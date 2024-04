UNC: la perspectiva distinta (y expuesta) entre Boretto y Yacobitti

Por Francisco López Giorcelli

A medida que el año avanza en términos temporales los conflictos se van acentuando y el posicionamiento del cuerpo docente es cada vez más firme respecto al salario y el presupuesto universitario del cual en las últimas horas todas las Universidades Públicas del país mostraron su preocupación ya que a medida que pasa el tiempo la recomposición presupuestaria no aparece y el funcionamiento de las mismas empieza a peligrar.

Si bien es sabido que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ya se expidió en este sentido dando a conocer su preocupación, es llamativo que por parte de quienes conducen la Casa de Trejo no haya un reclamo fuerte sobre el presupuesto y que dicho grito sea puesto a través del CIN o en su defecto a través de los gremios docente y no docente que reclaman semana a semana por esto.

En este sentido el rector de la UNC, Jhon Boretto, dio una entrevista a Radio Mitre donde más que hacer un fuerte pedido público por un presupuesto universitario actualizado a los gastos del 2024, se encargó de demostrar el “autoajuste” que se llevó a cabo para poder poner en funcionamiento lo más básico de la Universidad. Por ahí se puede explicar también el malestar docente y no docente al momento de reclamar y que no haya un fuerte posicionamiento en este sentido por parte de las autoridades universitarias.

Todo lo contrario hace el correligionario de Boretto en la UBA ya que en un tono muy distinto Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, dejó en claro que sin un presupuesto actualizado habrá universidades que empezaran a cerrar sus puertas por no poder afrontar gastos. De hecho la UNCo (de Comahue, Neuquén) fue la primera Universidad Nacional en no poder afrontar los gastos en servicios públicos.

De esta forma queda al descubierto también que el radicalismo está dividido hasta en estos ámbitos, sobretodo a la hora de confrontar con el gobierno libertario se nota que hay una línea más “pasiva” que se limita a hacer pedidos más formales y discretos y otra línea con una marcada diferencia discursiva que endurece un posicionamiento en los medios de comunicación especialmente.

¿Será que Boretto no quiere poner palos en la rueda del gobernador Martín Llaryora de cara al famoso Pacto de Mayo? O en todo caso ¿Boretto está respondiendo por una línea radical que se muestra más “amigable” hacia un gobierno que improvisa constantemente? Son preguntas que suenan en los pasillos de los edificios de Ciudad Universitaria.

Mientras tanto, docentes y no docentes convocaron a un paro para mañana que fue definido en Asamblea Extraordinaria en donde dejaron en claro que existe “la necesidad de demandar a las autoridades universitarias que asuman un lugar protagónico en este conflicto. En este sentido, también quedó expresado el rechazo del “autoajuste” en la UNC, que legitima y profundiza el ahogo presupuestario” sentenció en un comunicado el gremio.

También rechazaron el proyecto de persecución ideológica que quiere impulsar el Gobierno Nacional y que fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, el cual mostraba un cierto regocijo a la hora de comunicar que enviaran una reforma a la Ley de Educación para “penar el adoctrinamiento en las aulas”. Un delegado docente dijo a este medio que esto es “pasar por encima de la libertad de cátedra, tratando de reescribir una historia que no deja bien parados a los “ídolos” de los libertarios”, sentenció.

Para finalizar con las acciones gremiales de la semana, ADIUC propuso una concentración para el día jueves 11 de abril frente al Pabellón Argentina junto a toda la comunidad universitaria. La actividad será de 11hs a 13hs del mismo día.

Por otro lado, la discusión política también camina hacia las elecciones, las cuales están en etapa de definición de frentes y agrupaciones que se pueden presentar a elecciones. En lo estudiantil no hay nada definido aún, hay que esperar hasta el 17 de abril para ver finalmente quienes conformarán los frentes y/o agrupaciones que compitan en cada unidad académica y por un lugar en en Superior.

En un primer momento ya se puede observar que el clima en la Facultad de Psicología ya gira en torno a los comicios y fue desde el Movimiento Sur quienes pusieron primera a fondo ya que arrancaron esta semana con un reclamo directo hacia Franja Morada por la falta de entrega de Becas de apuntes, sosteniendo este reclamo en la fuerte crisis económica y social que atraviesa la comunidad estudiantil.

La polémica toma más relevancia cuando en un año de gestión no se cumplió con una gran cantidad de propuestas que pusieron al radicalismo al frente del CEP. Propuestas como la cursada híbrida no pudieron garantizarse ya que la gestión de la facultad (apoyada por Franja Morada) no garantizo las herramientas necesarias para mejorar la cursada a la comunidad estudiantil y docente.

Esto se suma a que la casa del centro de estudiantes permaneció cerrada desde comienzos de año, adjudicando esto a las fuertes lluvias y al “estado” en el que se encontraba pese a que la actual conducción del CEP ya había “reformado” la casa del Centro de Estudiantes, por lo que no se entiende si fueron malos los arreglos edilicios o no se hicieron, pero es difícil culpar a otra gestión cuando ya se habían hecho “reformas” en el mismo lugar.

Además desde Sur dijeron que “van dos semanas y no tenemos los apuntes digitalizados ni los apuntes impresos para poder adquirirlos en la fotocopiadora gestionada por el CEP.” en referencia que las clases comenzaron hace dos semanas y aún no hay información al respecto. Esto fue el combo perfecto para mostrar los contrastes de gestión entre Sur y el radicalismo en la Facultad de Psicología que muestra un panorama abierto de cara a mayo por lo que hay que seguir el día a día en esta contienda.

En egresados ya se definieron las listas para el Honorable Consejo Superior donde competirán tres listas. El oficialismo va bajo el nombre de “Convergencia de Egresados Universitario” en donde encabezando la lista aparece un egresado con un apellido más que conocido, se trata de Pedro Yanzi Aspell, hijo del ex vicerrector de la UNC Pedro Yanzi Ferreira.

Avanzar, el espacio que tiene de referente a Patricia Altamirano, presenta su lista bajo el mismo nombre y es encabezada por el egresado Marcos Nahuel Lopez como primer candidato, Tadeo Otaola como segundo mientras que en el tercer lugar aparece Esteban Rizzi. De la misma forma presentan sus listas en Artes, Filosofía, Médicas, Sociales, Psicología y FAUD.

Por último. la tercera lista que competirá por entrar al Honorable Consejo Superior es la de “Egresados por la Universidad Pública”, dicha lista se referencia en La Bisagra y algunos de sus aliados. La misma está encabezada por Fluvio Stanis acompañado por Lucia Bertona como segunda candidata mientras que Graciela Inés Treber completa el tercer lugar.