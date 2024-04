Motosierra en el Estado: Córdoba se pliega al plan de resistencia sindical

Por Yanina Soria

En su plan de achicar al máximo el Estado, el presidente Javier Milei concreta una nueva ola de despidos indiscriminados a contratados estatales de todo el país. De hecho, sobran testimonios de quienes, por ejemplo, recibieron su telegrama después de haber prestado servicios durante 20 años, sin haber pasado nunca a la planta permanente.

Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la medida afectará a unos 15 mil trabajadores cuyo vínculo vencía el 31 de marzo y el 1 de abril, mientras que el propio mandatario nacional habló hace una semana de un total de 70 mil bajas.

“No hay mucho más para decir, simplemente es parte de lo que estamos haciendo para achicar el gasto público, para que el personal que no sea necesario no siga cobrando un ingreso del Estado”, sostuvo el vocero. “Del otro lado lo sostiene (al estatal) un contribuyente, y muchos tienen problemas para llegar a fin de mes y eso no es justo”, agregó.

Ante esta situación y luego de conocerse que, durante todo el fin de semana se concretaron más de 11 mil desvinculaciones, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una medida de protesta nacional que incluyó ayer ingresos masivos en todos los organismos y ministerios. Asistieron trabajadores de la planta permanente, como los contratados que no fueron despedidos y los que ya recibieron su notificación de cesantía.

El gremio que nacionalmente conduce Rodolfo Aguiar denunció un nivel de agresión “enorme” y un “inédito” ataque a los derechos elementales de los trabajadores. Frente a la ratificación de los despidos por parte de la Nación, ATE advirtió la profundización del plan de lucha y, en un plenario federal de delegados, definían ayer una nueva medida de fuerza nacional para antes que termine la semana.

“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, dijo ayer Aguiar, “no vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.

En Córdoba, el plan del anarcocapitalista también golpeó fuerte. Según denunció Federico Giuliani, secretario general de ATE delegación local, en esta provincia también hubo despidos masivos y ya se concretaron 107 “sin contar ENACOM, Desarrollo Social, Servicio Meteorológico nacional e INADI", especificó ayer el dirigente gremial en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

Por su lado, desde la CGT nacional confirmaron que habrá una nueva medida de fuerza “contundente” contra el gobierno libertario. En el marco de la jornada de protesta por los despidos masivos, el triunviro Héctor Daer, anticipó que una de las movilizaciones eerá el 1 de mayo, aunque previamente habrá un plan de protestas que se definirán el próximo 11 de abril en la reunión del consejo directivo.

Paro de UEPC

En medio del clima de protestas contra el plan motosierra del presidente Milei, el gremio de los docentes estatales, UEPC, convocó a un paro y movilización para la jornada de hoy en consonancia con lo decretado por la Ctera.

Si bien desde UEPC aclaran que la medida es en memoria de Carlos Fuentealba, a 17 años de su muerte en una movilización, también convocan para exigir la continuidad del Fonid; en reclamo de mejores condiciones salariales; en defensa de la educación pública, entre otros puntos.

Los docentes de la Provincia vienen de cerrar un acuerdo con el gobierno de Martín Llaryora luego de que se les ofreciera una compensación del Fonid que, sumado al descuento del día, podría hacer que la adhesión a la medida no sea tan alta como en otras ocasiones.