Por Gabriel Silva

Por factores que no los atañen precisamente de manera directa en el vínculo, sino por reacciones del entorno de ambos, la relación entre el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo atravesó recientemente otra turbulencia. La que, puertas afuera, los dos tratan de disimular para fortalecer la alianza que los tiene en el eje de la oposición al gobernador Martín Llaryora.

Motivo por el cual, la expectativa sobre qué harán el próximo sábado cuando arribe el presidente Javier Milei a Córdoba para el acotado encuentro en el Cabildo que inicialmente se promocionó como el Pacto de Mayo y se limitará a una reunión libertaria con actores de reparto, es parte de la charla entre radicales y juecistas.

De acuerdo con lo que pudo saber Alfil, Juez habló con Milei en las últimas horas. El primer mandatario nacional consultó por cómo venía la discusión de la Ley Bases y el senador cordobés le confirmó que no se llegaba con el dictamen esta semana. Tras ello, Milei lanzó un “te veo el sábado”. Confirmando la sintonía fina entre ambos.

No es nuevo el vínculo, los dos se respetan y en Buenos Aires algunos sostienen que Juez le dice a Milei lo que algunos libertarios no se animan. Por ejemplo, en el último cara a cara le marcó el error por la no inclusión de la vicepresidente Victoria Villarruel en las negociaciones de la Ley Bases en el Senado.

“Me parece un desacierto que no sea parte de las negociaciones la presidente del cuerpo cuando es necesario que la ley salga”, le dijo Juez en Olivos a Milei en momentos en que ya empezaba a empantanarse la discusión del paquete legislativo.

Fundamentalmente, porque tanto los libertarios como el PRO observan al radical Martín Lousteau con una intención de obstruir todo. “El nivel de obstruccionismo es total”, reconoció una fuente ayer a este diario y lo diferenció incluso de lo que pasó en Diputados con otros parlamentarios radicales que rechazaron el paquete legislativo que impulsa Milei. “(Facundo) Manes es un tipo que llegó a la política hace dos días, Lousteau cuando hace daño lo hace de manera consciente”, sintetizaron ayer sobre el termómetro del Congreso y afirman que el presidente del radicalismo nacional juega todos los cartuchos a repetir mandato en las Legislativas 2025.

Acto institucional, sí

Desde el entorno de ambos, tanto de Juez como cerca de De Loredo reconocieron que en el marco de un acto institucional sí serán de la partida el próximo sábado. Es más, en la charla de esta semana entre el líder del Frente Cívico y el Presidente, el cordobés afirmó que asistiría sólo en el marco de una reunión institucional. “Si era un acto político, Juez no iba porque va únicamente a los del Frente Cívico”, dijo una fuente juecista.

En tanto, en el radicalismo observan lo mismo. Pero aquellos que hablan a diario con De Loredo afirmaron que “primero hay que ver qué lugar tiene Rodrigo”. “Es el jefe del bloque radical en Diputados, debería tener el mismo lugar que otros jefes de bancadas. No algo improvisado”, dijo a este diario un radical de línea directa con el parlamentario.

Ambos hablaron en las últimas horas, pero no puntualmente por el acto del 25 de mayo. El diálogo entre los dos pasó por el fuerte contrapunto que tuvieron en la Cámara baja De Loredo y el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro por el presupuesto universitario.

Como contó este diario ayer, el cruce se produjo con el tono elevado de ambos lados, la bancada amarilla decidió no respaldar la iniciativa radical y el hombre del PRO acusó al cordobés de no cumplir con su palabra. A su turno, De Loredo devolvió diciendo que una de las falencias de la gestión de Cambiemos –“de la que fui parte”, dijo- fue en el ministerio de Educación.

Además de señalar “no veo en las palabras de Finocchiaro una actitud honorable”.

A raíz de esto, y de acuerdo con lo confirmado por fuentes del juecismo y el radicalismo, el senador y el diputado nacional hablaron ayer. Según aquellos que están al tanto de las conversaciones, Juez le hizo saber a De Loredo que había sido “innecesario” el cruce con el hombre del PRO, porque son debates en los que “se regodea el peronismo”.

Sin embargo, hay radicales que adelantaron esto en la siesta de ayer a este diario, como también afirman que los dardos del juecismo al radicalismo de Evolución está haciendo mella en la coalición Juntos por el Cambio en Córdoba. “Hay radicales que no hablan con Juez en los últimos días a raíz de eso y buscan otros interlocutores dentro del juecismo. Sobre todo, aquellos que tienen despacho en la Unicameral”, reconoció un radical.

Unidad frente a Llaryora

Al margen de las tensiones de ocasión, los dos estarán en el encuentro con Milei en un operativo del que solo tienen detalles en Presidencia y El Panal. Por lo que, a los fines de seguir cultivando una sociedad que inquieta al Centro Cívico, Juez y De Loredo minimizarán asperezas este sábado y serán de la partida en el encuentro que tiene previsto como único orador a Milei. En una siesta de sábado que sigue generando expectativas en todo el arco político de Córdoba.