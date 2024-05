En el idioma de los homenajes

J.C. Maraddón

El grupo estadounidense Talking Heads, al que genéricamente se enrola en la new wave, resumió en su repertorio una gran cantidad de influencias, que se reflejaron en el estilo inclasificable que practicaron desde mediados de los años setenta hasta finales de los ochenta, cuando decidieron separarse. De hecho, esa heterodoxa manera de hacer música llevó a que los catalogaran como parte de una nueva ola que englobaba una amplísima paleta sonora y que por ende soportaba que se incluyera dentro de sus lides a esos artistas a los que nadie sabía muy bien de qué modo etiquetar en los artículos de la prensa.

Quizás en algún tramo de su carrera, sobre todo en sus discos “Fear Of Music” y “Remain In Light” bajo la producción de Brian Eno, coquetearon con la vanguardia y ofrecieron composiciones que eran veneradas como aportes a la alta cultura, pero que eran difíciles de asimilar para el gran público. Sin embargo, después lanzaron álbumes que les reportaron hits radiofónicos y una fama internacional bien asentada, que posicionaba al cantante David Byrne como un rock star y a la base del grupo (Tina Weymouth en bajo y Chris Frantz en batería) como responsables de un exitoso proyecto paralelo llamado Tom Tom Club.

El primer gran suceso masivo de Talking Heads se produjo en 1983 con la edición de “Speaking In Tongues”, un disco donde consiguieron decantar todo su background musical en una obra de nueve temas, entre los cuales se encontraban algunos aptos para todo público. Uno de ellos, “Burning Down The House”, fue lanzado como single y consiguió entrar en el Top Ten de ventas de Estados Unidos, un milagro para las pretensiones de una banda con mayores aspiraciones artísticas que comerciales. Esto abrió las puertas a la realización de giras más extensas y a videoclips con rotación en MTV.

En diciembre de 1983, brindaron cuatro funciones en el Pantages Theatre de Hollywood, que fueron registradas para la posterior publicación de un disco en vivo y fueron filmadas por el director Jonathan Demme para un futuro documental. Ambas cosas fueron presentadas en octubre de 1984 bajo el título de “Stop Making Sense” y como este año se cumplen cuatro décadas de ese acontecimiento, la compañía A24 decidió lanzar un álbum homenaje llamado “Everyone's Getting Involved: A Tribute to Talking Heads' Stop Making Sense”, en el que intérpretes de muy distinto origen versionan las piezas de aquella película.

En esa compilación, que se dio a conocer en febrero, se escucha a Miley Cyrus cantando “Psycho Killer”, a Lorde haciendo lo mismo con “Take Me To The River” o a Paramore tomado a su cargo “Burning Down The House”, en una sorpresiva melange que se sostiene en el tributo a Talking Heads como disparador. Pero tal vez lo más insólito sea encontrar dentro de esa lista el nombre del grupo platense Él Mató a un Policía Motorizado, al que se le adjudicó la tarea de recrear “Slippery People”, el track 4 del lado A de “Speaking In Tongues”.

Se trata de una canción con claras influencias del góspel, que en su lírica cita pasajes bíblicos como solía hacer en esa época David Byrne, parodiando el lenguaje de los predicadores. Y si bien la formación que lidera Santiago Motorizado elimina por completo los arreglos percusivos que en el original había ejecutado Raphael DeJesus, adapta con corrección el tema a su propio estilo de indie rock y, en un gesto audaz y polémico, traduce parte de la letra al español, sin que ese viraje suene discordante. Todo un mérito integrar ese compilado y hacerlo sin concesiones, respetando el legado de una banda legendaria.