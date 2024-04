Enroque Corto

Cruces por el Tribunal de Cuentas en la Unicameral

Para nada tranquila fue la sesión de la Legislatura provincial que comenzó en la tarde del miércoles y terminó en la madrugada de ayer. Por eso, hubo llamados.

Informante Legislatura: No sabe lo brava que fue la sesión de ayer (por el miércoles)…

Periodista: ¿Pero si dijeron que iba a ser tranquila?

IL: Usted lo dijo… “iba”. No, durísimo. La oposición trató de meter el tema tarifa eléctrica y cooperativas varias veces, el oficialismo con picardía empantanó. Se hizo tiempo, se interrumpió. Parecía esos partidos de fútbol donde se protesta todo. Muy picado, la verdad. Se terminó a la madrugada.

P: Sí, vi que fue hasta tarde.

IL: Y siguió hoy (por ayer) a la mañana. Porque en la sesión, (Karina) Bruno que estaba en el PRO, sigue ahí pero en bloque unipersonal, presentó un proyecto para emplazar al Tribunal de Cuentas a presentar distintos expedientes para ver cómo y en qué están trabajando. Sobre todo por los cruces que hay en torno a empantanar o no la gestión.

P: ¿Y?

IL: Nada. Se aprobó se emplazó al Tribunal a presentar todo en diez días. El tema es que salieron esta mañana (por ayer) desde el juecismo y dijeron, escuche bien… “el oficialismo (sic) presentó un pedido de informes sobre el Tribunal de Cuentas”. ¿Se entendió, no? La tildaron de oficialista. Como sea, dijeron los juecistas que los integrantes del tribunal van a rendir cuentas. Veremos.

El intendente de Cruz Alta contra la compra de aviones de Milei

El que se envalentonó con su nuevo rol dentro del massismo y salió a cruzar con fuerza la decisión del presidente Javier Milei de comprar los aviones F16 a Dinamarca fue el intendente de Cruz Alta, Agustín González. Por eso, el informante del sur llamó al periodista.

Informante del Sur: Muy enojado González, el intendente de Cruz Alta.

Periodista: ¿Qué le pasó?

IS: Y… el hombre salió en ‘X’ a pegarle a Milei por la compra de aviones.

P: ¿Qué dijo?

IS: De todo. “Milei descuida a los más vulnerables mientras juega a la guerra con la plata de todos. No hay medicamentos para pacientes con cáncer, ni inmunopresores para transplantados, tratamientos para personas con discapacidad o campaña de dengue. Pero hay 600 millones de dólares para traer aviones viejos, y fabricados hace 46 años”, dijo.

P: Enojado.

IS: Muy.

Ráfaga tuitera… ¿libertaria?

En un descanso de su jornada, el periodista conversaba con su colega, que le hizo una apuesta.

Colega: Escuche, a usted que le gustan las apuestas… le apuesto media docena de facturas que no adivina el autor de los cuatro tuits filo libertarios que le voy a leer. Tiene tres oportunidades, y le adelanto que se trata de un dirigente cordobés.

P.: Pucha, la verdad que no se si me veo con chances, pero vamos.

C.: El primero dice “Qué papelón indescriptible lo de todos los senadores…! Hacelos c……. javo!” El segundo, postea una foto de Jorge Macri y agrega: “Todos creemos que es medio gil, no?” El tercero, cuestiona al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y termina con el hashtag “INCAA AFUERA”. Y el cuarto le apunta Jorge Lanata, diciendo que para defenderse de la acusación de “ensobrado” que le hizo el presidente fue al programa de “sobresito” Rial, en referencia a Jorge Rial.

P.: Bueno, da la sensación de que es un tuitero de los duros. Mi primera opción sería Diana Mondino. Si no, aunque no lo veo muy de su estilo… diría un Agustín Spaccesi… Y de última opción… a ver… ¿Agustín Laje… El presto? No sé… ¿Maqueda?

C.: Ja, ja. Tiró como cinco, y no le pasó ni cerca. Todos tienen la firma de Javier Fabre, de la UCR.

Torres vs De Loredo

La última sesión de la Legislatura dejó abierta, otra vez, la polémica entre oficialismo y oposición.

Periodista: ¿Pero no se aprobó por unanimidad el pedido de informe solicitándole al Ejecutivo información sobre vínculo de la Provincia con el empresario detenido Federico Máscolo?

Informante: Correcto, así fue.

P.: Si hubo consenso entonces, ¿dónde entra la polémica?

I.: En las formas. La radical Brenda Austin denunció por las redes sociales que el oficialismo la silenció, apagándole incluso su micrófono. Ese mensaje fue retuiteado por el diputado Rodrigo De Loredo quien agregó: “Llaryora dice que es dialoguista, pero en la Legislatura de Córdoba el peronismo busca silenciar a los legisladores de la oposición”

P.: Ah, ok. Ya entendí todo. ¿Y quién le respondió del PJ?

I.: El presidente provisional de la Legislatura, Facundo Torres: “Prestarse a retwittear acusaciones graves sin fundamento porque es gratis no es honrar el diálogo. Lo sería contarles a tus seguidores que ayer se votaron varias cosas en conjunto y que el oficialismo acompañó pedidos de la oposición porque los consideramos legítimos y valiosos”. Continuará.

Chamorro midió la preocupación