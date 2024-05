Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Más subsidios para la SAT

El periodista consultaba con su informante tras recibir el dato de un nuevo pedido de ampliación para el presupuesto destinado al subsidio del transporte público local.

Periodista: Che, me dicen que en el Concejo venía todo bastante dormido, pero que se despertó ahora por el tema transporte público. ¿Es cierto que la Municipalidad pidió ampliar la partida destinada al subsidio que le otorgan a la Sociedad Anónima de Transporte?

Informante: Cien por ciento real, no es fake, confirmado y recontra chequeado. Pidieron que se les permita destinar un extra de 225 millones de pesos. Es decir, el municipio ya otorgó todo lo que se les había aprobado para el año en solo cinco meses, unos 500 millones de pesos. Evidentemente, necesitan más para frenar una suba del boleto.

P: ¿Otra más? Bueno, ya se veía venir.

I: Claro, el tema es que no se hiciera lío antes de que se definan las elecciones. ¿Entiende? No le conviene al Gobierno tener un servicio suspendido como ocurrió no hace tanto. Tampoco les sirve que aumenten el boleto.

P: Supongo que esa dinámica va a seguir. Que no se puede frenar…

I: Y no. Mientras sigan suspendidos los subsidios nacionales al transporte, van a tener que erogar cada vez más y más para que la empresa pueda sostener el servicio. Fíjese lo mal que suena esto, que un privado dependa exclusivamente del Estado para que la gente pueda tener un servicio que ya viene pagando con sus impuestos. Alguien va a tener que cortar con esto de alguna manera, pero no la veo.

ATE: Nuevos allanamientos

La periodista recibía un mensaje del informante sindical.

Informante: ¿Vio lo que pasó en la sede local de ATE? Ordenaron allanarla pero no encontraron nada. También se ordenó allanar el domicilio del secretario general a nivel provincial (Federico Giuliani) y le secuestraron su teléfono. Con la seguidilla de hechos que estamos viendo por estos días…

Periodista: ¿A qué responden esos últimos allanamientos?

I: Casualmente se están dando después de la protesta del otro día en Capital. Muchos compañeros de Río Cuarto estuvieron ahí el día que llegaba Milei. Lo que llama la atención es que el fiscal De Aragón también imputó a Giuliani y otros dirigentes el año pasado, cuando estuvieron en la Marcha contra el Hambre. Por otro lado, se suma el allanamiento de hace unos días en la casa de un delegado de ATE que había cuestionado al diputado Gutiérrez en la terminal por acompañar la Ley Bases. Aunque las causas no están directamente vinculadas, todos estos hechos se interpretan como cierto ensañamiento judicial hacia la gente de ATE.