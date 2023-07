Por Víctor Ramés

El año 1887 era testigo de varios cambios en Córdoba del proceso que acomodaba la ciudad para el último tramo del siglo XIX. Una serie de hechos relativos al gran incremento de la población, especialmente desde mediados de esa década, el crecimiento urbano, la ampliación de la ciudad hacia la Nueva Córdoba, la suma y mejora de los puentes que seguirían incorporando nuevos barrios. Como nuestra mirada se enfoca en los hechos próximos, más acá de los grandes procesos, tomamos de la prensa algunos apuntes que acercan el lente a lo cotidiano.

Uno de los tópicos que reflejan los cambios de la época tiene que ver con el crecimiento del pueblo San Vicente, debido al flujo de inmigrantes asentados en ese espacio urbano. El diario La Carcajada se ocupaba, en los meses de 1887 precisamente de insistir en lo que percibía su redactor sobre las fases de ese proceso. Fue en ese año en que comenzó a construirse un nuevo teatrito en San Vicente, el Edén, y dicho diario reflejaba las idas y vueltas de la información sobre la inauguración de la sala sanvicentina.

La Carcajada, 8 de junio de 1887

“El teatro de San Vicente – Va tocando a su fin la obra a la minuté del coliseo de San Vicente.

Será un teatrito nene, o lo que es lo mismo, chiquito pero lindito.

Para el 9 de Julio estará terminado probablemente y los fanchotes lo estrenarán en dicho día.

Se nos dice que las funciones que en él se den no serán por la noche sino por la tarde; pues es la única hora que puede asistir concurrencia.

Ahora lo único que falta es que dicho teatro pueda costearse, lo que francamente nos parece más difícil que arrancarle los siete pelos al diablo.”

La referencia a los “fanchotes” se refiere al teatro de muñecos, si bien no se informaba en específico lo que vería el público. La información se amplía el 8 de julio:

“En San Vicente – Según está anunciado, mañana tiene lugar el estreno del teatro allí construido.

La inauguración se hará con los fanchotes y la función tendrá lugar en la tarde.

La empresa del tranvía pondrá diez coches en la plaza para la traslación de la concurrencia

que quiera asistir al estreno del teatro, expidiéndose al efecto boletos de ida y vuelta.

Por consiguiente, el día de mañana el pueblito de San Vicente estará animado y entretenido, es decir, si al tiempo no se le ocurre salir con alguna pata de gallo, como ser un frío insufrible o un viento insoportable.

Con que así, prepararse el mundo popular para asistir a San Vicente a ver funcionar a los fanchotes.”

La iniciativa de construir el teatro nació de don Benigno Acosta, político y comerciante, más tarde por dos períodos intendente de la ciudad. Era socio del emprendimiento Samuel Palacios, gerente de la compañía que prestaba el servicio de tramway a la Colonia San Vicente, y por lo tanto parte interesada en el movimiento y la circulación de gente entre Córdoba y dicho pueblito.

Ya llegando al mes de noviembre, muy de paso La Carcajada alude a que el teatro Edén todavía estaba por inaugurarse, en medio de un panorama general sobre los avances que lucía el pueblito loteado por Agustín Garzón en 1870.

La Carcajada – Noviembre 6 de 1887.

“San Vicente al presente es el punto de recreo que tiene Córdoba.

El mercado que allí se ha construido es una monada.

El teatro que está próximo a terminarse es un chiche, tanto por las comodidades que ofrece, como por el gusto especial que se nota en todo el conjunto del edificio.

Pero lo que verdaderamente es una cosa que llama la atención, es el hipódromo que se está construyendo en la cresta de la loma que cierra por el Este el valle en que está encerrada la ciudad de Córdoba.

¡Qué panorama! ¡Qué vista! Cómo se domina desde allí toda la ciudad.

Aquello es digno de verse.

El circo está rodeado de un hermoso bosque que ofrece un aspecto pintoresco.

El gran palco para la concurrencia es espacioso y ofrece todas las comodidades necesarias para una concurrencia de mil quinientas personas.

Para las familias hay treinta y seis palcos espaciosos y desde donde se domina todo el circo.

En fin, aquello es digno de verse, sobre todo la vista que desde allí tiene la ciudad.

Recomendamos a las familias hacer un paseo por allí, y en especial a los fotógrafos que quieran sacar una vista completa de la ciudad de Córdoba y sus alrededores.

Por lo demás, nos es agradable felicitar a los hombres de San Vicente, es decir, a los que lo han colocado a la altura en que hoy se encuentra.

Acosta, Palacios, Garzón, Almada y demás merecen un bravo.”

Tres meses antes, La Carcajada señalaba otro aspecto de la vida cultural, en el formato de un anuncio.

La Carcajada, setiembre 4 de 1887

“¡ATENCIÓN!

En la plaza Gavier

La compañía que dirige el Sr. Alday denominada ‘Los hijos de la flor de América”, darán hoy día su primera función acrobática en San Vicente, en la plaza Gavier, y la segunda el primero de Noviembre en el mismo local.

Habrá dos funciones en cada de día de los indicados, principiando la primera a las dos de la tarde y la segunda a las ocho de la noche.

Habrá tramway a toda hora y… el público queda notificado para ir a pasar un buen rato.

El precio de las localidades es el siguiente: - Entrada general con grada, 50 ctv., para chicos 30 ctv., lunetas 1 nacional, palcos, 5 pesos.”

No todo lo relativo a San Vicente le caía bien a La Carcajada. Ejemplo de esto era el nombre impuesto al mercado de dicha población. Así lo expresaba en el mismo mes de noviembre:

“¡Esa, maulita, no valis nada! - He aquí lo que exclamamos al pasar por el mercado de San Vicente y ver colocado arriba de su portada y en letras doradas la siguiente inscripción:

«Mercado Marcos N. Juárez»

Esto nos demostró a la vez que los hombres de San Vicente le entienden a la Biblia y que saben a qué punto han de converger las simpatías.

Ya se ordenará que las carretas que vienen al mercado de San Francisco pasen al de San Vicente.

Un mercado que lleva el nombre del émulo de Alsina no puede estar sin movimiento, aunque esto encarezca los artículos por la distancia.”