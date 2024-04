De Rivas, alineado a Provincia y Nación en discurso Seguridad

Por Julieta Fernández

Uno de los últimos spots del candidato a intendente de Hacemos Unidos por Río Cuarto, Guillermo De Rivas, evocó en cierta manera el estilo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Aunque con un tinte más moderado que la funcionaria nacional, en el frente del Establecimiento Penitenciario N° 6, el secretario de Gobierno remarcó que la cárcel de Río Cuarto fue construida hace más de 100 años y “quedó chica”, a la vez que enfatizó en que “quienes nos roban la paz y tranquilidad todos los días tienen que estar presos”.

El video reflotó el proyecto que a comienzos de este mes había sido presentado por el propio De Rivas ante las autoridades provinciales. Tras su gira por la Capital (en la que se reunió con varios ministros como Juan Pablo Quinteros de Seguridad), el candidato del oficialismo cordobés planteó que una de sus propuestas principales es la creación de la cárcel metropolitana del sur de Córdoba.

En su spot, De Rivas asegura que la nueva cárcel debiera ser más amplia y estar fuera de la ciudad y que, para ello, ha presentado esta iniciativa en una agenda conjunta con el gobierno provincial. Esta expresión reafirma, una vez más, que el secretario de Gobierno es el candidato del oficialismo cordobés y sugiere que tendría el acompañamiento del Panal. “Los riocuartenses queremos y merecemos vivir seguros y en paz. Voy a ser el intendente que cuide a nuestras familias” manifiesta De Rivas sobre el final de su video y asegura “este es un gran paso” en alusión al proyecto de la nueva cárcel.

Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, el foco en la Seguridad se comenzó a advertir desde el último discurso de apertura de sesiones del intendente Juan Manuel Llamosas. Allí anunció la creación de una secretaría abocada a la temática (Prevención y Convivencia) y el discurso del candidato llamosista tomó esta problemática como eje central de su campaña.

Sin dudas, la inseguridad figura en la mayoría de los sondeos de diversas consultoras como uno de los temas que más aqueja a los riocuartenses, por lo que no resulta extraño que buena parte de la campaña gire en torno a eso. Sin embargo, también respondería al alineamiento de la gestión municipal con el gobierno de Martín Llaryora, quien en diciembre impulsó la creación de una nueva Ley de Seguridad a la que el Municipio adhirió a comienzos de este año.

Hasta el momento, De Rivas solo ha ponderado el trabajo conjunto con la Provincia, pese a cierto estilo “bullrichista” en su forma de presentar su proyecto de la cárcel en el spot difundido durante el fin de semana largo. Los allegados al candidato llamosista niegan que se trate de un discurso con tintes de “mano dura”, aunque hay un claro refuerzo de la idea de que “los delincuentes tienen que estar presos” y el concepto de “cuidar a los riocuartenses” en un contexto en el que se advierte un crecimiento de los hechos de inseguridad en la ciudad.

Es muy probable que esta estrategia discursiva, más allá de un alineamiento con Provincia también responda a la búsqueda de votos que en las elecciones presidenciales se volcaron a Patricia Bullrich o a Javier Milei. Algo que podría servir en caso de que La Libertad Avanza no presente candidato propio en la ciudad (lo que hasta ahora no se ha descartado). Por otra parte, no debiera desestimarse la idea de que algún sector del PRO local (posiblemente afín a Javier Pretto) pueda adherir al proyecto de De Rivas para replicar la alianza de Hacemos Unidos a nivel local.