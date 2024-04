Por Gabriel Abalos

La guerra aún presente

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) presenta hoy una función extraordinaria del documental argentino Tras un manto de neblinas (2023) dirigido por Diego Julio Ludueña, con guion del propio realizador y Glenda Mackinson. Protagonizan esta producción los ex combatientes de Malvinas Jorge González, Hugo Salazar, Oscar Schmidt, Ramón Leguizamón, Rubén Beranek, Osvaldo Pecchio, Eduardo Dalmasso. Todos ellos son de Ucacha, una población cordobesa situada en el departamento Juárez Celman, al centro sur de la provincia. Los ex combatientes compartieron su infancia y adolescencia, y luego les tocó viajar a las islas como conscriptos, vivir el impacto del frío extremo, sufrir la experiencia del miedo, el hambre, la lucha y la muerte alrededor durante setenta y cuatro días, y tuvieron la fortuna de regresar al pueblo, aunque sus vidas se vieron profundamente cambiadas. Con sus testimonios, la película constituye un acercamiento directo a la experiencia grabada en el cuerpo y en la memoria de los siete entrevistados, en nombre de tantos otros de diversos puntos del país que pasaron por lo mismo y sobrevivieron para contarlo. El filme fue producido por la Unidad Central de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. La función especial de hoy, a las 20.30 contará con presencia del realizador, Diego Julio Ludueña, la productora Glenda Mackinson y los protagonistas, en diálogo con el público presentado y moderado por Guillermo Franco.

Refugiarse entre libros

Frente al apagón cultural -y no solo cultural- cobran mayor estatura los gestos de resistencia, en este caso en el sector editorial, donde un grupo de editores independientes organizan la feria Refugio, cuando se ha conmemorado hace poco el día que les está consagrado, en memoria de Alberto Burnichón, asesinado en los primeros días de la dictadura, marzo de 1976. La feria Refugio comenzará esta tarde a las 18 y se extenderá hasta las 23 en librería La Rosa de Cobre, Tucumán 379, con entrada gratuita. Se plantea como “un espacio de encuentro en torno a los libros, celebración de la palabra y la resistencia”. Habrá una feria de editoriales con descuentos, y una serie de actividades literarias: taller de poéticas feministas, espacio de lectura de poesía y de narrativa. Las editoriales que se hacen presentes son Antipop ediciones, Apócrifa editorial, Babel, Cielo Invertido, Cuentos en boca, Ediciones de la Terraza, Esta Vida No Otra, Fruto de Dragón, Las que no duermen, Lote 11, Pimienta Rosa Ediciones, Taller Perronautas, Taller Riso, unatinta, Vaca Muerta Ediciones, Vilnius. Las actividades previstas son, a las 19, el taller Leer y escribir con voz propia, a partir de la lectura de Úrsula K. Le Guin, a cargo de Virginia Ventura. A las 20 lecturas de poesía por Ernestina Elorriaga, Luis García y Pablo Carrizo y a los 21 de narrativa, por Gustavo Oña, Fabio Martínez y Candelaria de Olmos. El cierre será a las 23 con DJs. Martín Sappia y Mariano Seguí.

El abuelo en su taller

Se presenta hoy a las 20 en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) la obra de teatro de objetos Mundo Abuelo, una historia de amor, ternura y emoción en la que se evoca en su taller la figura de Luis, un abuelo que fue tornero, inventor, constructor. En ella, Rodrigo Gaglardino, actor en escena, hace un homenaje a su abuelo en una dramaturgia escrita junto a Daniela Martín, directora de la puesta. Luis le va dando forma, durante la acción escénica, a las piezas de su última creación que tiene pendiente desde hace años. En ocasión de su estreno, la obra estuvo seleccionada dentro de los Premios a la Producción Teatral 2017, de la Convocatoria de Artes Escénicas, Agencia Córdoba Cultura. Es una propuesta que combina teatro de objetos, máscaras y narración.

Idea, diseño y realización de objetos por Gabriel Mosconi. Diseño sonoro de César de Medeiros, Leandro Doliri. Yanina Pastor diseño y realización de vestuario. Entrada general $ 4000 disponibles a través de autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

En el patio del Chateau

Hoy se presentarán, a las 18, siete libros en el patio del Centro de Arte Contemporáneo Chateau “Antonio Seguí” (Av. Cárcano 1750). Se trata de publicaciones que son parte de la colección del taller de escritura La Palabra Presente, coordinado por Claudia Santanera. Los autores publicados son la misma coordinadora, Marcelo del Campo, Roxana Nijamin, Leandro Nijamin, Domenika Kratzborn, María Virgina Emma y Mariana García Díaz. La actividad, organizada por la Fundación Pro Arte, contará con proyecciones y lecturas en vivo en el jardín y las galerías. Los y las asistentes podrán Interactuar con los autores y autoras, y adquirir sus ejemplares. La entrada es libre y gratuita.

De Serú a Piazzolla en piano

La pianista, compositora y arregladora argentina Julieta Iglesias, actualmente radicada en Londres, se presenta esta noche en concierto en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Av. Vélez Sarsfield 299), con el programa titulado Córdoba suena a Serú y Piazzolla. Es parte de la predilección de la artista la interpretación de canciones del rock argentino, y en trabajo más nuevo, Londres suena a Serú, homenajea a la gran banda formada en 1978 por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. También lleva en su memoria y en su corazón la pianista la obra de Astor Piazolla, de quien interpretará Invierno porteño, Primavera porteña y Adiós Nonino. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a $ 9500 en www.alpogo.com y en Rubén Libros (Deán Funes 163, Locales 1 y 2).