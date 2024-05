Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Parodi aprovecha faceta “runner”

La periodista dialogaba con el informante sobre la Maratón Deportes Río Cuarto y la participación del candidato a intendente de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi.

Informante: ¡Qué imagen interesante hubiese sido si el “Pampa” llegaba al podio en la maratón! No sé cómo le habrá ido pero los radicales hubiesen fantaseado con una especie de traspaso de mando si Parodi subía al escenario en el que estaba Llamosas y De Rivas.

Periodista: Hubiese sido una fotaza pero los radicales con los que he hablado están tratando de ser cautelosos así que no sé si hubiesen presumido tanto esa foto. No ahora.

I: Lo que no se puede negar es que el candidato radical le saca el jugo a la faceta runner que está mostrando. No solo con el material de él corriendo “como uno más” entre la gente sino también aprovechando de mostrar cómo se preparó para esta carrera. Entrenando nada más y nada menos que con el gran Brian Burgos. Y de paso, mostró el estado de las calles…

P: Justo me llegó ese video donde se los ve esquivando algunas anegaciones, roturas…

I: Le vino al pelo para seguir hablando de las calles pero sin redundar sobre el pozo que se tragó al camión el otro día. En la agenda de los candidatos, pareciera que ese hecho puntual quedó un poco atrás pero estoy casi seguro que lo van a mencionar en los debates que se vengan cuando se trate el eje Obras Públicas. Ya me imagino unas buenas chicanas con el socavón.

P: Hablando de eso, ¿sabe algo del avance de esos arreglos? Porque ya se había comenzado a reparar.

I: El hormigonado ya está listo y a finales de esta semana ya se habilitaría el tránsito liviano. No sé si era un trabajo rápido de por sí pero las circunstancias seguramente influyeron en que se resuelva en un dos por tres.

Semana fuerte

El periodista consultaba con su informante en la Municipalidad de Río Cuarto para conocer detalles de la agenda semanal.

Periodista: ¿Cómo viene todo? ¿Algo que se pueda contar de lo que se viene?

Informante: Semana fuerte. ¿Se olvidó que el sábado tenemos los festejos del 25 de mayo?

P: ¡Es verdad! ¿Cómo viene la organización?

I: Muy movida. Están todos a full, repartiéndose entre la campaña y el acto. El gobernador (Martín Llaryora) tiró la bombita de que los festejos oficiales del 25 de mayo eran acá, pero después había que ponerse a laburar (risas). Cuando lo dijo, nos miramos entre todos como diciendo “¿es joda?”.

P: ¿Se está quejando o me parece?

I: ¡Para nada! Todo bien, pero se juntan muchas cosas. Por suerte, en poco más de un mes se calma todo. O no. Ya veremos.

P: Campaña, el acto del 25, ¿qué más hay en agenda?

I: Espero que no hay un nuevo hueco en la calle, eso seguro (risas). Pero creo que otra cosa importante que se viene es la inauguración del tramo de Ruta 30 en el ingreso a la ciudad. Ya está todo listo, bien iluminado y señalizado. ¡Una pinturita! Solo falta que hagan el corte de cinta para la habilitación completa, que sería entre el miércoles y jueves.

P: Imagino que vendrás autoridades provinciales para eso. ¿El gobernador?

I: Todavía se está armando, pero seguramente venga. Mientras Nación corta obras, Provincia las inaugura. No va a perder la oportunidad de marcar contraste a su favor. Si viene, serán dos visitas en menos de una semana, porque el sábado va a encabezar el desfile provincial. Llaryora se está metiendo cada vez más y más en la campaña local. Quiere jugar fuerte y que no falte nada.

El león del Mójica

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre una escultura icónica del Palacio de Mójica.

Periodista: Tengo una pregunta, ¿ubica la escultura del León y la Serpiente que está en la Muni? Bueno, recuerdo que antes de que se reformara el lugar, la escultura estaba al frente. ¿Puede ser?

Dirigente: No recuerdo bien, pero puede que sí. Ahora está en la entrada trasera.

P: ¡Eso! Me parece extraño que la obra esté ahí y no en exhibición dentro de la sala de arte que instalaron. ¿Podemos encontrarle algún significado político a esto?

D: Capaz es muy forzado, pero la figura del león hoy tiene una connotación clara. Ni hablarle de la serpiente libertaria. No sé qué cree usted, pero capaz esa figura los pone nerviosos a algunos funcionarios.

P: Por ahí iba mi consulta. Evidentemente, no es una obra de fachada (risas).

D: Quién le dice, capaz en unos meses reemplazan el León por un oso. ¿Entiende?

P: Estoy al tanto del nuevo apodo que quieren imponerle a De Rivas.

D: Es muy malo, la verdad. No sé a quién se le ocurrió que era por ahí.