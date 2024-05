Tras el desfile en Río IV, Llaryora sugirió completar la autovía

Por Julieta Fernández

El gobernador Martín Llaryora volvió a Río Cuarto para encabezar, junto al intendente Juan Manuel Llamosas, el tradicional desfile del 25 de Mayo. La convocatoria superó las expectativas con la participación de más de 20.000 personas en la Avenida San Martín. El evento apuntó a descentralizar el festejo patrio pero también le dio al oficialismo municipal cierto escenario para visibilizar al candidato a intendente, Guillermo De Rivas, quien se ubicó en el palco al lado de la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Luego del despliegue, el mandatario provincial brindó declaraciones a la prensa antes de retornar a la Capital donde se encontró con el presidente Javier Milei. En alusión a la autovía Río Cuarto-Holmberg, Llaryora dijo que le propondría al presidente que “las obras que están paralizadas y que son peligrosas, nos hagamos cargo la Provincia con algunos intendentes también y pasemos adelante”. En este sentido, mencionó la autovía Río Cuarto-Holmberg como “una obra muy importante”.

Cabe recordar que la obra tiene un avance del 70% y, según había trascendido, se aguardaba el reinicio de la misma en el corto plazo. El argumento es que desde Vialidad Nacional -quienes se reunieron con el Municipio de Holmberg- tendrían en cuenta el alto grado de avance y la peligrosidad que implicaría la obra paralizada para quienes circulan por la zona de la Sociedad Rural (intersección con Ruta 8).

En su último paso por Río Cuarto, el gobernador enfatizó en su intención de completar las obras que quedaron paralizadas a partir de la mirada del gobierno nacional en relación a la obra pública. “Pongámonos a trabajar todos juntos y entre todos démosle una mano a la Argentina, que es darle una mano al gobierno. No pueden seguir esperando las obras, poniendo en riesgo a las personas. Ya pasaron casi seis meses”, consideró y mencionó el programa que se denominaba “Argentina Hace”. “Si la Nación decide no continuar, no perdamos tanto tiempo”, remarcó el mandatario.

Estas declaraciones se dieron en la previa al encuentro del gobernador Martín Llaryora con el presidente Javier Milei en la Capital. “La Provincia es institucional” dijo al argumentar la buena recepción al presidente Milei. A la vez, manifestó su acuerdo con la aprobación de la Ley Bases y dijo que espera que sea aprobada con las modificaciones pertinentes en el Senado.

El desfile oficial del 25 de Mayo volvió a tener lugar en la Capital Alterna luego de ocho años. Fue tomado como un gesto de acercamiento de Llaryora a la ciudad pero también al sur provincial, región que ha contado con su presencia y la de miembros de su gabinete en las últimas semanas. Si la reanudación de la autovía Río Cuarto - Holmberg efectivamente se concreta con fondos provinciales, aportará a la inevitable centralidad que tiene el gobierno provincial en varios municipios que solo cuentan con sus aportes ante la ausencia de Nación.