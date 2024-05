A días del acto de Javier Milei en Córdoba, mientras el presidente cantaba para su núcleo férreo en el Luna Park, y con la Legislatura provincial a punto de darle una buena noticia - la oposición ya no tendrá a mano la herramienta del tratamiento sorpresivo de proyectos sin dictamen- el gobernador Martín Llaryora tuvo su cumbre federal en la provincia de San Juan, donde se reunió con el mandatario anfitrión, Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio, los radicales de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Jujuy, Carlos Samir, alineados con matices con el presidente, y los peronistas dialoguistas con Milei, igual que el cordobés, Raul Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta. Además de ser un movimiento por fuera de la tranquera cordobesista, para el sanfrancisqueño es una de las primeras fotos con pares exta Región Centro, con cuyos mandatarios, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, se siente cómodo, que se inscribe en las gelatinosas relaciones intergobernadores que se están dando en paralelo a la centralidad de Milei.

El encuentro fue en la capital sanjuanina y tuvo como marco la apertura de la 10º Expo Internacional San Juan Minera, un evento destinado a la actividad extractiva que reúne a los principales representantes del rubro en el país y en la cual Orrego quiere hacer punta. Si el tema fue la minería, el subtema fue mostrar unidad en apoyo al RIGI (Régimen de Incentivos para grandes inversores) que incluye la ley Bases, trabada actualmente en el Senado, régimen que los expertos aseguran está hecho “a la medida” de las explotaciones mineras. Sin embargo, no estuvo en el panel de exposiciones el gobernador de La Rioja, provincia que también explota la minería, aunque el peronista Ricardo Quintela sí recorrió la feria. Quintela es uno de los primeros mandatarios que se bajó del ahora caído “pacto de mayo” en desacuerdo con las políticas de Milei. La de Quintela es la misma posición que la del bonaerense Axel Kicillof: anti pacto y crítico a Milei, aunque el bonaerense tiene peso propio por la envergadura de su provincia y viene generando sus propias “cumbres” con gobernadores no peronistas que están en un level algo más crítico que los mineros mencionados arriba: Ignacio Torres, de Chubut y del PRO, y el radical de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Tal vez no sea demasiado decir que Llaryora y Kicillof están a un gobernador de distancia.

En el marco de la expo, el encuentro fue ámbito para lanzar la Mesa Interprovincial del Cobre, de la cual Córdoba no participa, pero Llaryora igual se sacó la foto con los otros cinco mandatarios, bajo la mirada del círculo rojo de la minería: grandes empresarios y embajadores de países con intereses en el negocio local. Un ambiente diferente para el cordobés, que circula entre la mesa de enlace de los agroexportadores y el sector metalmecánico. De la Nación estuvieron el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, reemplazo de Flavia Royon, y el Secretario de Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazos, número dos del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Con Orrego, Llaryora se había visto unas semanas antes en la ciudad de Córdoba, para la cena por el Día de la Minería. Ese día, el sanjuanino lo invitó al evento de anteayer. En la cena de Córdoba, ambos se habían expedido a favor de la pronta aprobación de la ley Bases, en un implícito apoyo al RIGI que a Córdoba no compete porque el desarrollo de la actividad es más bien a nivel pyme, a las cuales podría perjudicar. El RIGI genera polémica en el Senado, donde se debate la megaley del oficialismo. El senador Martin Lousteau lo calificó de “demasiado generoso” y desequilibrante con los inversores más chicos y nacionales. Ayer, en declaraciones a medios sanjuaninos, Llaryora apoyó el modelo de incentivos y sostuvo que “el país necesita claramente reglas que posicionen inversiones, pero que aseguren el trabajo local”. Además, relacionó la minería con la industria metalmecánica de la provincia, a la que “tracciona”, según indicó.

Junto al mandatario provincial viajaron el ministro de Producción, Pedro Dellarossa, el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore y el secretario de Industria, Ignacio Tovo.