Implícito apoyo de Llaryora al RIGI, punto crítico en debate de Bases

Por Bettina Marengo





Martín Llaryora coincidió con su par sanjuanino Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio, en la necesidad de que la ley Bases tenga sanción definitiva en el Senado, y dentro de ella, el polémico RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que beneficia con fuertes exenciones a empresas energéticas y mineras. El régimen aparece en el capítulo VIII de la ex ley ómnibus, y es uno de los puntos más objetados por la oposición de Unión por la Patria y para senadores “intermedios” como el radical Martín Lousteau.

El apoyo de Llaryora y Orrego, quien el año pasado le ganó después de veinte años al peronismo de su provincia, quedó expuesto en la cena por el Día de la Minería que el sector organizó en Córdoba el miércoles a la noche, en previa del paro de 24 horas contra el gobierno de Javier Milei y cuando ya estaba claro que ayer no iba a salir el dictamen de la mega ley y el paquete fiscal, tal como quería el oficialismo de La Libertad Avanza, que esperaba tener las leyes el jueves que viene.

“Argentina necesita de la minería, es una oportunidad para atraer inversiones y encender los motores de la producción”, afirmó el gobernador cordobés en un encuentro previo en el Panal con los directivos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), entidad que representa a firmas que se dedican a la exploración y la producción. Luego, en el marco de la cena que se celebró en un salón de zona norte, Llaryora y Orrego dejaron en claro a los empresarios que los senadores de cada provincia, los propios y los que no les responden partidariamente, van a votar el RIGI. En Córdoba parece que sí: Luis Juez, Carmen Alvarez Rivero (PRO) y Alejandra Vigo (PJ) van a acompañar los incentivos del RIGI. Los dos primeros van a aprobar a libro cerrado todo el paquete, según se desprende de sus propias declaraciones. San Juan tiene un senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, que se supone jugará todo afirmativo la iniciativa del oficialismo, y dos del PJ, Sergio Uñac y María Celeste Giménez. El primero votaría solo a favor el RIGI, con el argumento del fuerte perfil minero que tiene su provincia. La segunda, alineada al kirchnerismo, en principio rechazaría todo.

El RIGI es un régimen que la minería y megaminería considera necesario para inversiones importantes en dólares. Llaryora destacó que el sistema de incentivos no aplica a los volúmenes de inversiones que se dan en Córdoba en el rubro, ya que aplica para negocios de capitales extranjeros superiores a los 200 millones de dólares.

Vigo hizo dos cuestionamientos en las comisiones que tratan los proyectos: por la moratoria previsional (pidió que se sostenga hasta que finalice el plazo original) y por el financiamiento de organismos nacionales que quedan a expensas de los poderes delegados y las facultades extraordinarias. También reclamó por el financiamiento universitario, aunque el tema no está incluido puntualmente en Bases ni en el paquete fiscal que también empezó a tratarse en las comisiones. Sobre el tema universitario, la cordobesa se alió para pedir una sesión especial con el senador radical Martín Lousteau, uno de los senados más críticos al sistema RIGI. Uno de los puntos del presidente de la UCR es que las empresas locales no están contempladas en el sistema de exenciones, lo que genera una discriminación, además de considerar que se trata de una propuesta “excesivamente generosa” para los capitales extranjeros. A Lousteau, que suele sonar cerca de Juan Schiaretti cuando se habla de “andarivel del medio”, su postura sobre Bases y capítulo fiscal le valió el mote de “kirchnerista” por parte de Juez, en jefe del Frente Cívico cordobés, que lo acusa de ser funcional a los K en sus objeciones a la megaley de Milei. Eso en el plano nacional. En Córdoba, y particularmente en la ciudad de Río Cuarto, Lousteau y Juez tienen un interés común: la candidatura a la intendencia del “imperio” de Gabriel “Pampa” Parodi, que busca desbancar al candidato del llaryorismo.



Con mineras



Llaryora incluyó la minería en la matriz productiva cordobesa y dijo que “debemos defenderla como lo hacemos con el agro, la industria del conocimiento y la automotriz”. De la CAEM le devolvieron la gentileza: “La elección de Córdoba para celebrar el Día de la Minería no es casualidad: la provincia es una de las líderes en el sector a nivel nacional”, señaló la directora ejecutiva Alejandra Córdoba, quien destacó la potencialidad de Córdoba en rubro de la minería no metalífera.

Del encuentro participó el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, que finalizó su discurso con una frase de Ortega y Gasset. También, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, y representantes de la cámara y del empresariado.