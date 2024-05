Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El poder de la I.A. en campaña

El informante le escribía al periodista para comentarle sobre un descubrimiento.

Informante: ¿Usted sabía que hay un candidato utilizando la inteligencia artificial para armar productos de campaña? Me parece que es algo inédito.

Periodista: No me enteré. ¿Qué candidato?

I: Candidata. Adriana Nazario está confiando en la IA para vender sus spots. ¿Sabe cómo? Su equipo le armó una canción de campaña cantada y armada prácticamente por un robot (risas).

P: ¡¿Qué?! Me sorprende lo que cuenta.

I: Hay varias páginas que usan la inteligencia artificial para armar canciones con una letra que vos le pasas, así que lanzaron una canción que habla de la fuerza del imperio del sur y otras cosas. Armaron un spot con imágenes de la ciudad, que son de verdad, pero la música que usaron es una creación virtual. Es decir, ni los instrumentos ni la voz que escucha son de verdad. Escúchela y me cuenta.

P: Ahí le di play. Es verdad…todo IA.

I: ¿Vio? Se nota mucho y hasta no tiene ritmo de canción. Son sonidos musicales alrededor de una letra. Lo bueno es que se ahorraron unos pesos. Escatimaron en jingle, lo cual me pone nostálgico.

P: ¿Por? ¿Le pegó el viejazo?

I: Extraño las campañas creativas con jingles pegadizos sonando al mango en las propaladoras que recorrían las calles. Ya en la última campaña cansaban porque eran todos iguales, todos con canciones de La Konga adaptadas a cada candidato. Pero esto de que una compu te arme la canción ya me da cosita.

Ojo con Mario

El periodista dialogaba con su informante, pendiente de las encuestas, para conocer cómo se vienen moviendo los números de los candidatos a la intendencia.

Informante: ¿Cómo se lleva con las encuestas?

Periodista: La verdad es que soy muy cuidadoso y trato de no darles tanta entidad, pero sí soy de tenerlas como aporte.

I: Entonces esto le va a interesar. Resulta que de todas las que uno ha podido encontrarse, rápidamente nos damos cuenta de cuál ha sido encargada por qué candidato (risas). Con esto le digo que hay un reparto parejo de encuestas que dan ganador a los tres mejor armados (Guillermo De Rivas, Adriana Nazario y Gonzalo Parodi). Pero hay una constante en la mayoría de esas encuestas y tiene que ver con el factor libertario. ¿Me cree si le digo que Mario Lamberghini puede hacer una elección excepcional?

P: Como le digo, me cuesta ver algo concreto solo con las encuestas. Pero lo escucho…

I: Resulta que el candidato del Partido Libertario está peleando por el cuarto lugar y con buenas armas. No es tanto el tema de la plataforma de propuestas lo que seduce, sino el hecho de que rápidamente lo vinculan con Javier Milei. Y eso que el presidente lo desconoce y no los dejan usar su foto en campaña. Lamberghini dice ser el candidato de “los leones del Imperio”, así que busca picar votos por ahí. Y creo que lo está consiguiendo.

P: Pero, ¿cuán bien lo ve?

I: De 5 a 9 puntos. Ventana amplia, pero importante.

P: ¡Epa! Sería una buena performance. Le repito, lo creeré cuando lo vea (risas).

I: Es entendible. De hecho, no me animaría a firmar un resultado. Ahora, si llega a eso, me imagino que hasta el presidente Milei tendría ganas de venir a felicitarlo (risas). ¿Cuarta fuerza en un escenario de tercios? Pfff. Pavada de elección sería. Yo les digo, mientras todos miran para la terna, ¡ojo con Mario!

La playlist de Parodi

El analista se acercaba a la cronista para comentarle sobre las distintas estrategias de campaña en redes sociales y destacó la playlist difundida por el candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi.

Analista: Sé que son tiempos muy convulsionados para hablar de campaña pero le aclaro que a esto lo vi el otro dia y me había olvidado de comentárselo. Parodi armó una playlist en Spotify.

Periodista: Banco mucho cuando los candidatos muestran el lado melómano. ¿Algo interesante en esa lista?

A: Creo que acá no importan tanto los artistas que la integran, aunque hay algunos locales como Los Soplafortune. Pero más allá de eso, acá la gracia es el tiempo de duración: 20 minutos. Por eso son solo cinco canciones más o menos. ¿La razón? Son para acompañar el viaje de la gente en el transporte público porque dice que ese es el tiempo que demoraría alguien en llegar al trabajo si él llega a ser intendente.

P: Entonces lo debe haber presentado junto con lo del metrobus.

A: Claro, pocos días después de que presentó esa propuesta. Pero con todo lo del evento de la Fundación Río Cuarto 2030 y ni hablar los hechos del fin de semana, se diluyó un poco toda esa agenda de movilidad urbana. Igual, interesante lo de la playlist. Eso sí, cuando se es tan concreto con una idea como esta de “los 20 minutos de viaje”, después es muy sencillo ser blanco de chicanas. Digo, si llega a la intendencia y después hay problemas con el transporte, no dude que será material chicanero para la oposición. Como el “conmigo Cotreco se va” que dijo Llamosas en su campaña. Armas de doble filo.

Pescando votos libertarios

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía una captura de pantalla compartida por el candidato a intendente de Conciencia Desarrollista, Pablo Carrizo.

Informante: Nadie lo blanquea pero eso que algunos venimos comentando hace casi dos años, es cada vez más evidente. Carrizo está pescando votos de derecha. No lo dirá y los libertarios tampoco buscarán quedar pegados a él. Al menos sus dirigentes. Porque algunos militantes quizás piensen distinto…

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: Todavía se sigue hablando de la irrupción del candidato en el Pensando Río Cuarto. Desde entonces, se dijo que se hará otra jornada para convocar al resto de los candidatos. El ex edil compartió capturas de mensajes de gente afín a La Libertad Avanza que le envió mensajes y festejó su accionar disruptivo en el Viejo Mercado.

P: Me pareció ver algún que otro comentario en el canal de Youtube. Le decían “el león de Río Cuarto”.

I: Lo salieron a bancar algunos, sí. De hecho, fíjese que lo felicitan y hasta le dicen que “la próxima” les avise a los muchachos de LLA para reclamar. En este caso, entiendo que pedían que la convocatoria sea abierta a todos los candidatos. Por la estructura del evento y como estaba planeado, imposible hacer la jornada en un solo día pero hay algo que no se puede negar: a Carrizo le sirvió. Al otro día, habló con varios medios. Por el lado de los libertarios, ellos no tienen un candidato propio porque aclaran que Lamberghini no pertenece a la alianza y también se despegaron del PRO. Será interesante ver qué pasa con esos votos.