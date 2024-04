Enroque Corto

El radicalismo y un pedido a Pretto: “¡basta de privilegios!”

Hubo sesión en el Concejo Deliberante como cada jueves. Por ello, el informante del Concejo llamó al periodista para hacerle varios comentarios.

Informante Concejo: Oiga, ¿usted iba a venir hoy al final?

Periodista: Hice todo lo posible. Tuve un contratiempo. Pero, para qué lo tengo a usted.

IC: Tiene razón. Le cuento un par de cositas que pasaron por acá. Va la primera, se denominó Sonia Torres a la avenida rodea Plaza España.

P: Muy bien. Buen reconocimiento.

IC: Sí, emotivo. Y lo segundo vino con algo de pirotecnia. El concejal radical Sergio Piguillem se cansó.

P: ¿De qué de todo?

IC: De la virtualidad. ¿Puede creer que hay sesiones virtuales en el Concejo todavía? Reiteró un pedido formal al viceintendente Javier Pretto que ya había realizado en diciembre y dijo que “¡los concejales no podemos tener privilegios!”

P: Enojado el hombre…

IC: Clima de época. Lo dejo.

Punto para el caserismo en Punilla

El intendente de la ciudad de Capilla del Monte es el nuevo presidente de la Comunidad Regional de Punilla.

Informante: En esta elección se dio un dato interesante.

Periodista: ¿Cuál?

I.: Que Fabricio Díaz fue elegido de manera unánime por todos los intendentes y jefes comunales de la región. Asumió la presidencia de la Comunidad Regional y se comprometió a articular con la Provincia en nombre de las distintas ciudades y pueblos.

P.: Punto para Carlos y Mariana Caserio, ¿no?

I.: Totalmente. El intendente de Capilla del Monte es un leal de ese espacio. Usted sabe, en estas cosas no se avanza sin el consentimiento del Panal.

Paro parcial

El periodista llamó a su informante gremial, para enterarse del éxito que cosechó la medida de fuerza de este jueves.

Periodista: Estimado, adivinará el motivo de mi llamada.

Informante Gremial: Amigo, no es difícil de adivinar. Imagino que me llama para saber qué tal anduvo el paro.

P: ¿Y?

I.G.: Bueno, lo primero que hay que destacar es que se trata de un paro que no decretó la Uepc, sino de una medida de fuerza nacional, dispuesta por Ctera, que nosotros acompañamos.

P.: Ajá...

I.G.: Además, es un paro que llega después de una intensa lucha por la paritaria provincial...

P.: Por la introducción que me hace, ya me figuro que el acatamiento no fue muy amplio...

I.G.: Tampoco lo veo así. Nosotros medimos un acatamiento del 60 por ciento en promedio. Y sabemos que fue mucho menor en las escuelas privadas. Pero si se pone en el contexto que le adelanté, 60 por ciento no es poco. Más todavía si se tiene en cuenta que la Provincia sostiene la decisión de descontar los días de huelga. Yo diría que, puesto en contexto, no deja de ser un paro contundente, en contra de las más recientes definiciones del Gobierno Nacional, que sigue empecinado en quitarnos el Fonid y la Paritaria Nacional Docente...

Apross a la Legislatura