Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Pascuas cruzadas por la campaña

El analista llegaba a la periodista con una opinión sobre el fin de semana extra largo y el desarrollo de la campaña.

Analista: ¿Qué onda su feriado? ¿Lo va a aprovechar?

Periodista: Algunos días sí, todo no se puede (risas).

A: Estoy igual pero veo que los candidatos tampoco podrán tomarse los seis días. O sería muy tonto que lo hagan. Si así fuera, perderían casi una semana de campaña y en estos tiempos eso es mucho. Cada día cuenta.

P: Igual, no será fácil captar la atención de la mayoría de la gente que seguro va a estar buscando descansar.

A: Claro. La apatía de la que tanto se habla es una realidad pero hay que ver como los candidatos aprovechan estos días para participar de algunas actividades y no “hibernar”. Como le digo, una semana no es poca cosa a esta altura de la campaña. E incluso si no mostraran mucho hacia fuera, serán días clave para cerrar negociaciones. No se olvide que en menos de un mes es el cierre de alianzas. En fin, habrá mucha rosca en este finde largo y no solo de pascuas (risas).

P: ¿Dice que habrá novedades la semana que viene o vamos a estar hasta el día de la presentación de alianzas con incertidumbre?

A: Usualmente ocurre lo segundo pero va a haber movimientos en estos días. Ya se está viendo como algunos espacios de a poco se empiezan a enfilar detrás de De Rivas, por ejemplo. En el radicalismo creo que la cosa es más compleja pero quizás prime la idea de acompañar a Parodi en aquellos sectores que tradicionalmente fueron con la UCR. En un escenario que promete un PJ dividido, sería lo más razonable.

Mensajes confusos

El periodista recibía el mensaje de un militante radical, quien comentaba sobre novedades en el frente rival.

Informante: ¿Escuchó la nota de José Luis Oses en LV16? Sigue hablando como candidato y hasta le tiró algunos palitos al intendente. ¿Cómo pueden pensar en consensos si pasan estas cosas?

Periodista: No lo escuché, pero supongo que me va a contar.

I: Le cuento entonces. Dio una nota hablando sobre su empresa, la industria, la importancia de potenciar el sector y todo eso. Pero también para tirar mensajes. Le dije, a Llamosas le tiró uno. Le preguntaron sobre lo de la unidad y que trabajan para que se bajen los precandidatos para apoyar todos a De Rivas. “No pueden bajar a nadie”, dijo desafiante. Parece que no está feliz con el intendente.

P: ¿En serio? Mire usted. Se comentaba otra cosa igual.

I: ¿Qué cosa?

P: Que Oses ya está en camino a sumarse a De Rivas.

I: ¡Ah! ¿Usted dice que se está haciendo el oso meloso? (Risas)

P: Se comentaba, pero difícil confirmarlo hasta que no salga de su boca. Con esto que me cuenta, pareciera que no. Pero, si termina con De Rivas, suena a que está negociando.

I: Exacto. Pero yo tengo otra teoría. ¿No lo habrá mandando Adriana Nazario? Como están las cosas en el peronismo, parece más una guerra que una interna y no me sorprendería que se esté jugando así.

P: Todo a su tiempo. Cuando se sepa, lo confirmaremos.

I: Me llama la atención que este hombre es amigo de (Gabriel) Abrile, que lo apoyó en la interna y hasta coqueteó con armar algo con él por fuera. ¿No será que…?

P: ¿Qué me va a tirar?

I: No me quiero apurar. Como dijo, todo a su tiempo. Veremos qué hace el doctor. Para nosotros, mejor que se estén enquilombando solos. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando para que Gonzalo Parodi aproveche la oportunidad histórica. Si no ganamos esta, no ganamos más.

Desafío mujeres

La dirigente peronista se acercaba al periodista para realizar un comentario vinculado a la paridad de género en las próximas elecciones.

Informante: ¡Ey! Qué poco se habla de las mujeres en campaña. Salvo el protagonismo de Adriana (Nazario), está todo monopolizado por los mismos muchachos de siempre.

Periodista: Si usted lo dice, no puedo contrariarla.

I: Ni siquiera los radicales se animaron a poner una mujer en el nº1 de su lista. Nosotras estamos atentas porque todavía no hay muchas señales, aunque le aseguro que van a tener que darlas.

P: ¿A qué se refiere?

I: A que las mujeres somos las que salimos a bancar siempre, muchas veces a riesgo de terminar expuestas y que las críticas nos peguen de cerca. Al contrario de lo que pueden pensar muchos, no fueron fáciles estos ocho años y mucho menos para nosotras. Yo creo que eso va a tener su recompensa al final. ¡Ja! Mire lo que digo. ¡Recompensa! Debería ser un derecho ganado.

P: ¿Se viene cambio de era post Llamosas?

I: Yo creo que se va a mantener lo que ha hecho el intendente. Ha contado con mujeres fuertes para desafíos grandes. Pero ahora es tiempo de Guillermo (De Rivas) y deberá tener su impronta en este tema de paridad para la conformación de equipos. Personalmente, creo que cuando sea intendente va a tener mucho para demostrar y el tema género es una de las pruebas importantes. Hay muchas que esperan pasar al frente después de tanto tiempo.

P: Le van a salir decir que eso sería más fácil con una intendenta mujer. Digo…por Nazario.

I: Cada uno está en el equipo que quiere estar. Aunque estaría bueno tener una intendenta mujer por primera vez, no creo que sea esta vez. Eso sí, ojalá se presenten muchas mujeres en otros espacios.

Sede deteriorada

El militante peronista le compartía a la cronista la publicación del integrante del triunvirato de la CGT local, Ricardo Tosto. Allí, el dirigente sindical mostraba una imagen de la sede del PJ con cierto deterioro y en el mensaje, se aludía a la “falta de apertura” por parte del partido.

Militante peronista: Vea esta foto. Si no fuera por las banderas de los gremios o las fotos de Evita y Perón, parecería una casa abandonada con toda la humedad y el deterioro notable de la sede.

Periodista: Veo que esa foto es una analogía de lo que plantea Tosto sobre la situación del partido.

M P: Tal cual. Como lo dijo Tosto en ese posteo, lo que se ve en la sede es sinónimo de la poca vida que ha habido en el seno del partido. Pero algunos queremos otra cosa y traer un poco de aire fresco a las estructuras. Creo que la frase final es la que resume un poco el pensamiento del sindicalista y que compartimos algunos peronistas también: en los últimos años, el partido ha ponderado a algunos pocos y se ha cerrado bastante. Y ahora, las consecuencias están a la vista con todo el internismo que se observa y hasta una presentación en la Justicia Electoral de Córdoba por parte de un precandidato (Gustavo Dovis).