En terreno propio, Llaryora pidió por terminar la autopista 19: “Es la ruta de la muerte”

Por Franco Cervera

Justamente en la misma semana en que intendentes y legisladores de la provincia de Córdoba llevaron el pedido a Vialidad Nacional para que el Estado Nacional finalice la obra de la Autovía 19 que une Córdoba con San Francisco, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora se expresó nuevamente para elevar el pedido y recoger el guante: si la Nación no quiere terminarla, la provincia está dispuesta a hacerlo.

Así lo expresó el mandatario provincial este jueves en la ciudad de San Francisco, ocasión en la que llegó para lanzar el programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) 2024, en un acto que tuvo lugar en la Tecnoteca y contó con la presencia del intendente Damián Bernarte, entre otras autoridades.

“Manifiesto un compromiso con la ruta 19 que es la ruta de la muerte que tenemos. Estamos construyendo una idea, y vamos a plantear que si el Gobierno Nacional no la quiere hacer y dejarla a medio, nosotros vamos a hacernos cargo”, sostuvo Llaryora y agregó que “Debería ser la ruta de la vida y del progreso, por eso si no la va hacer el gobierno Nacional, me comprometo que la hagamos nosotros”.

Con este pedido, el sanfrancisqueño, terreno propio y donde se siente cómodo, volvió a marcar la cancha al Presidente Milei, y redobló la apuesta con respecto a esta obra tan esperada y que desde hace meses se encuentra paralizada.

Cabe recordar que esta semana, dirigentes de esta región, entre ellos el legislador Gustavo Tévez, participaron de una reunión con Federico Eslava, jefe del 2° Distrito Córdoba de la Dirección Nacional de Vialidad con fin de solicitar la reparación de la ruta nacional 158 y la finalización de las obras en la ruta nacional 19 que une San Francisco con Córdoba capital.

En el encuentro además estuvieron presentes los intendentes de Arroyito, Gustavo Benedetti, La Francia, Franco Castellina, El Tío Silvia Bertotti, Villa Concepción del Tío Efraín Mercado, Devoto Adrian Rinero, Quebracho Herrado Rodolfo Marson, Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, Las Varas Fabian Macias, Alicia Agustin Bianchini, y el secretario de Gobierno de Las Varillas, Pablo Ayala.

“De esta forma acompañamos las gestiones que desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo del Ing. Fabian López y el Gobernador Martin Llaryora, permanentemente realizan ante el Gobierno Nacional, para concretar dichas obras”, destacó el legislador Gustavo Tévez.