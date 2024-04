Cabras y leones

Por Javier Boher

Los que tratamos de hacer análisis político siempre estamos en una pelea por discriminar entre las cosas que se ven, las que se empiezan a insinuar, las que nos parece ver y las que nos gustaría estar viendo. Tal vez por eso acertamos o erramos pronósticos con la misma frecuencia con la que lo hacen los meteorólogos: atrás de lo nuestro hay ciencia, pero también personas que interpretan.

Si había alguien que todavía no se quería convencer, quedó claro con Alberto Fernández que no alcanza con poseer el cargo de presidente, sino que además hay que querer construir poder. Esa es la primera condición para que un jefe de estado pueda llegar a ser poderoso, debe desearlo. Eso, que es una condición necesaria, no alcanza para efectivamente lograrlo. Ahí entran a tallar las estructuras partidarias, los operadores, la billetera, el contexto y todo lo que nos guste agregarle.

Una de las condiciones por las que Alfonsín o De la Rúa no pudieron construir suficiente poder como para sostenerse hasta el final de su mandato, fue que del otro lado había una oposición bastante homogénea y consolidada, con un deseo claro de recuperar el poder. A Macri también le pasó, pero en menor medida: el peronismo fragmentado le permitió surfear las tempestades políticas y económicas.

Javier Milei tiene bloques legislativos bastante magros. No tiene gobernadores y apenas un puñado de intendentes. Pero se tiene a él, que define agenda y obliga a todos a que lo sigan. Esa fuerza es la que le permite ir construyendo lentamente su poder.

Antes de ayer empezaron a verse algunas cuestiones no menores, que definen que, incluso si no está ganando, el presidente tampoco está perdiendo. Los fallos de la Corte Suprema sobre el mega DNU no le dieron la razón al presidente, pero lo fortalecieron al desestimar los reclamos del gobernador de La Rioja y un abogado que se presentó como particular. La Justicia suele oler mejor cómo se está reordenando la política.

Hay otra cuestión que pasó medio desapercibida o se la interpretó en otro tono, el tema del acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Camioneros y el Gobierno para la homologación de las paritarias. Los dos tuvieron que ceder, pero el hecho de que Hugo Moyano haya dado el brazo a torcer no habla de la vocación dialoguista de un demócrata, sino de otra cosa. No es que perdió contra el león de mentón anguloso y sin papada de las imágenes hechas con IA que comparten los libertarios, pero definitivamente encontró más resistencia que si hubiese sido el presiduende del meme.

El tercer elemento es que el bloque de Unión por la Patria está perdiendo su unidad monolítica. Aquellos tres diputados tucumanos que se fueron al comienzo de todo esto sufrieron las burlas por parte del camporismo, que hoy está viendo cómo otros legisladores con intereses sectoriales o provinciales podrían seguir ese camino. Si no rompen el bloque, al menos ya están avisando que van a votar con libertad de conciencia. Nadie quiere quedar pegado a la intransigencia de una Cristina que parece no ser fundamental para hacer una buena elección, como se hace cada vez más patente.

Poco se habla de esta dispersión del poder en el bando peronista, que aunque pueda parecer agonizante mantiene en pie los mayores bloques del congreso, gobernadores e intendentes. Basta con el chiflido de un nuevo caudillo para que vuelvan como las cabras al corral cuando les avisan que está la comida. Pero, mientras tanto, andan todas sueltas por el campo, viendo cuál puede morder los brotes más verdes, incluso si para eso se tienen que acercar al león.