Llaryora respalda a De Rivas pero insiste en la unidad

Por Julieta Fernández

Martín Llaryora volvió a la ciudad por segunda vez en menos de una semana. Su arribo se dio al día siguiente de la presentación de alianzas que aspiran a competir en la elección municipal del 23 de junio. Esta vez, con un mensaje de apoyo más explícito a Guillermo De Rivas pero deslizando la posibilidad de que aún haya tiempo para consensuar una única candidatura por el PJ.

El mandatario provincial llevó a cabo una agenda “full time” que comenzó con la inauguración de la Escuela PROA Alsina en Banda Norte; la posterior firma del convenio de programa de Fortalecimiento Educativo Territorial con Municipios de la región; el lanzamiento del clúster AGTECH en Bio 4; el recorrido de la obra de Circunvalación; y la inauguración del Centro Comercial a Cielo Abierto. En el marco de la inauguración de la escuela PROA, el gobernador dialogó con los medios presentes y señaló que “si se puede lograr un acuerdo, (De Rivas) es el mejor candidato”. “De no llegar a la unidad, claramente voy a venir a presentarle mi apoyo”, dijo Llaryora para reforzar su inclinación por el candidato llamosista.

El apoyo del gobernador hacia el secretario de Gobierno municipal ya era un hecho. Desde aquel lanzamiento en el Hotel La Urumpta con empresarios y referentes del sector privado, evento en el que por primera vez utilizó el nombre de la alianza Hacemos Unidos por Río Cuarto con los respectivos colores del oficialismo cordobés. Las posteriores visitas del mandatario con el candidato llamosista presente en su agenda también reforzaban el apoyo de la estructura del PJ provincial a De Rivas. No obstante, ya con las respectivas alianzas presentadas y con una “acelerada” por parte de la campaña de Nazario a menos de 60 días del acto electoral, Llaryora evitó dar respuestas ambiguas en relación a su respaldo a De Rivas.

No obstante, al ser consultado por su relación con la ex diputada y candidata a intendenta por La Fuerza del Imperio del Sur (nombre con el que inscribió su alianza), Llaryora aseguró que tiene “buen diálogo con todos, incluso con opositores”. En relación a los días previos al cierre de listas (lunes 6 de mayo), el gobernador planteó que aún habría tiempo de lograr un acuerdo. “Son decisiones locales y creo que todavía hay tiempo para acordar la unidad en una lista. No depende de mí pero ojalá pueda construirse una expresión amplia”, dijo el mandatario.

Quizás la frase que resonó más en el nazarismo fue aquella en la que el gobernador sugirió que haya “madurez” para “encontrar la mejor alternativa para la ciudad”. Agregó que “en un momento de tanta división, nos parece que la unión es lo más importante”. Otra expresión que ratificó el apoyo de Llaryora al secretario de Gobierno municipal fue que “de trabajar la Provincia con el Municipio como lo venimos haciendo, los beneficiados son los vecinos. Queremos seguir así”.

Tal como lo ha indicado Alfil en las últimas ediciones, la posibilidad de que Adriana Nazario decline su candidatura parece cada vez menos factible. El día de ayer, la ex diputada afirmó lo que desde el llamosismo pedían: que sus alfiles dejen de hablar por ella y sea la propia dirigente la que exprese sus intenciones de gobernar la ciudad. Así lo hizo a partir de un spot en redes sociales. “Estoy acá para decirte que no tengo dudas de que el 23 de junio iniciamos un camino para construir la ciudad que nos merecemos. Soy Adriana Nazario y quiero ser la intendenta que junto a la fuerza de los vecinos de Río Cuarto vuelva a poner de pie al Imperio del Sur”, expresó en dicho spot.

Un dato no menor fue la presencia de la vicegobernadora, Myrian Prunotto, el mismo día del cierre de alianzas en la ciudad. Su paso por Río Cuarto incluyó una gira de medios el miércoles por la tarde y una agenda con los distintos centros de jubilados e instituciones de la tercera edad. Allí se mostró junto al intendente Llamosas y, por supuesto, el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas (además de su referente local, el subdirector del Registro Civil, Augusto Lago).