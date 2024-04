Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El voto negativo y los ausentes

La periodista llegaba al informante del Concejo Deliberante minutos después de que finalizara la sesión en la que se aprobó la adenda del contrato para la planta de tratamiento de residuos sólidos. El concejal de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curletto, no acompañó la iniciativa y argumentó su posición.

Periodista: Sabíamos que se iba a aprobar pero ¿se repitió lo que ocurrió en primera lectura con la adenda del contrato de la planta?

Informante: Podría decirse que sí, con unos detallitos más. Al igua que la otra vez, estuvieron ausentes los concejales delasotistas Marisa Fernández y Ariel Bathauer, al igual que la edil Mariela Gatica. Yo desconozco si acompaña a algún candidato en particular pero me parece que no está con (Guillermo) De Rivas.

P: Si votó en sintonía con los ediles de La Militante, puede sugerir que está con Nazario.

I: Creo que viene por ahí la cosa. Por el lado de Juntos por Río Cuarto, el concejal (Marcos) Curletto se negó a acompañar y la concejala Mariana Giorgetti estuvo ausente. Y por el lado de PAIS (tercera fuerza) acompañaron ambos concejales, Miriam Salvatierra y Santiago Pérez.

P: Llegué a escuchar algo de la intervención de Curletto. Lo del tamaño de la planta que se había planteado en un principio.

I: Con eso inició su argumento. Según estaba planteado, la planta iba a tener 5500 metros cuadrados y finalmente tendrá 500. También dijo pasaría de hablarse de una capacidad de reciclaje de 200 toneladas a 33. “Le pifió feo el gobierno con el cálculo” dijo de manera irónica. Lo llamativo es que fue el único concejal de la oposición que argumentó su posición. Ninguno de los ediles opositores aprovechó de decir, durante la sesión, por qué acompañaban el proyecto.

La dupla

El dirigente peronista se acercaba al periodista para compartirle una apreciación sobre el acto que Martín Llaryora encabezó en el colegio Normal, donde compartió lugar con Guillermo De Rivas, el candidato de Hacemos en las elecciones por la intendencia de Río Cuarto.

Dirigente: ¿Recién llega? Se perdió lo mejor.

Periodista: Perdón, pero andamos con mil cosas. ¡Por suerte pude llegar! ¿Qué me perdí?

D: Como Guillermo Barros Schellotto y Martín Palermo en el Boca de Bianchi, el gobernador (Martín Llaryora) y el candidato (Guillermo De Rivas) juegan de memoria. La dupla que promete.

P: Pero, ¿lo dice por algo en especial?

D: Como la semana pasada con lo de las Guardias Locales, a Guillermo (De Rivas) le dieron el micrófono para que tenga su espacio en el acto. Aprovechó y dio algunas pistas de su proyecto en materia educativa, orientación vocacional gratuita para todos los estudiantes de la escuela pública y formación profesional. Y escuche esta…becas para los mejores promedios.

P: ¡Ah! Salió con todo.

D: Y después el gobernador lo nombró mucho. Dijo que desde enero vienen gestionando juntos en esta cuestión de los colegios y contó que De Rivas es en parte responsable de la inversión que se ha hecho con el FODEMEEP. Digamos, lo incluyó como parte importante de estas gestiones. Ya no quedan dudas de que será el delfín del gobernador en las elecciones.

P: Pero eso se nota hace rato (risas). Que no lo digan con todas las letras es otra cosa.

D: Todavía no, pero ya lo harán. Dos detallitos más le cuento. El gobernador ponderó mucho a (Juan Manuel) Llamosas y su gestióN diciendo que, si no fuera por el esfuerzo que hicieron, él no sería gobernador. Y otro más, los funcionarios la mostraron mucho a (Mercedes) Novaira y la felicitaron por su tarea en la ciudad, mientras se rumorea que puede subir a Provincia cuando termine la gestión Llamosas.

Parodi espera y “no se desespera”

El periodista consultaba con el dirigente radical sobre los movimientos -o la falta de- en el frente que lidera Gonzalo Parodi.

Periodista: ¿Qué le genera ver que la campaña local hoy en día pasa por el peronismo y sus rivalidades?

Dirigente Radical: ¿Y qué tiene de malo eso? ¡Mejor para nosotros! ¿Se imagina si lo que está pasando con los peronistas nos pasara a nosotros? Después decían que no era factible hacer una interna tan lejos de las urnas. ¡Teníamos razón!

P: Bueno, todavía no se sabe qué pasará con Gabriel Abrile. Digo, ¿eso no es motivo de preocupación para Parodi?

D: Parodi no dice nada, solo camina y charla con los vecinos. Cuando salió por el tema del corte de vuelos, no pegó y la agenda fue por otro lado. ¿Me entiende lo que le digo? Las noticias van por otro lado y hay que saber leer los momentos. Hay un tiempo para salir a meter goles, pero también para esperar atrás bien ordenaditos. El “Pampa” (apodo de Parodi) no se desespera.

P: En algún momento deberán activar. Quedan setenta días de campaña.

D: Después del 24 de abril, seguro se moverá el tablero. Cuando estén las alianzas y se aclare el panorama, cuando se sepa quiénes son los rivales, ahí se presentará el equipo. Afectos e interés en el proyecto sobran, de gente que va ir apareciendo. Se está trabajando con muchísima seriedad para estar listos cuando empiece a jugarse el partido en serio. Todavía estamos precalentando.