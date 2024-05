Cruzado de egresados

Por Javier Boher

El presidente Javier Milei estuvo girando por España como si anduviera de viaje de egresados por Bariloche. Desconozco si tuvo la suerte de ir cuando terminó el secundario, pero el nivel de excitación de toda la troupe libertaria me hace pensar que no tuvo esa suerte. Quizás en ese entonces el padre le dijo que "no hay plata" y lo marcó para toda la vida.

Tuve la suerte de ir a Bariloche como egresado y como acompañante, sumando cinco viajes. La pasé bien en todas, a la vez que fui aprendiendo de qué se trata realmente la cosa: es una gran simulación para que chicos que tienen una vida bastante controlada y estándar jueguen a que están teniendo el viaje de sus vidas. Es la primera experiencia fuera de casa y del control de los padres, pero todo está bastante pautado y estructurado como para que algo se vaya de las manos. Eso sí, siempre hay lugar para que algunos se excedan y muerdan la banquina.

España hace rato que cree estar viéndose reflejada en el espejo argentino. El gobierno del socialista Pedro Sánchez ha empujado los límites de la convivencia democrática con un estilo pragmático de discurso ideológico. Pactó la impunidad de los independentistas catalanes a cambio de formar gobierno y quedó mal parado frente a los ciudadanos que pretenden seguir viviendo en una España que se parezca más a la que se construyó a la salida del franquismo que a esta que recuerda lo que siempre han sido, un pueblo latino más. Por eso los argentinos de la diáspora son algunos de los más fuertes opositores al gobierno socialista: se fueron para escapar del kirchnerismo y se le terminaron encontrando allá.

Claramente no son fenómenos idénticos, aunque sí comparables, de allí que se sobreactúe enojo después de las desubicadas declaraciones de Milei en el acto de VOX acusando de tráfico de influencias a la esposa de Sánchez (cosa que, al menos hasta donde sigo la política española, es cierta). Es el presidente argentino en funciones y no corresponde que ataque de esa mujer al presidente de otro país, especialmente estando allí de visita. Eso, que puede ser lo lógico y racional desde el punto de la civilidad y republicanismo, no es una posibilidad para un tipo que creer estar en una batalla global contra el comunismo. Se siente un cruzado del libre mercado, tratando de llevar el evangelio de la escuela austriaca a todos los rincones del mundo, explotando contra todos en todos lados.

Esa tarea de ir a la batalla defendiendo ciegamente un conjunto de valores es vivida por el presidente como si efectivamente fuese una tarea encomendada por dios. La pelea contra la izquierda es para él una cuestión moral, que es debidamente aprovechada por otros que andan dando vueltas. El viaje a España fue organizado de esa manera, por un conjunto de personas que necesitan que un desaforado vaya a patear el hormiguero a un país en el que no consiguen construir una figura mediática y aceptada por todos. Esos políticos españoles con pasado de casta necesitan que llegue de afuera alguien que les limpie el prontuario.

Sanchez, por su parte, celebra que pase todo esto. Después de haber llamado a votar por Sergio Massa y que un miembro de su gabinete afirmara que Milei consumía sustancias (sin aclarar cuáles, pero sabiendo claramente a qué hacía referencia), esto le permite pasar al papel de víctima (algo así como "el loco atacó a mi querida Begoña") en simultáneo con el de héroe y último bastión de izquierda (reeditando el poco exitoso "no pasarán" de los republicanos que se oponían al avance de las fuerzas franquistas).

VOX es un partido marginal que no tiene chances de ganar el gobierno de España, pero no es esa su lucha. Crecer debilitando al Partido Popular es su objetivo, tratando de que entre ambos puedan desbancar al PSOE y sus aliados. Que el PP arme gobierno con los extremistas de VOX es el equivalente a lo que hizo el socialismo integrando a Podemos y otras fuerzas de izquierda doctrinaria.

Milei se fue de viaje de egresados, a jugar que es el líder del mundo libre, a estar lejos de los padres, a tratar de tener experiencias memorablrs y todas esas cosas que se hace cuando se viaja a Bariloche. Los de VOX le hicieron de coordinadores y le montaron un lindo escenario en el que lo hicieron sentir como el hombre más importante del mundo. Le sacaron el jugo para su negocio y seguramente lo comprometieron para otra visita. Así va a seguir Milei durante un tiempo, en ese extraño solapamiento entre la cruda y dura vida de un cruzado y la estructurada y simulada experiencia que vive un egresado.

Hay un solo problema de la gente que cree que se las sabe todas y que además es incapaz de darse cuenta de que hace papelones o mete la pata: esas personas nunca sienten que están fracasando, por lo que siempre apuntan más lejos. Nunca hay que perder de vista que hace dos años nadie pensaba que Milei podía ser presidente. Sea como cruzado o como egresado, el loco sigue encarando.