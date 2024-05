La UCR San Francisco post Giardino: euforia y desencuentro

La interna dentro del centenario partido se expuso aún más en San Francisco tras la cumbre de radicales desarrollada en Villa Giardino. Lo que fue un fin de semana destacado para los dirigentes nucleados al concejal Marco Puricelli, significó un sábado de contrariedades para el tribuno de cuenta de la UCR, Cristian Canalis.

El concejal de la UCR se manifestó casi eufórico por lo generado en el encuentro desarrollado, que contó con la presencia de cientos de dirigentes de toda la provincia de Córdoba. Desde su participación como orador donde se encargó de dejar un claro mensaje: “La mejor forma de respaldar a los votantes que nos eligieron en cada rincón de la provincia es desarrollando una red de concejales y tribunos de cuenta que viene desarrollando la UCR. Somos la única alternativa que tiene presencia en cada sector de Córdoba. Hay que romperse el alma por nuestros vecinos”, resaltó Marco Puricelli.

En esta línea, desde su entorno remarcaron que hubo muchas operaciones para intentar confundir sobre lo que ocurrió en el encuentro.

“Dos tercios de los que viajaron desde San Francisco fue su primer encuentro de formación y discusión política, y volvieron extremadamente entusiasmados. Esto demuestra que el radicalismo que está muy activo en el presente y se encarga construir un proyecto de provincia”, sostuvo el dirigente de gran proyección en los últimos dos años.

Si algo fue importante para el propio Puricelli es que en el encuentro fue designado como vicepresidente del Foro de Concejales y Tribuno de Cuentas, área que generó una gran expectativa debido a que el futuro del espacio está puesta en esa conformación. Allí quedó expuesta también la diferencia y esperanza en los jóvenes dirigentes frente a de los correligionarios de mayor edad.

En la otra vereda

Dentro de la Unión Cívica Radical, el que se manifestó poco feliz con lo que fue el encuentro en Villa Giardino es el tribuno de cuentas Cristian Canalis. En este caso, el dirigente radical no participó de la cumbre porque no comparte “en nada” la temática que se iba a tratar. “Lo único que se hizo fue buscar provincializar la discusión de nuestro espacio, cuando somos un partido nacional, con principios y valores que respetar. Lo que realmente se tendría que discutir es el acompañamiento a la Ley de Bases, la cual no tiene nada que ver con los principios de la UCR”, enfatizó Canalis.

En esta línea, insistió en uno de los motivos de la crisis del radicalismo es no pararse donde tienen que hacerlo el centenario partido: “Un día estamos cerca del macrismo y otro día acompañamos a los libertarios. No podemos acompañar esta ley, eso se tendría que discutir realmente. Son todas medidas en contra de la clase trabajadora, la clase media baja a y los jubilados. Blanqueo de capitales, impuesto a las ganancias, ajuste a los jubilados”, dijo.

Por último, Canalis recordó que él participó en decenas de encuentros en Villa Giardino, pero en esta ocasión no lo hizo porque pretende que el radicalismo discuta realmente los temas nacionales importantes.

Así las cosas, en el radicalismo de San Francisco post Giardino volvió a quedar expuesto que al menos existen dos espacios con diferencias muy marcadas de cara a las elecciones internas que se vendrán los próximos meses.