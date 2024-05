Motomami

La periodista recibía el mensaje de un informante, quien le comentaba sobre el fragmento de una entrevista que fue realizada a la candidata a intendente de Encuentro Vecinal, Andrea Casero.

Informante: Parece que tendremos a una Motomami compitiendo por la intendencia. ¿Sabía usted que Andrea Casero es una apasionada de las motos?

Periodista: ¿Qué? ¿Cómo sabe eso?

I: La escuché en una entrevista. Empezó a hablar sobre la importancia que tiene la integración de los chicos para que no desvaríen y dijo que después los terminan estigmatizando porque andan en moto. Que no se los convoca para trabajar en acciones para los pibes. Y ahí llegó la revelación.

P: ¿Qué dijo?

I: Que entiende a los pibes. Se confesó como una apasionada de las motos, que le encanta el ruido que hacen y que fue una de las primeras mujeres de todo Río Cuarto en tener una Honda XR600. ¡Toda una motomami!

P: Pero, no entiendo, ¿está a favor de las hordas?

I: No. Todo lo contrario. Dijo que deberían generarse instancias para integrar a los que andan en agrupaciones de motos. No desconoció que hay gente cometiendo crímenes, pero explicó que fue algo que les dio a los jóvenes algo de libertad después del encierro de la pandemia.

P: Sigo sin entenderlo. ¿Hordas sí o no?

I: Es que me parece que ella habla de otra cosa. Dice que los padres deben tomar precauciones para que los chicos circulen cumpliendo con todas las reglas, que es cuestión de educar con constancia sobre los riesgos y generar una práctica controlada que no prohíba para estigmatizar, sino que acompañe para integrar. Ella cuenta que es positivo andar en moto, desde la experiencia propia. La verdad, me dejó sorprendido, pero dejó algo sobre lo que se puede debatir.

No voy en tren…

El periodista era abordado por un dirigente del peronismo en pleno centro de la ciudad.

Dirigente: ¡Alto ahí! (risas)

Periodista: ¡No me asuste, che! Mire que a cada rato me aparece un móvil de la Guardia Local y siento que algo mal estoy haciendo (risas). ¿De compras?

D: De trámites, ¿usted?

P: Laburando. Recién salgo de la conferencia de prensa de Gonzalo Parodi.

D: ¡Chusméeme! ¿Algo novedoso?

P: Muchas propuestas, un montón. Algunas ya se escucharon, otras ya se hicieron. Pero sí hubo proyectos llamativos...

D: ¿Cómo cuáles?

P: Pienso en una que se me viene ahora, el trabajo para que vuelvan los trenes que conectan a la ciudad con la región.

D: ¿Trenes? ¿Justo ahora? No sé si vieron lo que está pasando con el tema del sistema ferroviario, del choque de formaciones en Palermo, del desguace…

P: Yo también la veo difícil, pero dicen tener el proyecto listo para hacerlo.

D: Pero se lo digo también porque, mire la diferencia, ellos piensan en trenes mientras nuestro candidato estuvo trabajando para devolverle a la ciudad los vuelos a Buenos Aires. Hoy (por ayer) van a hacer el acto para mostrar el éxito de esta gestión, que convenció a Aerolíneas de dar marcha atrás con una decisión empresaria de sacarnos los vuelos por dos meses. ¿Y ellos salen con los trenes?

P: ¿Por qué dice eso? ¿Está en contra de los trenes?

D: No, pero esto marca la diferencia entre los que tienen el foco en la realidad y los que hacen promesas difíciles de cumplir para engrosar sus proyectos. Es humo, mientras que lo de los aviones es una necesidad que se cumple. Cuando la gente se enteró que volvían los vuelos, estalló la página para reservar viajes.

PRO resquebrajado

El informante llegaba a la periodista para compartirle un mensaje del síndico del EMOS por la oposición y dirigente del PRO, Pablo Mugica.

Informante: Es muy loco cuando uno piensa que el PRO, como sello, no quiso sumarse a la alianza de (Gonzalo) Parodi. Ya que no se logró un consenso para eso, lo mínimo que uno esperaría es que “puertas adentro” la cosa esté un poco ordenada. Pero empiezan a salir más voces en contra de lo que terminaron haciendo algunos…

Periodista: ¿Qué se anda diciendo? O mejor dicho ¿quién?

I: Es un mensaje de Whatsapp que comenzó a circular en los grupos hace unos días. A varios les llegó. Lo escribió el síndico del EMOS por la oposición, Pablo Mugica. Le leo una parte: “Nosotros, como partido, hasta no hace más de ‘cinco minutos’ no teníamos previsto presentarnos a esta elección en forma solitaria. Solo hubo esbozos de alguna alianza con LLA que lejos estuvo de ser viable. No veo que tengamos fuerza electoral propia ni candidatos de peso en la sociedad local como para lanzarnos en una contienda que en realidad nos va a dejar débiles y muy relegados”.

P: No sorprende el análisis pero evidencia esto que usted dice. Empiezan a sonar más voces del partido en contra de que se haya presentado una lista propia.

I: Exacto. Mencionan las presuntas maniobras de dirigentes provinciales para favorecer al peronismo pero remarca que esto los puede dejar “muy expuestos ante la sociedad de Río Cuarto”. “Así como le achacamos a algunas figuras de la UCR y del mismo PRO haber sido funcionales al peronismo y a Massa, casi que podríamos caer en la misma categoría. Haya sido en forma intencional o no” dice y agrega que lo invitaron a formar parte de la lista pero se negó justamente por esto. Una muestra más de lo resquebrajado que está el partido a nivel local.

El “grito de guerra”

El informante llegaba a la cronista con uno de los últimos videos publicados en las redes del candidato del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Informante: ¿Le suenan los “gritos de guerra” en la música? Algunos géneros musicales más modernos tienen mucho de eso.

Periodista: ¿Cuando los artistas dicen su nombre en medio de la canción?

I: Exacto. Ese es el famoso “grito de guerra”. Bueno, en la campaña hay uno muy característico y ya lo está empezando a usar el candidato del Partido Libertario, Mario Lamberghini. Más allá de que su candidatura no sea estrictamente de La Libertad Avanza, él se referencia muchísimo en los ideales del presidente y eso no se puede negar porque ya ha sido candidato por este espacio.

P: Espere, ¿y el grito?

I: Ya está cerrando sus spots de campaña con “Viva La Libertad, ¡Carajo!”. Yo creo que más allá de algunos que coquetean con el electorado libertario, los morados más “puros” podrían inclinarse por Mario. Digo, al no haber candidato del oficialismo, quizás sea la opción más cercana.

P: Entiendo y comparto lo que dice. Aunque cuando uno consulta a algunos nombres de LLA, buscan despegarse de Lamberghini.

I: Pero no me refiero a ellos. Tendrán sus diferencias como en todo espacio político. Yo hablo del votante “de a pie” que no necesariamente milite las ideas de Milei pero busca la opción electoral más parecida. Es todo un tema porque las elecciones municipales son un mundo aparte. En un escenario de tres tercios, la mayoría de las fuerzas chicas tiene las de perder pero algunas pueden mejorar su “performance” en comparación al 2020. Eso seguro.