma que estaba pendiente. El DNU recoge una idea mayoritaria y queda por discutir el ensamble, o la transparencia en la información. Una garantía mínima, por ejemplo, de una canasta alimentaria para mejorar el DNU”, dijeron desde la comisión en busca igual de dictamen.

Para lo cual tienen previsto la reunión con los asesores mañana en un encuentro virtual que no será público, pero desde el que pretenden insistir los sectores más dialoguistas con el Gobierno para tratar de explorar otra fórmula que supere al DNU.

Igual, estas mismas porciones del Congreso desconfían de la intención real por mejorar la movilidad jubilatoria que tienen tanto los libertarios como los integrantes del kirchnerismo.