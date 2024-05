Por Gabriel Silva

Juan Negri atravesó una semana frenética. Descalzado de la movida que hizo el radicalismo el miércoles pasado cuando decidió con un nutrido grupo acompañar a Luis Juez en el locro del Día del Trabajador, el exconcejal se dedicó a disparar un filoso tweet en contra de los correligionarios que asistieron a ese encuentro con el líder del Frente Cívico.

Entre los que estaba, dentro de varios, su propio padre, el exjefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri.

Sobre el final de la semana, en tanto, los que hablaron con ‘Juani’ cuentan que ratificó lo señalado en esa red social en la tarde del miércoles y que deslizó otras afirmaciones: “se viene algo fuerte. No la están viendo venir”, dijo en varias charlas. En una, más precisamente del domingo por la tarde, incluso se animó a levantar la vara y tantear el terreno: consultó con gente de su confianza cómo se vería un ingreso de él al ámbito de la gestión del intendente Daniel Passerini.

Los que hablaron con él reconocen que en todas blanqueó dos aspectos centrales. El primero, que en caso de concretarse este arribo que está muy cerca, se trata de un acuerdo personal con el propio intendente y que no incluye otros jugadores. Ni hacia arriba, ni hacia abajo. Enfáticamente, en varias de esas charlas se animó a ratificar que no habló nunca de esto con el gobernador Martín Llaryora.

La otra cuestión, también central para el posible portazo, es la fría relación con el diputado radical Rodrigo de Loredo. “Se hartó de que el otro no le responda los mensajes. Hace varios meses que no habla con él, pero sostiene que está desilusionado con Rodrigo”, cuentan en el seno del negrismo y afirman que ve al líder de la bancada radical en la Cámara baja “aun rehén de Juez”. “Está entrampado ahí, no sale”, repasan.

Todo esto desembocó en esta posibilidad que Alfil adelantó ayer en su web y que antes admitieron varios dirigentes y armadores de uno y otro lado: el hijo de Negri va a desembarcar en la gestión municipal. “Es cuestión de tiempo”, reconoció ayer una persona que conoce y mucho los detalles de las conversaciones entre el radical y el alcalde.

Chance que en la noche del lunes ya había alertado a algunos radicales que por esas horas discutían pormenores del encuentro del próximo fin de semana en Villa Giardino, y que ayer motivó una tensa reunión de interbloque en la Unicameral. Desde la Legislatura, parlamentarios de distintos espacios reconocieron a este diario que el tema se abordó y hay incomodidad.

Gestión metropolitana

Desde marzo pasado, la secretaría de Transporte que encabezaba Gabriel Bermúdez quedó bajo el ala de la secretaría de Gobierno de Rodrigo Fernández tras la expulsión del primero por una denuncia de violencia de género. A partir de allí, dentro de la gestión capitalina hubo algunas modificaciones que incluyeron, además, la salida de Ersa y el traspaso de líneas, recorridos y trabajadores de la firma correntina a Coniferal y Tamse.

Lo que siguió, después del estreno de unidades 0Km y un nuevo reclamo conjunto con otros municipios por los subsidios a la Nación, fue el debate por algo que empezaron a trabajar en el Palacio 6 de Julio con el transporte metropolitano. El propio Fernández, en diversas entrevistas, se encargó de sostener que se iba en ese sentido para la segunda parte del año.

El desembarco de Negri está enfocado precisamente en este sentido, no únicamente en transporte, área para la que vuelve a sonar el titular de Tamse, Eduardo Ramírez. Negri tendría así la posibilidad de absorber una cartera con estas facultades y que requiere, además, una modificación legislativa trascendental. De hecho, en la Provincia hubo conversaciones en los últimos días en este sentido y sobre cómo se implementaría. Es decir, cómo se llevaría adelante la posibilidad que unidades del servicio interurbano convivan con las del urbano; además de quién podría levantar pasajeros, si los primeros en el ejido municipal; o los segundos extender sus recorridos al Gran Córdoba.

Algo que es materia de conversación entre las dos administraciones y con las empresas siguiendo el ritmo de esos avances.

Coqueteos varios

Durante el verano, y cuando el oficialismo necesitó sacar en el Concejo Deliberante la aprobación del Ente de Fiscalización y Control, el propio Negri interactuó con una porción del radicalismo para empezar a allanar el camino de Hacemos Unidos por Córdoba. Porque, cabe recordar, que el exconcejal tiene injerencia en dos ediles de la bancada que conduce la deloredista Elisa Caffaratti, como son Luciano Agüero y Claudia Agüero. Ambos llegaron a la lista de De Loredo de la mano de Negri Jr. y se siguen reportando con él.

En esa negociación, que también incluyó una serie de conversaciones de Juan Negri con otros radicales y con el viceintendente Javier Pretto, se había hablado de la posibilidad de un desembarco que contó Alfil. Motivo por el cual, este avance en las negociaciones no sorprendió a los radicales del Concejo, como así tampoco a los de la Legislatura.

El tema ahora es la tensión con la que los correligionarios llegarán a la reunión del próximo fin de semana en Punilla. Ánimos que ya venían caldeados, pero que parecían desactivarse hasta el encuentro rojiblanco en Giardino. “Esto reaviva todo, ¿de qué van a ir disfrazados algunos?”, reconoció un radical del interior a este diario.

Asimismo, otros radicales sostienen que otros quieren pelear por esa línea directa de Negri hijo o alguna silla en el oficialismo y todavía no lo blanquean.

Alerta por la sucesión

De allanarse el camino para ‘Juani’, la sucesión de Passerini tendrá a otro jugador en acción. Pero, lo incómodo para el PJ capitalino, es que se trata de otro extrapartidario jugando desde adentro. Mismos ruidos que se instalan con algunos en el plano provincial.

La manera en la que desembarque, y el rol que ejerza -la semana pasada se habló de una especie de vocero-, definirá el contexto de lo que viene.