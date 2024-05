Carrizo interrumpió el Pensando Río Cuarto

El evento organizado por la Fundación Río Cuarto 2030 convocó, en una primera instancia, a los candidatos a intendentes Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Gonzalo Parodi para que expongan sus propuestas. El ex concejal y candidato a intendente de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo, interrumpió el comienzo de la actividad. Minutos después, el nformante se comunicaba con la cronista.

Informante: ¿Está siguiendo la transmisión del Pensando 2030? Se generó una situación muy incómoda con Carrizo.

Periodista: Estaba viendo eso justo pero no se escucha muy bien lo que dice Carrizo porque no tiene micrófono. Por lo que entendí, llegó como un candidato más y se sentó en la silla del conductor del evento pero no estaba convocado.

I: Exacto. Ahí empezó todo el intercambio. El moderador de la actividad le explicó que los candidatos presentes hoy -por ayer- responden a una primera instancia de exposiciones de los candidatos a intendente. Básicamente, le aclaró que no se trataba de un debate como decía Carruzo. Incluso Gastón Chiesa, uno de los referentes de la Fundación, le manifestó que se realizará otra instancia similar con el resto de los candidatos. Pero Carrizo estuvo muy insistente y lejos de ser “aplaudido” por la gente. De hecho, lo abuchearon bastante.

P: Calculo que él habrá pretendido decir que lo “censuraban” o silenciaban.

I: Quizás buscó eso pero se le explicó que esta primera instancia se organizó de esta manera y que posteriormente se repetirá con el resto de los candidatos. Imagínese que, con el formato que tiene la actividad, con exposiciones de 15 minutos cada uno e incluso con participación de algunos candidatos a concejales, el evento sería eterno si se hiciera en una sola jornada con los 10 postulantes.

P: Lo poco que alcancé a escuchar es que quería sus 10 minutos para exponer su propuesta. Parece que costó que bajara del escenario.

I: El moderador llegó a decirle que se estaba generando una situación violenta. Fue incómodo el momento y no creo que haya logrado su cometido. Aunque quizás su núcleo duro lo aplaudo. Alguno que otro le tiró flores en redes sociales y le dijo “el león del Imperio”. Así como el presidente tuvo su presentación de libro “disruptiva”, Carrizo quiso hacer lo suyo en el Viejo Mercado.

Guiños al gobernador

El militante radical se comunicaba con la cronista luego de la presentación de la propuesta del Metrobus por parte del candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi. Allí, el candidato radical aseguró que, de ganar la intendencia, tendrá un buen vínculo con el gobernador Martín Llaryora. “Vamos a aprovechar la generosidad de una Provincia que siempre aportó para obras de infraestructura en la ciudad” y agregó que invitará al gobernador “a que nos ayude a transformar de una vez y para siempre el sistema de transporte en Río Cuarto”.

Militante radical: Vi que estuvo en la conferencia, ¿notó algo raro?

Periodista: ¿A qué se refiere?

M R: Bah, no sé si raro pero había una energía optimista, cosa que no nos pasa hace tiempo (risas). Y creo que se condice con algo que dijo nuestro candidato en un momento. Cuando habló de tener una buena relación con el gobierno provincial.

P: Es cierto y no es la primera vez que lo dice. Pareciera que quisiera “llevar tranquilidad” de que no va a ser una piedra en el zapato para Llaryora. Teniendo en cuenta que el gobernador muchas veces dice que con De Rivas trabajaría muy bien porque juegan en el mismo equipo y “de memoria”.

M R: Bueno, eso nos dice mucho. Me parece que las chances reales que tenemos de volver a la Municipalidad se traducen en discursos como ese.