Enroque Corto

Passerini en Alemania

El intendente Daniel Passerini viajó a Alemania, invitado por la Fundación Konrad Adenauer, y desde ayer el Ejecutivo Municipal está a cargo del vice, Javier Pretto.

Informante: la Konrad Adenauer es una fundación ligada a la democracia cristiana y la socialdemocracia alemana, justo lo que le gusta a Javier Milei.

Alfil: Fina ironía. ¿A que fue?

Informante: Fue invitado. Ayer visitó BASF, que es la única empresa industrial del mundo que publica sus balances de dióxido de carbono y es pionera en la generación de acciones para disminuir los gases de efecto invernadero y proteger el ambiente.

Alfil: Agenda verde.

Informante: Si. La fábrica es de 1865 y queda en Ludwigshafen.

Alfil: Mientras tanto, temblores en la Municipalidad con el tema Transporte.

Informante: De a poco se irán dando los nombres. Por ahora, todo en calma.

Respaldo inesperado

El informante de la Legislatura mandó un mensaje para activar la charla con el periodista. Con el que hacía tiempo no hablaba.

Informante Legislatura: Lo vi por acá. ¿Puede ser?

Periodista: ¿En qué anda?

IL: Con ganas de contarle algo bastante inesperado para algunos, poco sorpresivo para otros.

P: Cuente.

IL: ¿Se acuerda de la invitación a boxear que le hizo el radical Emiliano Yacobitti al vocero Manuel Adorni?

P: Sí…

IL: Bueno, salió el legislador viguista Pablo Ovejeros a señalar su repudio.

P: ¿Ah?

IL: Sí, salió a decir que hay que condenar “este tipo de acciones violentas y provocadoras”. Para algunos fue sorpresivo, yo… le digo la verdad, verá muchos gestos a los libertarios de algunos legisladores y concejales del PJ. Acuérdese lo que le digo. Abrazo.

Gispert vuelve a embestir contra Avilés

En Villa Carlos Paz al intendente Esteban Avilés lo están cruzando de todos lados. Los del peronismo, en el radicalismo y en el juecismo, parece que hacen fila para cruzar al hombre.

Informante Juecista: (Walter) Gispert cruzó a Avilés.

Periodista: ¿Otra vez?

IJ: Y, el hombre da motivos siempre, vio. Ahora porque el legislador provincial del juecismo dice que el jefe comunal de Punilla violó la Carta Orgánica por la actualización tarifaria. Uno no sabe, la verdad, si este hombre no tiene en cuenta el contexto de crisis económica que atraviesa el país. Por eso, la acusación no queda en lo mediático, sino que habrá capítulos judiciales en contra de Avilés y sus concejales.

P: Veo que es con todo.

IJ: Pero, claro hombre. Se pasa de rosca el muchacho, no se da cuenta que cambió el contexto.

Las 62-O avanzan en Punilla

El informante gremial llamó al periodista, para ponerlo al tanto de los movimientos de su organización en uno de los departamentos que más ocupan a los armadores del Panal.

Informante Gremial: ¡Compañero! ¿Cómo anda? Tengo novedades para usted.

Periodista: Estimado, siempre me alegra escuchar eso. Las novedades son la materia prima este oficio. Lo escucho.

I.G.: Atienda entonces. Esta tarde noche (por ayer) dimos un nuevo paso en el armado del departamento. Nuestra organización convocó a dirigentes y militantes de la zona para llevar adelante un acto en el que contamos con conspicuos dirigentes de la Provincia. Todo en el marco de posicionar a nuevas figuras expectables como candidatos a futuro.

P.: Lo felicito. Cuénteme los detalles.

I.G.: El evento se llevó adelante en el Hotel La Cumbre, desde las 19, bajo la consigna “El peronismo que viene”, ¿le suena?

P.: Ja, ja. Faltaba más…

“Ruidazo” en la UNC

Bajo la consigna “vení y alzá tu voz contra el ajuste a la educación pública” integrantes de las asambleas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y de la Facultad de Artes y Psicología convocaron a un “ruidazo”.

Informante: Fue ayer en el Pabellón Argentina. La acción terminó en el Consejo Superior.

Periodista: ¿Sesionó el Consejo Superior?

I.: Claro, justamente se debatió acerca del presupuesto universitario que quedó congelado.

P.: Tema salarios docentes ¿también?

I.: Claro, eso se suma también porque los salarios se ven licuados por una inflación que no frena con tarifazos de por medio. Docentes tanto universitarios como provinciales vienen llevando adelante paros y acciones contra el ajuste del gobierno nacional de Milei y de los gobernadores como Llaryora. Esta acción se enmarcó allí.