Demasiado corto el feriado

Por Javier Boher

¡Qué pedazo de fin de semana largo, estimado! Tantos días sin ir a trabajar son una bendición cuando estás en relación de dependencia y un castigo cuando se cobra por tanto. Igual se disfruta, porque uno aprovecha para no estar tan al tanto de lo que pasa en el barrio, la ciudad, el país y el mundo. Que arda todo, que acá nos la vamos a tomar con soda.

En esa eternidad de días pasaron un montón de cosas, así que vamos a tener que hacer un salpicadito de noticias, apenas con un vuelo rápido por los temas que nos ocuparon -aunque sea un rato- a lo largo de estas mini vacaciones.

Lo primero, estimado, fue el caso de los motochorros atropellados en Córdoba. Me acuerdo cuando allá lejos en el tiempo fue el juicio de la señora que atropelló a los ladrones que le robaron la cartera. La condenaron por exceso en la legítima defensa; hoy andamos preguntando cómo tendría que haber hecho el conductor para perjudicarlos aún más. Tantos años de zaffaronismo nos hicieron pasar de "qué horror, cómo va a hacer eso esta mujer" a preguntarnos qué pasa con la policía y la justicia que la gente depende de sí misma para resolver -de mala manera- los problemas.

La otra noticia con la que arrancamos semana santa fue la de los despidos por no renovación de contratos en el sector público. Es notable que le reclamen más a los tipos que prescinden de extender un vínculo laboral que a los que los tuvieron empleados de manera irregular durante años. Si se hubiesen preocupado por hacer bien las cosas de entrada -metiendo a planta permanente por concurso- hoy no estarían llorando porque se quedan en la calle buenos trabajadores mientras los ñoquis andan tomando mate a la vista de todos.

Hubo una tragedia que sorprendió a todos, la del incendio en Nueva Córdoba. A ver, estimado: no puede ser que la primera reacción de los comunicadores sea pedir más Estado y más regulaciones, cuando las que existen no se cumplen. "Había olor a gas y el consorcio no hizo nada", decían todos. Yo si siento olor a gas llamo al gasista, me importa muy poco lo que diga el resto: si la cosa está entre salvarse o morir rostizado por ver cómo dividimos los gastos, creo que prefiero lo primero aunque me cueste más.

También fue un tema con la edad de imputabilidad, a raíz del chico que mató al playero de Rosario. Otra vez la misma discusión, con unos diciendo que sí, otros que no, y un montón muriendo a manos de chicos a los que no les pasa nada. Sabiendo que terminamos el año con 41,7% de pobreza y 11,9% de indigencia, casi que tenemos que agradecer que la cosa sea peor.

Los que sí andan robando como si nada son los trolls libertarios. Están en la cresta de la ola definiendo los temas de los que se habla, pero después lloran que los han puesto en listas negras. No sé si eso será cierto, pero ese tipo de listas son peligrosas cuando se hacen desde el poder, no al revés. Más de uno se habrá hecho la víctima, pero por dentro se habrá sentido como Cabandié diciendo que se bancó la dictadura para chapearle a una zorra gris.

Lo que es ridículo es que al ministro de salud de PBA, Nicolás Kreplak, se le ocurrió sacar un documental para demostrará que Argentina tuvo la mejor gestión de la pandemia en el mundo. El problema es la gente que elige creer en eso para no sentirse tan pelotuda por haber andado de barbijo mientras manejaba solo adentro del auto, o que paraba a presentarle los papeles a un voluntario que controlaba el tránsito como si hubiese sido un puesto fronterizo soviético. Que los que gobernaban se robaron las vacunas, fundieron negocios e hicieron fiestitas es anecdótico.

Quizás por eso, Milei que se hace tratar como doctor cuando no lo es y Lousteau haciendo hilos sobre el dengue, podemos ver que este país se merece lo que tiene: recesión, epidemia, pobreza y todos los males que puedan tener origen en una clase dirigente de lo más mediocre que hay en el mundo. Esperemos que pronto haya otro feriado así de largo, cosa de olvidarnos de todas estas noticias que nos recuerdan el pozo de inviabilidad en el que vivimos.