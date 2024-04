Enroque corto

El que “si la vio” fue Mestre

Hablaban de manera acalorada dos radicales en el bar que se encuentra enfrente a la Casa Radical. Ambos recién terminaban su participación en la marcha federal universitaria y empezaron a repasar redes sociales.

Radical 1: Linda convocatoria...

Radical 2: Sí, fuerte golpe de la clase media. La verdad que mucha gente marchó acá, eh...

R1: Vamos a ver las redes. Dicen que hubo un escrache a Rodrigo (De Loredo).

R2: Sí, algunos insultos. Se equivocó con adelantar tanto tiempo antes que iba a venir... (Luis) Juez de hizo bastante el b...

R1: (Interrumpe) Pará... el que la hizo bien fue Ramón (Mestre). Posteo en redes “en Argentina somos hijos de la democracia y de la educación pública”. Publicación sentida, varias fotos. Ahhh... fue en Buenos Aires. Marchó allá. Creí que había movilizado acá en Córdoba.

R2: No, Ramón es así. Él sí que “la vio”.

Record radical

El periodista hablaba con su contacto radical, preguntándole por cómo había visto la marcha. Al final, se fue con otro dato: un nuevo record de la UCR.

Periodista: Estimado, está en la marcha o la está siguiendo por Twitter.

Informante Radical: Ja, ja. Ya veo por donde viene la mano… la estoy siguiendo por Twitter.

P.: Me parece que hizo igual que todos sus correligionarios, porque no se pudo ver casi ninguna bandera de la franja en la movilización. Y por casi ninguna, me refiero a que hubo una sola, y algún que otro buso morado.

I.R.: Me imagino que me llama para preguntarme, también, por el episodio que vivió De Loredo.

P.: Supe que hubo un escrache contra él cuando apareció en la marcha.

I.R.: Mire, si viene por ese lado, lo que le puedo decir es que Rodrigo está haciendo el juego que tiene que hacer… Igual, tengo otro dato más interesante para ofrecerle.

P.: A ver…

I.R.: Hoy (por ayer), la UCR batió su record de días en el llano. Desde la fundación de la UCR Córdoba, el 5 de agosto de 1891, hasta la asunción de Eufrasio Loza, primer gobernador radical, el 17 de mayo de 1916 pasaron 9051 días. Desde la asunción de De La Sota, el 12 de julio de 1999, hasta hoy (por ayer), 9052.

P.: Qué dato…

I.R.: Se lo tiro para que entienda el juego de la UCR… hay que salir del llano…

Giordano en el Diseñando Ciudad

El ex titular de ANSES y ex ministro de Finanzas provincial dará una charla en el instituto Diseñando Ciudad.

Informante: Apunte el día y la hora porque pinta que va a estar muy bueno.

Periodista: Cuente.

I.: El Diseñando Ciudad no se viene con chiquitas. Este jueves a las 18, va a estar disertando Osvaldo Giordano, a propósito de su libro “Una Vacuna contra la decadencia”.

P.: Bien, ¿eh?

I.: Sí, esperamos la sala llena. Seguramente estará la senadora Alejandra Vigo y, naturalmente, el legislador Leonardo Limia. Giordano sigue en plena actividad y, entre otras cosas que hace, está colaborando en la fundación del ex gobernador Juan Schiaretti. Va a estar muy interesante.

Tres mujeres políticas

Mucho gesto político ayer en la marcha convocada por la comunidad de la UNC. Y fotos casi imposibles de hallar en otros contextos. Cosas de la Universidad.

Informante: Una foto que dio mucho que hablar fue la que reunió a la diputada Natalia de la Sota, del PJ provincial, la exdiputada, actual legisladora y ex titular de la FUC, Brenda Austin, de la UCR, y la izquierdista legisladora provincial Luciana Echevarria, del MST.

Alfil: Una foto necesaria en tiempos de crispación.

I: Si, fue una imagen muy festejada, Tres dirigentas mujeres, de tres espacios casi antagónicos, lograron poner pausa y acordar el apoyo a la UNC. Milei lo hizo ¿eh?

A: Parece que sí.