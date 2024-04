Por Julieta Fernández

“Yo no me meteré en la decisión y espero que los dirigentes de Río Cuarto estén a la altura de las circunstancias. Que se entienda el momento en el que está la sociedad. La gente necesita unión y no solo de los justicialistas sino de un equipo amplio”, señaló el gobernador Martín Llaryora en su visita a la Capital Alterna. Una semana después de la presentación de la Guardia Urbana Local, el mandatario provincial regresó al “Imperio” en lo que fue leído como un nuevo espaldarazo al candidato oficialista, Guillermo De Rivas pero también como una instancia que podría ser aprovechada por el Panal para intentar lograr la unidad del peronismo, a una semana del cierre de alianzas.

El acto encabezado por Guillermo De Rivas esta semana apuntó a ser una demostración de fuerza dentro del peronismo y a consolidar la idea de que el secretario de Gobierno es, efectivamente, el candidato del oficialismo cordobés. Dos días después del primer “gran acto de campaña” de De Rivas, Martín Llaryora regresó a la ciudad. En este contexto, resulta lógico pensar que éste podría ser el último intento del mandatario para, desde su lugar, aportar para que se logre un acuerdo con Adriana Nazario antes del 24 de abril.

Además de distintas actividades de gestión, el gobernador visitó instituciones y por estas horas continúa en suelo riocuartense para seguir con su itinerario el día de hoy. Ayer mantuvo una agenda que incluyó la habilitación de la red colectora cloacal en barrio Paraíso, un encuentro con diversos intendentes y jefes comunales de la región, la visita al Asilo San José (actividad en la que también estuvo Guillermo De Rivas) y el lanzamiento del programa Fortaleciendo Clubes que apuntará a beneficiar a 30 instituciones deportivas.

Como era de esperarse, Llaryora evitó emitir un discurso que pida explícitamente a los vecinos de Río Cuarto que acompañen a De Rivas. Es probable que el mandatario espere al cierre de alianzas o incluso el cierre de listas para pronunciarse de manera explícita en ese sentido. No obstante, los gestos al secretario de Gobierno han sido abundantes en los últimos meses: desde la presencia de De Rivas en prácticamente todas las gestiones de Llaryora en Río Cuarto y, por supuesto, el hecho de que su propaganda de campaña lleve el sello de Hacemos Unidos.

En conferencia de prensa, Llaryora insistió en que ha estado pidiendo públicamente que se pueda llegar a un acuerdo. “En Córdoba tuvimos la sapiencia de construir una alternativa con el Justicialismo y partido cordobés y dirigentes de sectores empresariales, productivos, del radicalismo. No me corresponde opinar a mí, pero cuando puedo les digo que se junten para traer a más sectores. Me gustan las propuestas amplias”, manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que no se logre la unidad en el PJ local, el gobernador respondió: “Si no se llega, que se haga una encuesta para ver las preferencias que tienen los vecinos”. “Ustedes me han conocido. He participado en internas y me ha tocado liderar, acompañar y a veces no estar. Pero esta es una decisión de los vecinos de Río Cuarto y los dirigentes de Río Cuarto”, agregó. Al ser repreguntado por sus recientes visitas y su acompañamiento constante a De Rivas, el mandatario señaló que “ellos están en el equipo de gestión y están haciendo una muy buena tarea. Yo voy a apoyar lo que elijan los vecinos. Con ellos (por Llamosas y De Rivas) trabajo casi de memoria y verán el feeling que tenemos”.

El nazarismo asegura que no cederá

Desde La Militante reafirmaron a este medio que la ex diputada se mantendría firme en su decisión de participar en la contienda electoral y este sábado encabezará una actividad vinculada a lo ambiental junto a Granja de Ideas (la pata social de su reciente aliado, el partido PAIS). Por su parte, en el llamosismo buscaban aferrarse a lo estrictamente discursivo: independientemente de que Nazario lleve más de un año reuniéndose con diversos sectores y su equipo y militantes afirmen a viva voz que será candidata, la propia Nazario aún no ha sido contundente sobre sus intenciones de participar en la contienda y se ha mantenido en cierta ambigüedad. Cabe resaltar que hace varios meses que la dirigente no ha brindado declaraciones periodísticas al respecto, aunque el contenido de sus redes sociales es el propio de una campaña electoral municipal.

Esta semana, uno de sus alfiles en la región (el intendente de Canals, Edgar Bruno), planteó en sus redes sociales que la ex diputada lideraría las encuestas “incluso antes de haber iniciado formalmente su campaña”. Estos dichos no habrían caído bien en el Panal a partir de que sus críticas a Llamosas salpicarían al oficialismo provincial que acompaña, al menos desde su sello y con diversos gestos, la candidatura de Guillermo De Rivas.

El arribo de Martín Llaryora (quien llegó a la ciudad junto al ministro de Gobierno, Manuel Calvo) y el hecho de que el gobernador pernocte en la Capital Alterna disparó especulaciones en torno a la posibilidad de alguna reunión o encuentro entre dirigentes para tratar de cerrar un acuerdo de unidad.