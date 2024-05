Por Julieta Fernández

Una semana después de la presentación de listas, siguen las rispideces dentro del PRO Río Cuarto. La firme candidatura a intendente de Rolando Hurtado, médico oftalmólogo y presidente del PRO departamental, ha disgustado a un sector del espacio que asegura que un resultado pobre -en un escenario de tres tercios- dejaría expuesto y debilitado al partido que durante ocho años formó parte de la primera minoría en la ciudad.

En la previa, un sector del partido ya se había despegado de la posibilidad de que el PRO jugara por fuera del esquema del radical Gonzalo Parodi. Esto ocurrió cuando dirigentes provinciales -algunos de los señalados fueron los diputados Laura Rodríguez Machado y Oscar Agost Carreño- no prestaron el sello de partido para la alianza Primero Río Cuarto que contiene a la UCR, el Frente Cívico y la Coalición Cívica.

El síndico del EMOS y dirigente del espacio, Pablo Mugica, envió un mensaje a la militancia blanqueando que “hasta no hace más de cinco minutos” no se tenía previsto participar en solitario de la elección municipal. “No veo que tengamos fuerza electoral propia ni candidatos de peso en la sociedad local como para lanzarnos a una contienda que en realidad nos va a dejar débiles y muy relegados”, planteó el dirigente. Además, aseguró que ante la división del peronismo “esto que presentamos nos deja mal expuestos ante la sociedad riocuartense”. “Así como le achacamos a algunas figuras del radicalismo y del mismo PRO haber sido funcionales al peronismo y a Massa, casi que podríamos caer en la misma categoría. Haya sido en forma intencional o no. Por eso no estuve de acuerdo en ser parte de la lista, como me ofrecieron, y prefiero plantear mi disconformidad con nuestra presentación en este contexto”, dijo Mugica.

Posteriormente, el vicepresidente del PRO departamental, se ha referido a la lista encabezada por Rolando Hurtado y manifestó que “Mónica Lannutti -actual concejala y primera candidata al Tribunal de Cuentas- y Manuel Betorz -actual tribuno y candidato a concejal por el PRO- son los actores locales que han generado esta cuestión”. El dirigente recalcó que la presidenta del partido, Patricia Bullrich, “no estuvo de acuerdo” con esta jugada en solitario y así lo planteó en las respectivas reuniones virtuales que se llevaron adelante antes del cierre de listas.

Romero redobló la apuesta y planteó que Betorz “es socio del viceintendente de Córdoba, Javier Pretto” y apuntó al diputado Agost Carreño “por la cercanía con diputados del peronismo de Córdoba, ya que integra el bloque Hacemos Coalición Federal”. “Los votos que saque Hurtado, pocos o muchos, van a ser votos que iban a Juntos por el Cambio. En esa línea es que se va a generar un daño al candidato Parodi y eso le podría dar algún margen al peronismo en una elección que parece que va a ser muy reñida en un escenario de tres tercios”.

El PRO Río Cuarto ha entrado en una entropía en la que cada dirigente tendrá el criterio de elegir si acompañar o no la “lista pura” que lleva el sello del partido o ir con el radical Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto). La incógnita recae en la reconfiguración posterior que inevitablemente recaerá en el espacio. El vicepresidente del PRO departamental consideró que el “inminente quiebre” del que se habla en realidad responde a un quiebre que “hace mucho tiempo que está y que ha generado una desidia que termina en esto. Es una subestimación e irresponsabilidad para con el electorado”.

Más allá de la presunta maniobra para beneficiar al peronismo cordobés (puntualmente al candidato Guillermo De Rivas), se presume que el alejamiento o la “no identificación” de una parte del PRO con Parodi podría responder al alineamiento del candidato a intendente con radicales como Martín Lousteau. Mientras que el PRO nacional es aliado de La Libertad Avanza, en Río Cuarto no prosperó dicho acuerdo. De hecho, ni siquiera habrá candidato del oficialismo nacional en la ciudad.