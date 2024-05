Enroque Corto

De gira provincial

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia, sigue visitando distintos puntos de la provincia en el marco de la presentación del libro.

Periodista: Cómo le está sacando juego político Limia a ese libro, ¿eh?

Dirigente: (Risas) ¿Vio? Ya se presentó en Capital, Colón, Punilla y Feria del Libro de Buenos Aires. Y la semana pasada pasó por Totoral donde tuvo el apoyo directamente del PJ local.

P.: ¿Ah, sí?

D.: Así es. El Partido Justicialista de Villa Totoral convocó a la presentación del libro “Córdoba en la Vitrina Global. El poder de la Marca Provincia y las Relaciones Públicas” y armó una linda juntada. En cada reunión que se arma, Limia se junta con intendentes, jefes comunales, funcionarios, legisladores departamentales, dirigentes justicialista y público en general.

P.: ¿Quiénes estuvieron en Totoral?

D.: En Totoral acompañaron vocales de la Agencia Córdoba Joven, Juan Amuchastegui y Jonatan Palomeque Farfán; Alberto Alaluf, director de Asuntos Legales Ministerio de Gobierno; Sonia Flores, Tribuno de Cuentas municipal de Totoral; Raúl Latimori e Ilian Argañaraz ex legisladores. Horacio Becerra ex jefe comunal de Los Mistoles y "Cacho" De Lucca ex intendente de Totoral, entre otros. El legislador no pierde tiempo y, mientras tanto, atiende su propio juego político.

Avilés… unos radicales lo abrazan, otros lo cuestionan

El intendente de Villa Carlos Paz sigue siendo uno de los temas que más inquieta al radicalismo. Por un lado, como contó este diario, algunos correligionarios buscan tejer algún acercamiento, otros aprovechan la discusión y varios lo siguen criticando en sus pagos.

Informante Radical: ¿Vio la foto de (Marcelo) Cossar con Avilés?

Periodista: No, ¿dónde?

IR: En las redes de Cossar, obvio. Avilés no subió nada a sus perfiles.

P: Bueno…

IR: Le cuento, ‘Capocha’ viajó hasta allá, se sacó la foto, conversaron un rato. Lo llenó de elogios, muchos repararon en que estaban vestidos iguales, casi como dress code (código de vestimenta)…

P: Ahí lo estoy viendo.

IR: El tema es que no se hagan muchos los rulos los radicales con Avilés, eh. Ojo que lo del hombre puede ir por otro lado. Aparte, le digo la verdad, los correligionarios en Villa Carlos Paz lo siguen cruzando cada vez que pueden. Ahora la gente de Felpeto lo acusa de plagiar y robar ideas con un mensaje que se hizo viral rápidamente. Le mando un abrazo.

El número docente

El periodista llamó a su informante gremial, con la expectativa de conocer algún dato de la marcha de la paritaria.

Periodista: Estimado, igual que la semana pasada, lo llamo para saber en qué andan las negociaciones con la UEPC.

Informante Gremial: Ja, ja. Mire, no hay novedades oficiales. Si le puedo confirmar que la propuesta se está trabajando, como le conté la última vez, desde el interior a la Capital, tratando de conseguir primero el aval de las delegaciones que controla la lista celeste. Y le agrego más, la conducción provincial del gremio ha estado girando por el interior con capacitaciones, asique no me extrañaría que estén trabajando con la misma idea que la Provincia.

P.: Comprendo. Ahora, ¿no tiene números?

I.G.: Como le decía, la conversación formalmente no arrancó. Pero, al margen de eso, si hay trascendidos. En teoría, la oferta de la Provincia vendría en torno al 75 por ciento de la inflación. Es decir, recomposiciones salariales mensuales que incluyan un 75 por ciento del IPC del mes anterior.

Llaryora al Colegio

Mañana martes a las 19 horas será la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, con Eduardo Bittar a la cabeza.