Vigo exigió para el interior mismo trato que a la UBA

El acuerdo entre el gobierno Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el incremento presupuestario destinado a gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales que puso fin a la emergencia declarada en abril, generó malestar en el resto de universidades del interior del país que todavía no recibió nada.

A casi un mes de la masiva marcha federal que sorprendió al gobierno del presidente Javier Milei y que lo obligó a bajar la espuma en el conflicto, un nuevo capítulo se inscribió luego de que el acuerdo dejara afuera a las otras 60 casas de altos estudios que nuclea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Por eso, desde ese órgano se emitió un duro comunicado calificando la situación como “inadmisible y vergonzosa” y acusando a la Nación de establecer estudiantes “de primera y de segunda” al reconocer el aumento solo para la UBA.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, continuó el documento. Incluso, no se descarta la posibilidad de una nueva medida de fuerza para forzar una respuesta inmediata del poder central.

Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió a esos cuestionamientos asegurando que "no hay ningún tipo de target o de discriminación" y que la demora en la respuesta al resto de las casas de altos estudios se debe “a que se está terminando el diseño del ajuste presupuestario".

"Cada una de ellas tiene particularidades que se deben atender de manera individual. No se puede generalizar el tema del tratamiento presupuestario ni ninguna cuestión, cada universidad es distinta", agregó.

Aún así, los distintos rectores manifestaron públicamente su disconformidad con la Nación, entre ellos el de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) John Boretto, y también lo hicieron dirigentes de la política local.

Una de ellas fue la senadora peronista Alejandra Vigo, que viene levantando la bandera del federalismo en el tema universitario, y nuevamente salió al cruce de la decisión de la Nación de acordar, por ahora, sólo con la UBA.

“El Gobierno Nacional acordó enviar fondos actualizados a la UBA para garantizarse la armonía en CABA durante 2024. El resto de las universidades públicas queda para ´otra oportunidad´. Pasan los gobiernos y el interior sigue en segunda línea. Es urgente que el Poder Ejecutivo Nacional defina el mecanismo seguro para el funcionamiento de TODAS las universidades públicas, tal como lo pedí al Jefe de Gabinete en su visita al Senado”, publicó ayer la parlamentaria nacional en su cuenta de X.

Vale recordar que la senadora fue una de las primeras del cordobesismo en apoyar la movilización por la defensa de la universidad pública, y en esa línea, sorprendió al participar de una reunión con el senador radical Martín Lousteau y distintos rectores.

En esa ocasión, la también esposa del gobernador Juan Schiaretti apoyó la preocupación del sector académico y firmó junto al radical un pedido de sesión especial en la Cámara Alta justamente para abordar las iniciativas de financiamiento para las casas de altos estudios.